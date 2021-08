Nėra nusiteikę prieš skiepus, bet delsė: į ligonines grįžta COVID-19 skyriai, beveik visi pacientai – neskiepyti

Praėjusį savaitgalį į kai kurias ligonines sugrįžo COVID-19 skyriai ir hospitalizuojami pavieniai pacientai, kurių dauguma – neskiepyti. Ligoninių vadovai ir atstovai su nerimu akyse žvelgia į augančius susirgimų skaičius ir ragina skiepytis, antraip vėl teks aukoti kitų skyrių darbą, riboti kitų ligų gydymą.

Alytus – ant ribos

Pirmadienį Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje jau buvo užpildytos beveik visos lovos, skirtos COVID-19 pacientams. Anot gydymo įstaigos vadovo Artūro Vasiliausko, 90 proc. pacientų nebuvo pasiskiepyję nuo šios ligos.

„20 lovų skyriuje yra 18 ligonių, 3 iš jų – reanimacijoje. Yra keli senjorai, turintys kitų ligų, bet vyrauja jaunesnio amžiaus ir nesiskiepiję“, – LRT.lt teigė A. Vasiliauskas.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak jo, ko gero, teks didinti lovų skaičių, tačiau sprendimas bus aiškus tik antradienį. Dabar dalį pacientų priims Elektrėnų ligoninė, kuri paruošė tam lovų. Jeigu COVID-19 ligoniams Alytuje teks skirti dar bent 10 ar 20 lovų, tada reikės mažinti kitų skyrių apimtis. Dabar dėl turimų 20 vietų neteko keisti ar stabdyti kitų ligoninės padalinių veiklos, pacientai gauna reikalingą gydymą.

„Matysime, kokie bus ateityje skaičiai, bet aišku, kad jie didėja. Aš nežinau, kas čia taip sukėlė, kad vakcinacija tapo kone baubu. Reikėtų skatinti bet kokiomis priemonėmis, žmones šviesti, tikėti mokslo pasiekimais ir vakcinuotis – tai vienintelis variantas“, – komentavo A. Vasiliauskas.

Yra keli senjorai, turintys kitų ligų, bet vyrauja jaunesnio amžiaus ir nesiskiepiję. A. Vasiliauskas

Marijampolėje – tik vienas ligonis

Praėjusį savaitgalį 15 lovų COVID-19 pacientams sugrįžo į Marijampolės ligoninę, tačiau jos vadovas Mantas Čėsna mano, kad žingsnis žengtas per anksti – pirmadienį skyriuje gulėjo tik vienas pacientas. O papildomas lovas teko imti Terapijaus skyriaus sąskaita.

„Sakyčiau, kad per anksti mes atsidarėme. Toks skyrius tampa baisiai nerentabilus, o mes turime aukoti kitas paslaugas dėl to, kad skyrius funkcionuotų. Atrodo, kad skubotas žingsnis. Aišku, situacija kiekvieną dieną keičiasi. Per savaitgalį buvo 5 pacientai, bet 4 išleisti gydytis ambulatoriškai“, – LRT.lt sakė M. Čėsna.

Jis pridūrė, kad visi penki pacientai buvo nepasiskiepiję.

Ligoninė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jurbarke – nerimas dėl kitų ligų gydymo

Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinos reikalams Vaida Lukšienė LRT.lt teigė, kad COVID-19 skyriuje gydomi 6 ligoniai, iš jų 5 – nepasiskiepiję. Iš viso gydymo įstaigoje yra 20 lovų šiems pacientams ir viena reanimacijos lova. Jos, kaip ir Marijampolėje, sugrąžintos praėjusį savaitgalį.

„Šiuo metu gydomi du pacientai iš Šakių ir keturi iš Raseinių rajono“, – LRT.lt sakė V. Lukšienė.

Pasak jos, pacientai, neturintys užkrečiamų infekcinių ligų požymių, pagal galimybes bus stacionarizuojami į likusias terapinio profilio lovas kituose Jurbarko ligoninės skyriuose. Jeigu visos terapinės lovos stacionariniam gydymui bus užpildytos, ligoninė nedidins jų skaičiaus. Anot V. Lukšienės, tada pacientai bus nukreipiami į aplinkines Šakių ir Raseinių rajonų ligonines.

Medikai dirba ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Ligoninė pasiruošusi padėti ir teikti medicinos pagalbą COVID-19 liga sergantiems ir kitomis ligomis sergantiems pacientams. Chirurginė ir ortopedinė traumatologinė pagalba ligoninėje bus teikiama įprasta tvarka, t. y. neribojant šių paslaugų prieinamumo. Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje pacientai taip pat bus priimami įprasta tvarka“, – pridūrė Jurbarko ligoninės atstovė.

