Šią savaitę pasiskiepyti nuo COVID-19 galima prie didžiųjų prekybos centrų

Šią savaitę pasiskiepyti nuo COVID-19 be išankstinės registracijos galima prie „Iki“, „Maxima“ ir „Rimi“ parduotuvių.

Pirmadienį, nuo 11.00 iki 16.00 val., prie „Iki“ parduotuvių esančiuose mobiliuose vakcinavimo punktuose pasiskiepyti nuo COVID-19 galima be išankstinės registracijos, praneša Sveikatos apsaugos ministerija.

Viskas, ką reikia padaryti prieš atvykstant, nepamiršti pasiimti asmens dokumento – paso arba asmens tapatybės kortelės.

Pirmadienį vakcinacija be registracijos vyks prie šių „Iki“ parduotuvių:

Chemikų g. 1, Jonava

Livonijos g. 3, Joniškis

Dariaus ir Girėno g. 25, Jurbarkas

Didžioji g. 98, Kaunas (Vaišvydavos „IKI“, 11.00–19.00 val.)

Taikos pr. 28, Klaipėda (Vėtrungės „IKI“)

Šiaulių g. 37, Marijampolė

Ventos g. 10B, Mažeikiai

P. Mašioto g. 47, Pakruojis

Kniaudiškių g. 6, Panevėžys (Šermuto „IKI“)

Lėvens g. 10, Vaivadai, Panevėžio r.

Gėlių g. 11, Pasvalys

Jaunystės g. 1, Rokiškis

Bažnyčios g. 16, Šakiai

Vilniaus g. 15E, Šiauliai (Salduvės „IKI“)

J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė

Gedimino g. 21A, Tauragė

Maščio g. 1, Telšiai

J. Bartašiaus g. 1, Utena

Vytauto g. 18, Varėna (Universalinės „IKI“)

Vytauto g. 101, Vilkaviškis

Žirmūnų g. 2, Vilnius (Minsko „IKI“)

Durpių g. 40, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

Parko g. 7, Visaginas

Vytauto g. 54, Zarasai

Skiepai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šią savaitę prie kai kurių „Maxima“ parduotuvių taip pat įsikurs mobilieji vakcinacijos punktai:

Pirmadienį, šalia stotelės „Naujininkai“ (šalia „Maxima“ parduotuvės) nuo 16 iki 20.00 val., Vilnius

Pirmadienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, J. Tiškevičiaus g. 22, nuo 17 iki 20 val., Vilnius

Pirmadienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, Architektų g. 152, nuo 17 iki 20 val., Vilnius

Antradienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, Dariaus ir Girėno 18B, nuo 11 iki 12.30 val., Vilnius

Antradienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, Taikos g. 162A, nuo 15 iki 20 val. , Vilnius

Trečiadienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, Kovo 11-osios g. 38B, nuo 16 iki 20 val., Vilnius

Ketvirtadienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, Savanorių pr. 255, nuo 10 iki 14 val., Kaunas

Pirmadienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, L. Lekavičiaus g. 32 , nuo 16 iki 19 val., Rumšiškės

Trečiadienį, šalia „Maxima“ parduotuvės, Savanorių g. 5, nuo 10 iki 12 val., Varėna

Skiepai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Prie prekybos centrų „Rimi“ esančiuose mobiliuose vakcinavimo punktuose bus galima pasiskiepyti šį trečiadienį (rugpjūčio 25 d), nuo 11.00 iki 16.00 val.

Primename, kad taip pat registruotis savo vakcinai nuo COVID-19 galima svetainėje www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808. Be to, kiekvieną ketvirtadienį visos Lietuvos savivaldybės kviečia skiepytis be išankstinės registracijos.Vakcinaciją „gyva eile“ vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilūs vakcinacijos punktai.