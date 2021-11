Medikų trūkumą Seime norint išspręsti atidirbimu, rezidentai beda kitur: patyčios ir „popierių pildymas“ vietoje operacinės

Seimo darbotvarkėje vėl atsiradusiam siūlymui įpareigoti rezidentus atidirbti už valstybės finansuojamas studijas jaunieji medikai priešinasi ir beda į rezidentūros kokybę – apklausa rodo praktinio darbo trūkumą, kuris pakeičiamas „popierių pildymu“, ydingus santykius, patyčias. Rezidentų atstovai sako, kad per daug jaunų specialistų susitelkę Vilniuje ir Kaune, mat jie patys norėtų įgyti patirties regionuose – tuomet gal nė netektų kalbėti apie privalomą atidirbinėjimą.

Šiemet publikuota Valstybės kontrolės apklausa parodė, kad 69 proc. medicinos studijų studentų visiškai arba iš dalies sutinka, kad dėstomų dalykų turinio kokybė žema.

61 proc. nurodė, kad teorinei daliai studijose skiriama mažiau laiko nei priklauso, o 54 proc. respondentų profesinei kvalifikacijai reikiamų praktinių įgūdžių įgijimo užtikrinimą įvertino 1-5 balais iš 10. 53–58 proc. respondentų nurodo, kad rezidentūros vadovai tik kartais skiria savarankiškai atlikti darbus, geranoriškai konsultuoja, teikia grįžtamąjį ryšį. 43 proc. rezidentų papildomai įvardino ir kitas, jų nuomone, svarbias problemas, su kuriomis susiduria.

„Labiausiai mus šokiravo mastas, kiek vyksta patyčių, kiek yra nuvertinami rezidentai kaip žmonės, tai, kad rezidentai gali visiškai negauti praktikos ir yra naudojami kaip darbo jėga administraciniams tikslams – popieriams nešioti ir pildyti, stebėti ir vykdyti tai, ko gydytojas jau nebeturi laiko atlikti, ypač universitetinėje ligoninėje, – LRT RADIJO laidoje „Aktualijų studija“ sakė Miglė Gedminė, Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos narė. – Tai iš tikrųjų labai mažina motyvaciją rezidentui likti Lietuvoje, ką jau kalbėti apie vykimą į regionus, žinoma, ir paruošimas gydytojų būna labai prastas“.

Rezidentūros studijoms taip pat nebuvo atliktas ir išorinis vertinimas, o tai, kaip pastebi Valstybės kontrolė, neprisideda prie kokybės užtikrinimo. Kaip sako „Aktualijų studijos“ pašnekovai, iš dalies problema ir ta, jog rezidentūra turi „dvi mamas“, t.y. dvi iš dalies kuruojančias ministerijas – Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos.

Gydytojai / BNS nuotr.

Pasak M. Gedminės, jau anksčiau Jaunųjų gydytojų asociacijos atlikta apklausa rodė tas pačias problemas, tačiau patys medikai ironizuoja, jog rezultatų neišspausdinant „Lancet“ ar kitame prestižiniame medicinos žurnale, dėmesio tai nesulaukia.

Tam antrina ir Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos pirmininkas Karolis Kilčauskas.

„Jau ne pirmi metai, kai žinome opias problemas mūsų studijų procese, apklausų daryta ir mūsų pačių asociacijos, ir Lietuvos medicinos studentų asociacijos, šį kartą išeina Valstybės kontrolės apklausa, ir visur kalbama apie absoliučiai tą patį.

Turbūt pati opiausia problema ir ką lengviausia būtų suprasti bet kuriam klausytojui, tai rezidentų įvardijamas praktinių įgūdžių trūkumas, šalia to turime statistiką, jog per 98 proc. rezidentų susigrūdę Vilniuje ir Kaune. Įvardyta labai daug problemų apie patį studijų procesą – kad neatsižvelgiama į besimokančiųjų nuomonę, jie neįtraukiami į studijų tobulinimo procesus, yra galbūt nelabai skaidrių, su mobingu susijusių hierarchinių santykių. Visa tai susideda į bendrą rezultatą, kad mūsų gydytojai yra nepakankamai paruošiami individualiai praktikai ir dėl to iš dalies yra nesaugūs pacientams“, – problemas vardijo jis.

