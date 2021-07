COVID-19 žemėlapis: Kauno teritorija jau geltona, uostamiestis nublokštas į raudonąją zoną

Per pastarąsias 14 parų 100 tūkst. kauniečių tenkančių naujų COVID-19 ligos atvejų skaičius paaugo iki 52,9 atvejo. Žinoma, tai – gerokai mažiau nei Klaipėdoje, kurios santykinis sergamumo rodiklis (124,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų) uostamiestį vėl nubloškė į raudonąją zoną. Kiek švelnesnė situacija dabar Šiaulių mieste (94,2 atv.).

Geresnis nei Kaune šiuo metu, kaip trečiadienį skelbia Statistikos departamentas, rodiklis yra Vilniuje (45,3 atv.) ir, be abejonės, – Panevėžyje, kur per paskutines dvi savaites registruota 24,8 nauji COVID-19 ligos atvejai 100 tūkst. gyventojų, o visoje Lietuvoje – 39,3 atvejo. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, įvertindami, kaip pastarosiomis dienomis užsikrėtimų koronavirusu skaičius auga, optimizmu netrykšta. Jau ne vienoje savivaldybėje skiepai „priartinti prie žmonių“ ir galima apsaugą nuo ligos gauti iš anksto nesiregistruojant vakcinacijai. Bet gal žmonės jau priprato prie tokių naujienų ir į raginimus mažinti sergamumą per masinį pasiskiepijimą neskuba reaguoti? Kaip Eltai aiškino vienas „antivakseris“, jei jam leista rinktis tarp skiepijimosi mobiliajame vakcinavimo punkte bei maudynių Kauno mariose, renkasi pastarąjį variantą. Nebent orams smarkiai atvėsus, kai paplūdimyje nebus tikslo leisti laiką, skiepysis.

Tačiau iš 60-ies Lietuvos savivaldybių yra 9, kurių teritorijose pastarųjų 14 dienų laikotarpiu registruotas nulinis santykinis sergamumo COVID-19 rodiklis. Dar 10-yje savivaldybių rodiklis nesiekia 10 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų. Bet yra ir tokių, kur tikrai galima spėti, jog gyventojų nusiteikimą aktyviau skiepytis nugali kažkas kito, tad, pavyzdžiui, Kretingos rajone 100 tūkst. gyventojų tenka 93,8 naujo COVID-19 atvejo, Šilutės rajone – 75,5, Palangoje – 73,1 atvejo.

Vakcinacija (asociatyvi nuotr.) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pagal šį trečiadienį Kauno miesto savivaldybės skelbiamus duomenis, antradienį jos teritorijoje registruoti 22 nauji COVID-19 infekcijos atvejai (jų pokytis per pastarąsias 7 paras nesiekia pusės procento (plius 0,36 proc.). Iki šiol Kaune registruota 31 810 ligos atvejų, tačiau 885 užsikrėtę koronaviruso infekcija kauniečiai mirė. Naujausiais duomenimis, 147 serga, 30 602 kauniečiai pasveiko.

Kaune iki šios dienos viena ar dviem vakcinos nuo COVID-19 dozėmis jau paskiepyti 150 073 žmonės (51,2 proc. gyventojų). Tai – geriausias rezultatas, lyginant su kitų didžiųjų šalies miestų gyventojų vakcinavimo rodikliais. Panevėžys irgi perkopė 50 procentų ribą (50,6 proc.), Vilnius – taip pat (50,1 proc.), tačiau gretima savivaldybė – Vilniaus rajono – kol kas yra paskiepijusi tik 36,2 proc. savo gyventojų. Iki šio trečiadienio paskiepyta 45 proc. Šiaulių miesto gyventojų. Klaipėdoje vakcinavimo tempai siekia 38,6 proc., Klaipėdos rajone – 38,1 proc., tuo pat metu Šalčininkų rajone – vos 25,7 procento.