Vis dėlto V. Lukšienė nerimauja, kad galimybės padėti arčiausiai esantiems Jurbarko rajono gyventojams tikrai bus apribotos, jeigu ir toliau išliks neigiamas dalies pacientų požiūris į vakcinaciją ir visas kitas užkrečiamų ligų prevencijos priemones.

„Daugėjant sergančiųjų pagalbą teiksime Jurbarko ir kitų rajonų COVID-19 liga sergantiems pacientams, negalėsime teikti chirurgijos, terapijos, psichosomatinių ligų gydymo paslaugų, negalėsime teikti visiems taip reikalingų gydytojų specialistų konsultacijų. Todėl labai prašome pacientų dar kartą įvertinti vakcinacijos svarbą ir savo, artimųjų bei visų kitų asmenų labui pasiskiepyti priimtiniausia vakcina“, – ragino V. Lukšienė.

Šiauliuose – pacientų apgailestavimai, kad nepasiskiepijo anksčiau

Dalį pacientų iš aplinkinių rajonų gydo ir Respublikinė Šiaulių ligoninė. Pasak įstaigos viešųjų ryšių specialistės Sonatos Tenytės, pirmadienį ten buvo 30 COVID-19 liga sergančių pacientų: 24 iš jų stacionarizuoti Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuje, o 6 gydomi Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Iš viso ligoninėje tam skirta 50 lovų ir augant susirgimų skaičiui yra galimybė skirti daugiau vietų.

„Iš jų pasiskiepiję vos 4. Pacientų amžiaus vidurkis – 67 metai. Jauniausio paciento amžius – 25 metai. COVID-19 liga sergančių pacientų sulaukiame daugiausia iš Šiaulių, Mažeikių, Plungės, Telšių, taip pat po keletą pacientų iš Radviliškio, Kelmės, Joniškio, Pakruojo“, – LRT.lt sakė S. Tenytė ir pridūrė, kad paskiepyti pacientai yra visiškai vakcinuoti, t. y. gavę dvi dozes.

Respublikinė Šiaulių ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jos teigimu, dar liepos mėnesio pabaigoje ir rugpjūčio mėnesio pradžioje ligoninėje gydomų COVID-19 pacientų skaičius svyravo nuo 8 iki 10 pacientų, pavieniais atvejais – ir mažiau. Bet dabar auga ir šių pacientų konsultacijų skaičius Skubiosios pagalbos skyriuje, bet dalis tokių ligonių gali gydytis ambulatoriškai.

„Šiuo metu pastebime, kad stacionarizuoti vidutinio amžiaus pacientai, sunkesne COVID-19 forma serga ir jaunesni, 40 metų, žmonės. Didžioji dalis – nepasiskiepiję. Dauguma ligoninėje gydomų COVID-19 pacientų nėra nusiteikę prieš skiepus, bet pasakojo delsę skiepytis, atidėlioję dėl gluminančio įvairios informacijos srauto, neigiamų kalbų apie skiepus viešojoje erdvėje. Trūko ir šeimos gydytojų įsitraukimo, ir paskatinimo pasiskiepyti. Pacientai apgailestauja, kad nepasiskiepijo, nes tai galėjo padėti lengviau persirgti šia liga ar visai nesusirgti“, – teigė Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus infekcinių ligų gydytoja Zinaida Kovaliova.

Pasiskiepiję vos 4. Pacientų amžiaus vidurkis – 67 metai. Jauniausio paciento amžius – 25 metai. S. Tenytė

Utena tikisi, kad nereikės atverti COVID-19 skyriaus

Kalbinti ligoninių vadovai ar jų atstovai yra apskričių centruose, tačiau ne visose yra COVID-19 skyriai. Vienos jų – Utenos ligoninės – pacientai dėl šios ligos vežami į Respublikinę Panevėžio ligoninę.

„Per pastaruosius porą mėnesių ligoninėje turėjome 10–15 kovidinių pacientų, kurie buvo hospitalizuoti dėl kitų diagnozių, nesusijusių su COVID-19, tačiau testavimo metu buvo nustatyta šio viruso infekcija. Visi jie buvo išvežti į Panevėžio ligoninę, kurioje yra kovidinių skyrių“, – LRT.lt sakė Utenos ligoninės vadovas Dalius Drunga.

Jis pridūrė, kad nerimą kelia didėjantys susirgimų, ypač reikalaujančių hospitalizacijos, skaičiai, turint omeny, kad artėja šaltasis laikotarpis.

„Esame nuolatinėje parengtyje bet kada vėl atidaryti COVID-19 skyrių, su kolegomis periodiškai peržiūrime procedūras ir turimus resursus, tačiau labai linkėčiau visiems, kad to neprireiktų“, – sakė pašnekovas.