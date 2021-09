Toksikologijos gydytojas – apie apsinuodijimus paslaptinguoju metanoliu: nustatyti sunku, o išgyvenusiųjų laukia itin liūdnos pasekmės

„Kai žmogus yra be sąmonės ir ištiktas traukulių, komos – pirmiausia ieškoma ne apsinuodijimo metanoliu, nes tai ne taip dažnai būna“, – apie 17 kauniečių gyvybes nusinešusius apsinuodijimus alkoholio surogatais interviu LRT.lt teigė Kauno klinikų Nefrologijos klinikos klinikinės toksikologijos gydytojas Jonas Šurkus. Gydytojo teigimu, pavienių apsinuodijimu pilstuku visada būna, tačiau šįkart kauniečiams, ko gero, buvo atvežtas netinkamas alkoholis.

Interviu LRT.lt J. Šurkus papasakojo, kaip medikai aptiko, kad apsinuodijimai susiję, ir iš ko buvo nuspręsta, kad apsinuodijimų priežastis – metanolis. Gydytojas papasakojo, kodėl toksikologiniai tyrimai nepadeda organizme aptikti metanolio ir kokie sveikatos padariniai gresia tiems, kurie išgyveno po apsinuodijimo šia medžiaga.

– Tai, kad apsinuodijimai alkoholio surogatais yra susiję, patys pirmieji pastebėjo ir teisėsaugai pranešė medikai. Papasakokite plačiau: po kurio paciento, po kokių detalių susivokta, kad kažkas ne taip?

– Šįkart situacija buvo gana komplikuota. Kažkada buvo panaši byla: grupė žmonių kartu šventė, išgėrė antifrizo ir etilenglikolio. Bet tąkart visi kartu gėrė ir vienu kartu į dvi ligonines jų nemažai suvežė. Tada buvo labai aiškus kontekstas. Šiuo atveju, kiek aš suprantu, buvo prekiaujama nekokybišku pilstuku – metanoliu. Tie žmonės pateko į dvi ligonines, bet ne vienu metu: jie buvo ne iš vienos kompanijos, ne kartu gėrė.

Visi pateko ne iškart išgėrę, o jau gana sunkios būklės. Nebuvo jokios informacijos, kad jie girtavo, greičiausiai ir kvapo nebuvo, bet buvo be sąmonės. Jei žmogus yra be sąmonės ir jį ištinka traukuliai, koma – pirmiausia ieškoma ne apsinuodijimo metanoliu, nes tai ne taip dažnai būna. Pirma priežastis gali būti insultas, trauma.

Jonas Šurkus / BNS nuotr.

O pastebėjo Skubiosios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius. Jis peržiūrėjo kai kurias korteles, šnekėjo su budinčiais gydytojais, pastebėjo, kad per savaitgalį pateko trys pacientai, kuriems buvo galima įtarti apsinuodijimą. Tada peržiūrėjo daugiau tų sunkesnių pacientų istorijų. Šiuo atveju padėjo budrumas: juk per parą būna ne vienas šimtas pacientų, tad tokius pavienius atvejus, kai nėra analizės, sunku pastebėti. Nuojauta, budrumas – pagarba Linui.

– Anksčiau pasitaikydavo pranešimų apie apsinuodijimus nekokybiškais alkoholio ir panašaus pobūdžio gaminiais, pasitaikydavo ir mirčių, bet tai būdavo pavieniai atvejai. Kurį laiką atrodė, kad problema lyg ir dingusi iš viešosios erdvės. Kaip vertintumėte pastaruosius įvykius Kaune: ar tai atsitiktinis atvejis, o gal tai vėl kilsianti tendencija?

– Pilstuko problema, daugiau ar mažiau, visada yra, bet sunkių apsinuodijimų labai daug nebuvo. Pilstukas ar nelegalūs gėrimai yra dviejų rūšių: vienuose yra etanolio, normalaus alkoholio, o kituose nėra. Pilstukuose jo visada yra. Jei jis pagamintas iš etanolio, net jeigu ir daugiau visokių priedų jame yra, tai, jeigu juo apsinuodijama, dažniausiai nesunkiai.

