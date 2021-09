Norite sustabdyti senėjimo procesą? Į rutiną įtraukite šiuos 5 dalykus

Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni: su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Vis dėlto, biologiniai kūno procesai yra nesustabdomi, tačiau tinkamai prižiūrėdami savo kūną, galime juos sulėtinti. „Camelia“ vaistininkė Monika Matulaitytė pasakojo, kokį gyvenimo būdą reiktų rinktis, jei norime ilgiau išlaikyti fizinius jauno kūno požymius.

Specialistė akcentavo, kad senėjimas – natūralus ir negrįžtamas procesas, vykstantis mūsų ląstelėse, kurio niekaip nesustabdysime. Ląstelės tampa neatsparios oksidaciniam stresui, todėl įvyksta negrįžtami pažeidimai, lemiantys odos raukšlėjimąsi ir kitus senėjimo požymius.

Visgi, šiuos procesus galime bent šiek tiek prilėtinti, jeigu atidžiau stebėtumėme savo kūną, juo rūpintumėmės ir akylai prižiūrėtume. Tereikia pakeisti savo gyvenimo įpročius ir rutiną: nepamirškite kasdien gerti pakankamai skysčių, vertinkite savo poilsio laiką, sveikai maitinkitės, nuolat judėkite ir išsirinkite tinkamiausias kūno priežiūros priemones.

Monika Matulaitytė / Pranešimo autorių nuotr.

1. Vanduo – ir jaunystės šaltinis

„Camelia“ vaistininkė nurodė, kad vienas pagrindinių faktorių, lemiančių kūno senėjimą, yra nepakankamas vandens vartojimas. Vanduo ne tik palaiko gyvybines kūno funkcijas, bet ir hidratuoja kūno ląsteles, o tai būtina norint sulėtinti kūno senėjimą, kuris vyksta dėl organizmo vandens resursų išsekimo.

Kiekvieno žmogaus organizmui per parą reikia net iki 3 litrų vandens. Apskaičiuoti tikslų reikiamą kasdien išgerti kiekį nėra sudėtinga: kiekvienam jūsų kūno kilogramui reikia maždaug apie 35 mililitrų skysčių per parą. Pavyzdžiui, jeigu sveriate 70 kilogramų, jums kasdien reikėtų išgerti 2,45 litro vandens.

Gaivus vanduo su agurkais / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Raukšlės yra pagrindinis sausėjančios odos požymis. Tam gali padėti ir kremai, tačiau odą hidratuoti būtina ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Ypač didelį dėmesį reiktų atkreipti geriantiems daug kavos: kofeinas, nors ir yra stiprus antioksidantas, skatina kūno dehidrataciją. Daugelis esame nelinkę po puodelio kavos papildomai išgerti ir vandens tam, kad būtų atstatytas kūno skysčių balansas“, – pastebėjo vaistininkė.

2. Būtina užtektinai ilsėtis

Miegas yra vienas iš dar iki galo nepaaiškintų gyvybės fenomenų, tačiau tiksliai žinoma, kad deramas poilsis yra būtinas ne tik būtinoms kūno funkcijoms palaikyti, bet ir senėjimo procesams sulėtinti. Tai ir biologinis, ir psichologinis procesas, kurio sutrikimai keičia psichikos veiklą ir mūsų bendrą savijautą.

Pasak vaistininkės M. Matulaitytės, kiekvieno kūno poilsio poreikis yra gan individualus, tačiau itin svarbu išmiegoti bent rekomenduojamą kiekį valandų ir laikytis miego ritmo, nuolatinio ir nekintančio režimo. Vyrams poilsio naktį reikia mažiau, rekomenduojama miegoti apie 6-8 valandas, o moterims privaloma miegoti bent 8 val. per parą.

Miegas / Pixabay nuotr.

