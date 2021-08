LRT trumpai. Viskas, ką reikia žinoti apie antikūnų testą galimybių pasui gauti

Nuo rugpjūčio 16 dienos atsiradus su galimybių pasu susijusiems ribojimams, daugiausia neaiškumų kyla tiems, kurie įtaria anksčiau persirgę COVID-19 liga, tačiau tai patvirtinančio gydytojo įrašo neturi. Šiems asmenims vienintelis kelias galimybių pasui gauti – antikūnų testas. LRT.lt pateikia trumpai, ką apie šį testą reikia žinoti.

Antikūnų testas naudojamas tada, kai norima išsiaiškinti, ar žmogus anksčiau yra sirgęs COVID-19 liga ir ar turi prieš koronavirusinę infekciją susidariusį imunitetą po ligos arba po vakcinacijos. Antikūnų testas nerodo, ar žmogus šiuo metu serga COVID-19. Liga nustatoma kitais tyrimais: atliekant testą laboratorijoje PGR metodu arba antigeno testą.

Antikūnų testų Lietuvoje yra įvairių: vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse galima rasti maždaug penkių skirtingų gamintojų testų, kurių kainos svyruoja nuo 3 iki 12 eurų. Visi jie atliekami imant kraują iš piršto, kuris pagal gamintojo instrukcijas lašinamas į specialią kasetę. Pats tyrimas pobūdžiu primena greitąjį nėštumo testą, tik antikūnų teste vietoje dviejų yra trys rezultatą parodančios juostos.

Pirmoji – C pažymėta padala yra kontrolinė ir ties ja atsiradęs brūkšnys rodo, kad testas yra tinkamas. Jeigu atlikus testą išryškėja viena iš žemiau nurodytų padalų, tačiau ties C žyma linijos nėra – pats gaminys gali būti netinkamas naudojimui, todėl tyrimą būtina pakartoti. Jeigu atlikus testą išryškėja viena arba dvi linijos žemiau C esančios padalos – reiškia, testas yra teigiamas.

COVID-19 antikūnų testas / AP nuotr.

Ir visgi, namų sąlygoms pritaikyti antigeno testai yra skirti tik savikontrolei ir siekiant gauti galimybių pasą negalioja. Dėl to asmuo, kuris mano galėjęs COVID-19 persirgti anksčiau, dėl antigeno tyrimo turėtų kreiptis į vieną iš šalyje esančių specializuotų laboratorijų. Tokio tyrimo laboratorijoje kaina siekia apie 20 eurų.

Viena iš antigeno tyrimus atliekančių yra Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL). Pasak šios įstaigos laboratorinės medicinos gydytojos Vilnelės Lipnickienės, laboratorijose atliekami kiekybiniai SARS CoV-2 antikūnų tyrimai vertinami vadovaujantis reagentų gamintojų nustatytais kriterijais. Tyrimų rezultatai pateikiami naudojant BAU (Binding antibody units) vienetus ml (BAU/ml) ir įrašant rezultato interpretaciją: „teigiamas“, „neigiamas“ ar „ribinis“, kartu nurodant ribines vertes arba antikūnų kiekį, kuris gamintojo nurodomas kaip teigiamo rezultato atskaitos riba.

Antikūnų testas / AP nuotr.

„Dabartiniu metu nėra nustatytas konkretus antikūnų kiekis galimybių pasui gauti, svarbu, kad rezultatas būtų teigiamas. Tikėtina, kad kuo daugiau antikūnų yra, tuo apsauga yra geresnė, taip pat vertinant ir apsaugą nuo naujų viruso atmainų“, – teigia V. Lipnickienė.

Jeigu laboratorijoje atlikto antikūnų tyrimo rezultatas yra teigiamas, šie duomenys įvedami į e.sveikatos portalą, pagal tai asmeniui gali būti suformuojamas galimybių pasas. Antikūnų testo teigiamas atsakymas galioja 60 dienų, jeigu testas yra atliktas po rugpjūčio 16 dienos.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad jeigu asmuo anksčiau yra persirgęs COVID-19 ir liga buvo nustatyta PGR metodu, šiems asmenims papildomai antikūnų testo atlikti nereikia.

Galimybių paso gavimas / SAM iliustracija

„Galimybių pasas išduodamas, kai COVID-19 liga nustatyta PGR metodu bet kada, iki 210 dienų. Pažymime, kad galimybių pasas yra dokumento forma, o ne faktas. Jeigu esveikata.lt yra įvesta, kad jūs persirgote COVID-19, tai dokumentą galima išsiimti bet kada minėtuoju laikotarpiu”, – nurodoma SAM raštu pateiktame atsakyme.