Alkoholizmas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Būna ir tokių surogatų, kurių daug neįmanoma išgerti. Vienas pacientas guodėsi: „Ką čia daug išgersi, iškart gerklę užėmė begeriant nuo skonio ir smarvės.“ Apsinuodijimas alkoholio surogatu, kuriame yra etanolio, lengvesnis. O apsinuodijimas tokiu alkoholio surogatu kaip etilenglikolis ir metanolis – žymiai sunkesnis, bet jų rečiau pasitaiko.

Dažniausiai būdavo pavieniai atvejai. Dauguma pacientų atvažiuodavo vemiantys, bet dar su sąmone, būdavo ir ištikti traukulių. Buvo žymiai daugiau informacijos ir žymiai anksčiau jie patekdavo. Todėl labai galimas daiktas, kad metanolis buvo skiestas arba žmogus gėrė kartu su normaliu alkoholiniu gėrimu, o tai yra priešnuodis metanoliui. Kaip kolega Robertas Badaras sakė, regėjimo sutrikimas, apsiblausimas ar regėjimo lauko iškrypimas – vienas iš pagrindinių apsinuodijimo metanoliu simptomų.

Bene visi šitie pacientai pateko be sąmonės. Jei žmogus be sąmonės ir kartojasi traukuliai, ieškoma neurologinių problemų, paskui tik, jei nėra anamnezės, galima įtarti, kad tai apsinuodijimas metanoliu. Tik vieno žmogaus regėjimą galėjome įvertinti po to, kai jis atsigavo. Regėjimo sutrikimai yra negrįžtami. Simptomatika buvo audringa ir žmonės gal kiek vėliau pateko į ligoninę, todėl tokia situacija.

Dėl nelegalaus alkoholio vartojimo tendencijų negaliu pasakyti. Bet matau, kad daug jaunų žmonių apskritai nevartoja alkoholinių gėrimų. Visi apsinuodiję žmonės buvo vyresnio amžiaus, o iš kai kurių ligos istorijos duomenų galima spręsti, kad bent keletas iš apsinuodijusių gyveno ne ypač tvarkingą gyvenimo būdą.

Matau problemą, kad vis kas nors daugiau ar mažiau prekiauja nelegaliu alkoholiu, daro naminę degtinę. Tai buvo netinkamas alkoholis, o tie žmonės, kurie prekiavo, tikrai neturėjo tikslo išnuodyti savo klientūros, jie iš to pinigus daro. Tiesiog buvo atvežtas netinkamas alkoholis ir kai kuriems jo išgėrusiems žmonėms taip nutiko.

Jie visi pateko ne iškart išgėrę, o jau gana sunkios būklės. Nebuvo jokios informacijos, kad jie girtavo, greičiausiai ir kvapo nebuvo, bet jie buvo be sąmonės. J. Šurkus

– Ar per visą jūsų darbo laiką yra buvę panašių masinių apsinuodijimų alkoholio surogatais?

– Masinis apsinuodijimas buvo 1986 ar 1987 m., tada daug žmonių buvo apsinuodiję etilenglikoliu. Šiaip tokių masinių apsinuodijimų neatsimenu. Masinis apsinuodijimas buvo Estijoje prieš 20 metų – tada daugiau kaip 150 žmonių apsinuodijo, po to buvo Norvegijoje, Čekijoje.

– Kai kurie apsinuodiję pacientai buvo reanimacijoje, pasveikus gali būti liekamųjų reiškinių. Kokių jų gali būti?

– Metanolis skyla į ypač nuodingus produktus: vienas yra formaldehidas, naudojamas dezinfekcijai ir lavonams konservuoti, kitas – skruzdžių rūgštis, irgi ypač agresyvi. Šios toksiškos medžiagos gali pažeisti daug įvairių organų, bet dažniausiai pažeidžiama nervų sistema. Jei žmogus lieka gyvas, jam pasireikš regėjimo sutrikimai arba aklumas.