3. Valgome tam, kad gyventume, bet negyvename tam, kad valgytume

Vaistininkė patvirtino visiems žinomą taisyklę, kad sveika mityba yra vienas iš sveiko kūno ir proto pagrindų. Teisingai subalansuota dieta ir įvairus maisto racionas ne tik užtikrina deramą kūno funkcionavimą, bet ir sulėtina senėjimo procesus – renkantis tam tikrus produktus, skatinama odos senėjimą stabdančio baltymo kolageno gamyba.

„Į mitybą įtraukite kuo daugiau daržovių ir vaisių. Jie ne tik skatina kolageno gamybą, bet ir turi daug vitaminų, padedančių pristabdyti senėjimo procesus. Rekomenduojama vaisius ir daržoves valgyti iki maždaug 14 valandos, kadangi tai nėra lengvai virškinami produktai. Ryte valgykite daugiau angliavandenių, o vakare – daugiau baltymų“, – sako vaistininkė.

Mityba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be to, reikėtų rinktis ir tokius maisto produktus, kurie aprūpina kūną antioksidantais ir apsaugo ląsteles nuo pažeidimo ir senėjimo. Vaistininkė M. Matulaitytė nurodė, kad ypač naudingas yra kofermentas Q10. Šis antioksidacinis fermentas skatina širdies darbą, užtikrina kraujagyslių ligų prevenciją, aprūpina mitochondrijas deguonimi, skatina ląstelių darbą ir energingumą.

4. Pajudėti reikia kasdien

Norintys užtikrinti lėtesnį senėjimo procesą ir geresnę savijautą, nemažiau turėtų rūpintis ir fizine sveikata – dažniau rinktis sportą, judėjimą ir aktyvų gyvenimo būdą. Tai ypač aktualu vyresniame amžiuje, kai organizmo funkcijos lėtėja. Kasdien judėti senstant dar svarbiau, jei norima išvengti ligų ir išlaikyti odos elastingumą.

Mankšta / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Per dieną reiktų pajudėti bent 15-20 minučių. Tai yra minimalus rekomenduojamas fizinio aktyvumo laikas, ypač svarbus senjorams, kurie linkę likti namuose, užsidaryti ir pasirinkti itin sėslų gyvenimo būdą. Lengvas pasivaikščiojimas, fiziniai pratimai ir pabuvimas lauke ne tik paskatina kūno metabolizmą, bet ir padeda mažinti stresą, nerimą, taip pat padeda įsisavinti vitaminą D. Intensyvesnės treniruotės rekomenduojamos bent du kartus savaitėje“, – pasakojo M. Matulaitytė.

5. Kūno priežiūros priemonės

Senėjimą pirmiausiai išduoda veido bruožai, oda. Požymiams lėtinti arba užmaskuoti taip pat padeda kūno priežiūros priemonės, o kosmetikos pramonėje tam skiriama itin daug dėmesio. Tinkamą produktą galima rasti ir rytui, ir vakarui, žiemai ar vasarai.

„Klientams rekomenduojame kiekvieną rytą naudoti prausiklį arba serumą. Vakarais pravartu išbandyti veido odai skirtą pienelį, o naktimis odą geriausiai maitinti intensyviai hidratuojančiais kremais. Be to, kartą per savaitę galima užsidėti veido kaukę. Svarbu nepamiršti ir lūpų balzamo, nes dažnai nesureikšminame, kad lūpos taip pat sensta“, – patarė M. Matulaitytė.

Odos priežiūra / K. Laminto/Unsplash nuotr.

Specialistė priminė, kad ypač svarbu odą prižiūrėti būnant karštyje arba šaltyje. Žiemą gali būti naudojama odos apsauga, specialūs maitinantys kremai, kurie užtikrina, kad oda nedžiūtų tiek nuo atmosferos veiksnių, tiek nuo sauso oro šildymo sezonu. Vasarą būtina naudoti apsauginius kremus nuo saulės – saulės padaryta žala odai yra negrįžtama. Tinkamai neprižiūrint odos vasaros metu, vyksta odos dehidratacija, skatinamas pigmentinių dėmių atsiradimas, melanoma. Šiltomis vasaros dienomis rekomenduojama rinktis stipriausias apsaugines priemones nuo saulės.