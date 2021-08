Duomenų apžvalga: didžioji dalis COVID-19 pacientų – nevakcinuoti asmenys, auga su virusu susijusių mirčių skaičiai

Rugpjūčio 18 d. duomenimis, per dvi savaites naujų atvejų kilimas Lietuvoje sulėtėjo, tačiau ligoninių užimtumas didėja, auga su COVID-19 susijusių mirčių skaičiai. Didžioji dalis atvejų šiuo metu yra nustatoma tarp neskiepytų asmenų, rašoma Vyriausybės pranešime.

Naujų atvejų augimas sulėtėjo ir šiuo metu pandemijos pagreitis siekia 15 proc. per savaitę. 2020 m. rugpjūčio viduryje, grąžinus dalį prevencinių epidemiologinių priemonių, taip pat turėjome naujų atvejų plato, kuri pasibaigė rugsėjo viduryje.

Didžioji dalis atvejų šiuo metu yra nustatoma tarp neskiepytų asmenų. Sergamumas tarp neskiepytų nepersirgusių asmenų per 14 dienų 100 tūkst. jau yra prie pat juodosios zonos ribos (500), o tuo tarpu sergamumas 100 tūkst. gyventojų pilnai paskiepytų asmenų grupėje yra kelis kartus mažesnis.

Medikai dirba ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Beveik visi šiuo metu nustatomi nauji atvejai yra delta atmainos. Beveik visi nustatomi nauji SARS-CoV-2 atvejai yra būtent šios atmainos. Kitų atmainų sekoskaitos metu nustatomi tik pavieniai atvejai. Vyraujant delta atmainai šis skirtumas šiek tiek mažesnis nei pavasario bangos metu, kai vyravo alfa atmaina, bet vis dar skaičiuojamas kartais.

Ligoninėse COVID-19 pacientų ir toliau daugėja. Sparčiausias kilimas matomas Klaipėdos regione, kur atvejų skaičiai yra pasiekę sausio vidurio lygį. Šis regionas taip pat turi žemiausią bendrą imunizacijos lygį.

Naujai paskiepytų asmenų skaičius yra apie 10 tūkst. per dieną. Išlaikius pastarųjų 14 dienų vakcinavimo tempą, rugsėjo mėn. pabaigoje būtų vakcinuota 70 proc. visuomenės.Vakcinacijos tempas per pastarąsias porą savaičių pasiekė iki ~10 tūkst. pirmąja doze per dieną paskiepytų asmenų.