Prieš savaitę man teko konsultuoti pacientą, ne iš Aleksoto, jis prieš pusę metų buvo apsinuodijęs – jam regėjimo sutrikimai. Tai pasireiškia ne iškart po apsinuodijimo, o po tam tikro laiko.

Dažniausiai nervų sistemų pažeidimai, gali būti toksinė encefalopatija (smegenų kraujagyslių ir nervinių ląstelių pažeidimas įvairiomis toksinėmis medžiagomis), polineuropatija (daugelio periferinių nervų pažeidimas). Daug visokių dalykų, bet baisiausia – aklumas. Gali būti pažeisti ir kiti organai, gali būti inkstų nepakankamumas, bet ne taip dažnai.

– Spaudos konferencijoje sakėte: išgėrus 10 ml metanolio, galima apakti, o 30 ml – jau mirtina dozė. Turint omeny, kad pagal kvapą ir išvaizdą metanolis vargiai skiriasi nuo įprasto alkoholio, ar yra žinoma, kiek šios medžiagos galėjo išgerti jau mirę kauniečiai?

– Ne, tikrai ne. Jei žmogus miręs ir jo kraujyje rasta narkotikų, pavyzdžiui, metamfetamino ar amfetamino, tai pagal tyrimus galima apskaičiuoti, kokia koncentracija, kiek suvartota. Čia žmonės atvežti sunkiai apsinuodiję, tai ar 30, ar 100, ar 150 mililitrų – jau akademinis klausimas.

Aš manau, kad daugumos iš jų organizme teismo ekspertai jau neberas nieko, nes ligoninėje jie atsidūrė po tam tikro laiko, buvo intensyviai gydomi. Kaip sako klinika: iš pradžių yra girtumas, kol pats metanolis veikia. Girtumas gali būti sunkesnis, negu išgėrus etanolio, gali būti daug įvairių simptomų: skausmas, pykinimas, gerokai stipresnis vėmimas. Bet po to, kai pasireiškia rimtasis formaldehido ir skruzdžių rūgšties sukeltas apsinuodijimas, didžioji dalis metanolio jau būna suskaidyta.

Alkoholizmas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jei yra informacijos, kad žmogus vartojo nežinomos kilmės alkoholinius gėrimus iš nelegalių prekybos taškų, yra tarptautiniai kriterijai pagal kraujo tyrimus. Jei kraujas labai rūgštus, trūksta kai kurių elementų – didžiulė tikimybė, kad buvo išgerta metanolio. Bet tai netiesioginiai įrodymai, nes paties metanolio jau nelabai būna.

– Minėjote, kad toksikologiniai tyrimai nelabai padėtų nustatyti apsinuodijimą metanoliu. Kodėl?

– Priklauso nuo to, ar kartu dar buvo gerta normalaus alkoholio, ar ne. Pusė išgerto metanolio suskaidoma per pusę paros ar per parą. Jei žmogus smarkiai apsinuodijęs – per pusantros paros. Jei tuo pat metu gėrė alkoholį – maždaug dvi paros. Tai čia pusė išgerto kiekio. Bet jeigu išgertas vienas gurkšnis ar du trys, tai kiekis nėra labai didelis, ir jeigu būklė pablogėja po paros, tai po paros pusės metanolio nelieka, o jeigu geriau skaido – tai gali būti dar mažiau.

O jeigu dar paėmė greitoji – buvo statyta lašelinė, atvežė į ligoninę, čia gydoma, skiedžiama, šalinasi, daroma dializė – tada jau viskas, nieko nerasi.

– Kaip ir kodėl etanolis naudojamas kaip priešnuodis? Kaip jis gelbėja?

– Gydymas priešnuodžiais turi du tikslus: slopinti metanolio metabolizmą ir skatinti skruzdžių rūgšties skaidymą. Siekiant pirmo tikslo, skiriama etanolio. Jei randame pakankamą jo koncentraciją, tai negali sakyti, kad visai neskaido metanolio, nėra taip, kad užblokuotų visas fermento molekules, bet iš esmės didžioji alkoholdehidrogenazės dalis skaido etanolį. Tai ir gydymas yra toks, kad reikia sudaryti atitinkamą koncentraciją etanolio, kad nevyktų metanolio metabolizmas.