ŠMSM viceministras Gintautas Jakštas sako, kad šiuo metu, kai atnaujinamos rezidentūros programos, išorinis vertinimas nebūtų tikslingas, be to, jis ir užtrunka, tad atlikti jį planuojama baigus atnaujinimą, t.y. po 2023 metų. Pasak G. Jakšto, padėtis „nebūtinai yra tokia bloga kaip rodo ši apklausa“.

„Apklausos parodo tam tikras problemas, bet kai jos yra atliekamos tik vienoms studijoms, tai situaciją gali šiek tiek iškreipti. Jau tų pačių studentų darytos apklausos parodydavo, kad geriausiai studijas vertina prasčiausių kolegijų ir universitetų studentai, jau tų, kurių net nebėra, nes netenkino kokybė, o prasčiausiai vertindavo stipriausiuose.

Taip nutinka dėl to, kad studentai, kurie yra stipriausi, turi didžiausius lūkesčius. Jie visiškai kito lygmens, negu ten, kur vos išlaikę egzaminus įstoja. Situacija, aišku, nėra gera, kadangi taip vertina, bet nebūtinai yra tokia bloga kaip rodo ši apklausa. Tai nėra vertinimas, ką atliko Valstybės kontrolė, tai yra pasižiūrėjimas, kokios egzistuoja problemos. Vertinimas pirmiausia susideda iš savianalizės, baigiasi rekomendacijomis, ką reikia daryti, su terminais iki kada“, – sakė viceministras.

Sistemos ydų egzistavimą pripažįsta, tačiau kiek kitaip akcentus dėlioja Vilniaus universiteto profesorius, Medicinos fakulteto Podiplominių studijų ir inovacijų prodekanas Vytautas Kasiulevičius. Jis pažymi, kad sveikatos apsaugos sistema ir mokymasis sveikatos apsaugos sistemoje yra, suprantama, susiję, tad rezidentai įgūdžius įgauna gydymo įstaigose, kurios „turi krūvas problemų“. Jo teigimu, nėra taip, jog rezidentų balsas nėra girdimas.

„Ir tos problemos, apie kurias nuolat kalbama – mobingas, santykiai, kurių neturėtų būti – ateina iš labai seniai, iš tam tikros kultūrinės terpės. Aišku, kad tai negali išsispręsti staiga, tam reikia daug laiko ir pokyčių. (...) Paprastai tokiose specialybėse kaip medicina kritikos yra daugiausia, nes lūkesčiai yra didžiausi ir labai retai kas turbūt pasakytų, kad čia kas nors yra gerai. Nors iš esmės mes tam tikrus dalykus darome net ir nepakeitus tų programų, kurios pasikeis, kaip buvo minėta, įvykdžius projektus.

Iš tiesų tam tikra vidinė kokybės kontrolė egzistuoja, yra struktūros, rezidentūros studijų komitetai, kur įeina studentų atstovai, įvairios komisijos, kur studentai dalyvauja, pagaliau veikia Rezidentų taryba, kuri pastoviai teikia pasiūlymus ir kas nors visada pakeičiama po jų pasiūlymų, studentų atstovai dalyvauja fakulteto taryboje, Vilniuje bent penki yra. Ta komunikacija vyksta nuolat, su kiekviena specialybe nuolat kalbama“, – sakė „Aktualijų studijos“ pašnekovas.

Vytautas Kasiulevičius / LRT nuotr.

Kaip pridūrė V. Kasiulevičius, „visada yra dvi pusės ir ne viskas taip yra juodai“.

„Žinote, jeigu dabar į laidą pakviestumėte padiskutuoti dėstytojų atstovus – 500 rezidentų vadovų įdarbinti Vilniuje, – jie papasakotų ir kitų istorijų. Jie pasakytų apie nenorą siekti žinių, tobulintis ir taip toliau“, – sakė VU profesorius.

