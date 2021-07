Daugiau kaip 400 Santaros klinikų darbuotojų apskundė administraciją Darbo ginčų komisijai

Vadovaujantis galiojančia šakos kolektyvine sutartimi tarp Sveikatos apsaugos ministerijos bei medikų profesinių sąjungų, nuo šių metų sausio 1 dienos medikų darbo užmokestis turėjo didėti 9 proc. Nesulaukę padidėjimo, medikai masiškai kreipiasi į Darbo ginčų komisiją (DGK) dėl netinkamai apskaičiuojamo darbo užmokesčio, rašoma Santaros klinikų gydytojų sąjungos pranešime žiniasklaidai.

„Šiuo metu Santaros klinikų medikai yra padavę daugiau kaip 400 individualių skundų, kuriuos jau nagrinėja DGK. Su skundais kreipėsi tiek gydytojai, tiek slaugytojai, tiek ir kiti medicinos darbuotojai. Pabrėžtina, kad Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė taip pat kreipėsi į teismą dėl padidintų algų neišmokėjimo. Teismas priėmė ieškinį ir rugsėjo mėn. jį nagrinės iš esmės. Dėl susidariusios situacijos į teismą, kaip trečioji šalis, yra kviečiama Sveikatos apsaugos ministerija“, – teigė Jungtinės profesinių sąjungų atstovas Vaidas Dirsė.

„Santaros klinikų darbuotojams antrosios COVID-19 bangos metu buvo padidinti darbo krūviai, kai kuriuose padaliniuose net dvigubai, nei yra įprastai. Nė vienas darbuotojas dėl padidintų darbo krūvių nesikreipė į darbdavį, nors tokią teisę turėjo. Naiviai tikėjomės, kad šis mūsų indėlis bus priimtas, kaip geros valios ženklas, su tikslu, kad nuo 2021 m. sausio 1 dienos mums bus mokamas sąžiningai uždirbtas darbo užmokestis. Tačiau dar nesibaigus pandemijai valdžios struktūros nuo mūsų nusigręžė”, – savo nusivylimo neslėpė Santaros klinikų slaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mingaudas Busevičius.

Nuo COVID-19 paskiepyti pirmieji Santaros klinikų medikai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkė Gabija Tomkutė tvirtina, kad nevyksta dialogas nei su Sveikatos apsaugos ministerija, nei su Vyriausybe.

„Metų pradžioje SAM žadėjo atlyginimams surasti lėšų bent nuo liepos, tačiau pažadai laužomi. Prieš rinkimus daug pokyčių žadėję politikai toliau mus laiko nevertais dėmesio. Seniai nebuvo tokio didelio darbuotojų nusivylimo, jausmo, kad mumis naudojamasi. Pandemija apnuogino daug sisteminių bėdų, tačiau dar labiau parodė nenorą problemas spręsti kartu“, – tvirtina G. Tomkutė.

Šiuo metu profesinės sąjungos ir SAM derasi dėl naujos Šakos sutarties, tačiau kyla labai daug abejonių, ar jos bus laikomasi, nes galiojančios Šakos sutarties dėl atlyginimų didinimo, valdžios struktūros nesilaiko.

LRT.lt primena, kad prieš trejus metus Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir medikų profesinių sąjungų pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis, dar nenustojusi galioti, grūdama į stalčių – nėra lėšų atlyginimams, kaip žadėta, kelti.

Medikų bendruomenė per pandemiją dirbo padidėjusiu krūviu, be to, trečdalis jų užsikrėtė COVID-19, todėl dabar su nuoskauda tikina, kad sutarties nesilaikymas yra ministerijos spjūvis į veidą.

Gegužę SAM LRT.lt sakė, kad šiandien prioritetas yra pandemijos valdymas, o prie medikų darbo užmokesčio klausimo bus grįžta tik liepą.