Girtumas gali būti sunkesnis, negu išgėrus etanolio, gali būti įvairių simptomų: skausmas, pykinimas, žymiai stipresnis vėmimas. J. Šurkus

– Jūsų, kaip mediko, nuomone, kodėl žmonės griebiasi alkoholio surogatų?

– Pagrindinė priežastis turbūt yra kaina: litras kainuoja pigiau negu puslitris degtinės. Manau, bent daliai tų žmonių tai labai svarbu. Iš kitos pusės, kaip rašė spauda, vienas iš apsinuodijusių ir mirusiųjų buvo kaimynas: tai ar jam 300 metrų eiti į parduotuvę, ar užtenka tik aukštu ar dviem nusileisti, o gal net toje pačioje laiptų aikštelėje pereiti ir nusipirkti – koks skirtumas?

Pažiūrėkite, ką žmonės perka parduotuvėse: vieni perka brangesnio, skanesnio vyno butelį, kiti perka nebrangius ir, mano nuomone, nelabai geriamus gėrimus. Kokiu tikslu žmogus geria? Ar kad pajustų malonumą, skonį, pabendrautų – tai viena situacija, taurės vyno net girtavimu nepavadinsi. O jei žmogus geria dėl to, kad gertų, nes turi priklausomybę – geria tai, ką gali įpirkti.

Mano manymu, kaina viską lemia.

– Kaip būtų galima padėti žmonėms, kurie serga alkoholizmu ir gėrimų ieško neaiškiuose „taškuose“?

– Jei žmogus pats nenori, tai jam niekaip nepadėsi. Praeitame tūkstantmetyje vienu metu važinėdavau į namus pas žmones, kurie turėjo alkoholio problemų po daugiadienio girtavimo, kad galėtų sustoti. Yra tekę matyti žmonių, kurie užgeria retkarčiais, ir yra tekę matyti tokių, kurie suprato, kad tai problema, gydėsi ir tvarkingai gyvena. Yra tekę matyti, kaip žmogus pradėjo nuo namo ir nukeliavo iki bendrabučio. Po to jau nemačiau.

Tai liga. Bet jei žmogus to nesupranta, padėti jam niekuo negali. Ir jei žmogus geria daug metų... Aš užaugau Aleksote, pora mirusiųjų – panašaus amžiaus kaip aš. Jeigu žmogus nuo jaunystės gėrė, kuo jūs galite jam padėti?

Alkoholizmas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Penktadienį naujienų agentūra BNS skelbė, kad viena įtariamųjų bus paleista į laisvę. Kaip jūs tai vertinate?

– Negaliu vertinti ikiteisminio tyrimo, bet įsivaizduoju, kad ten buvo galutinis taškas, kur atvežamas alkoholis. Ji buvo sulaikyta, buvo atlikti teisėsaugos veiksmai. Liudininkų paveikti, manau, ji negali, nes dauguma nukentėjusiųjų mirę. Faktas, kad prekiavo, yra aiškus.

Jeigu ji buvo teista, bet teistumas išnyko ir ji grįžo prie to paties, nemanau, kad žmogus tą darys, o iš kitos pusės, kas jai dabar alkoholį veš? Net jeigu ji ir turi tiekėjų, ar jūs, jei turėtumėte alkoholio, parduotumėte jai ką nors? Jei aš būčiau jos tiekėjas, tai kokius metus su ja nebendraučiau.

– Minėjote, kad dalis žmonių, kurie nusipirko nelegalaus alkoholio, galėjo pasidėti butelį ir vėliau išgerti. Ar didelė tikimybė, kad panašių apsinuodijimų dar gali būti?

– Manau, galima tikėtis. Jei buvo galima nusipirkti su buteliu, labai didelė tikimybė, kad pilstuko yra ne pas tiekėjus, ne pas pardavėjus, o pas žmones. O kaip bus iš tikrųjų – pamatysime.