Viceministras G. Jakštas sako, kad situacija, kai rezidentūros studijos turi „dvi mamas“, yra taisytina, vis dėlto, dvi ministerijos, pasak jo, bendradarbiauja ir inicijuos ekspertinę grupę.

„Gydytojai rezidentai yra darbuotojai, ne studentai, ir pokyčiai, kad jie iš tikrųjų būtų tokiais, jau vyksta, nes jie gauna ne stipendijas, o darbo užmokestį – tai pasikeitė prieš kelerius metus, matyt, ateityje turės dar labiau transformuotis, kaip yra didžiojoje dalyje išsivysčiusio pasaulio.

Tai yra darbuotojai, kurie tuo pačiu metu mokosi. Pas mus pagal įstatymus labiau traktuojama, kad tai yra studentai, kurie studijuodami dirba. Tai turėtų keistis, kartu su tuo atsiras ir aiškesnė atsakomybė tarp ministerijų, nes ką šiuo metu mūsų ministerija daro, tai paskiria finansavimą ir pagal tai, ką pateikia SAM, paskirsto vietas, bet patys neskaičiuojame, kokių ir kiek rezidentų reikia, tiesiog paskirstome finansavimą, tai tas vaidmuo yra pasidaręs labiau formalus – tai, matyt, irgi pasikeis“, – kalbėjo G. Jakštas.

Grupė Seimo Sveikatos reikalų komiteto narių šį rudenį iškėlė siūlymą rezidentus įpareigoti po studijų atidirbti Lietuvoje, tai galiotų tiems, kurių studijas apmoka valstybė. Praeityje panašią iniciatyvą jau siūlė ir tuometis sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, vis dėlto, kaip tuomet, taip ir dabar medikų bendruomenėje tam netrūksta prieštaraujančių.

Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos narė M. Gedminė pabrėžia, kad atsižvelgus į kai kuriuos rezidentų siūlymus bent jau gydytojų trūkumas regionuose galėtų būti sumažintas, tam nebūtini ilgalaikiai įpareigojimai atidirbti.

„Iš tikrųjų Vilniuje ir Kaune yra per daug rezidentų“, – sakė M. Gedminė.

„Viskas yra susiję su pakopinių kompetencijų projektu ir taip pat labai susiję su tuo, ką dabar siūlo Seimo Sveikatos reikalų komitetas, norėdamas rezidentus, po to, kai jie atidirba valstybei 3-7 savo gyvenimo metus, dar 2-4 metams išsiųsti kažkur prievarta arba palikti Lietuvoje prievarta. Absoliučiai ignoruojami nuolatiniai mūsų siūlymai rezidentūros metu leisti išvykti rezidentams į regionus ir įgyti pakopines kompetencijas ten“, – pridūrė ji.

Miglė Gedminė / Asmeninio archyvo nuotr.

LRT.lt primena, kad įstatymo projektą dėl rezidentų darbo Lietuvoje įpareigojimo po studijų užregistravo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai Linas Slušnys, Paulė Kuzmickienė, Jurgita Sejonienė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narė Orinta Leiputė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovė Rimantė Šalaševičiūtė, Darbo partijos narė Vaida Giraitytė-Juškevičienė.

J. Sejonienė neatmeta, kad šis siūlymas lemiamų procedūrinių stadijų parlamente gali ir nepasiekti.

„Nors pati pasirašiau įstatymo projektą, kuris dar nėra pateiktas, aš ir turėsiu tokį siūlymą, kad jis būtų atidėtas, kad stojantys žmonės šiuo metu žinotų, kiek, kokių rezidentūros vietų baigę į kokias jie galės pretenduoti, antra, kokios bus sąlygos. Paraleliai šiuo metu vyksta Vyriausybės rezidentūros tvarkos keitimas, jeigu jo pakaks, tai neatmestina, kad to įstatymo projekto nereikės, nereikės jokios atidirbinėjimo tvarkos“, – sakė Seimo narė.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidos „Aktualijų studija“ įraše.