Reikalaujančioms teisės pasirinkti cezario pjūvį – griežtas medikų atsakas: moterys nesupranta rizikų

Pilietinė moterų iniciatyva reikalauja leisti nėščiajai, o ne medikams spręsti, kaip gimdyti – natūraliai ar renkantis cezario pjūvį. Neatmetama imtis ir teisinių priemonių, nes atsakingos institucijos esą kelis mėnesius vilkina šio klausimo sprendimą.

Vitalija Baltrušaitytė pasidalijo savo ir kitų moterų, reikalaujančių tokios teisės, istorijomis.

„Man jau 33-eji ir netrukus pradėsiu planuoti gimdyti, ruoštis nėštumui. Aš tą norą turiu nuo paauglystės, tiesiog daug domėjausi, skaičiau ir natūralus gimdymas man pasirodė per daug nenuspėjamas, per daug rizikų. Vien dėl to ateityje planuoju gimdyti pasirinkti cezario pjūvį. O kitos moterys, prisijungusios prie iniciatyvos, turi labai neigiamą patirtį pirmo ar ankstesnio natūralaus gimdymo metu. Jos patyrė tiek psichologinių, tiek fiziologinių traumų ir nori antrą ar kitą gimdymą patirti su cezario operacija“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ kalbėjo moteris.

Tačiau Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė Auristida Gerliakienė tikina, kad tokią nuomonę moteris susiformavo dėl „paviršutinių žinių ir didelio nesupratimo“.

„Ji nesupranta, kokios rizikos atliekant cezario operaciją yra pačiai mamai tiek operacijos, tiek gijimo metu, tiek norint pastoti antrą kartą ir išnešioti vaikelį, tiek pačiam vaikui. Čia ne kieno nors nuomonė, ne Supermamyčių klubo ar tų medikų, kurie, kaip mačiau pati spaudoje, propaguoja cezario pjūvį, bet mokslu paremti tyrimai ir atsakymai, kad natūralus gimdymas yra gerokai saugesnis“, – nurodo A. Gerliakienė.

Nėštumas per koronaviruso pandemiją / AP nuotr.

Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė išvardijo, kuo natūralus gimdymas, kai galima išvengti cezario operacijos, yra pranašesnis.

„Jis yra naudingas pačiai mamai, nes natūraliai gimdant pasikeičia hormonų pusiausvyra, skatina motinos laktaciją, gimdos susitraukimą ir greitesnį atsistatymą. Lygiai taip pat gimstant vaikeliui jis greičiau prisitaiko prie kitos būsenos, jis taip pat perima motinos simbiozines bakterijas, kurios taip pat turi poveikį jo tolimesniam vystymuisi. Tokie vaikeliai paprastai greičiau vystosi ne tik fiziškai, bet ir protiškai“, – aiškina medikė.

Anot A. Gerliakienės, Akušerių ir ginekologų draugija pasisako prieš cezario pjūvio propagavimą, o Lietuvoje tokių operacijų atliekama gerokai daugiau, nei rekomenduoja Pasaulinė sveikatos organizacija, – pasitelkiant cezario pjūvį, pagimdo 30 proc. moterų, nors rekomenduojama 20 proc.

„Tai tikrai nėra sveika, saugu ar patikima“, – pabrėžia A. Gerliakienė.

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika / Kauno klinikų nuotr.

Moterų teisėms atstovaujantis advokatas Modestas Sriubas aiškina, kad atsakingos institucijos – Akušerių ir ginekologų draugija ir Sveikatos apsaugos ministerija – vilkina klausimą nuo kovo mėnesio dėl tokių operacijų leidimo, kai jos nėra būtinos.

„Jokios informacijos, ar darbo grupė sudaryta, nepakviestas mūsų atstovas dalyvauti. Mes neturime duomenų, ar svarstoma įgyvendinti, ar ne“, – teigia M. Sriubas.

Anot advokato, pilietinė moterų iniciatyvos grupė dėl klausimo yra nusiteikusi rimtai.

„Praėjo gana ilgas laikas nuo kovo mėnesio. Neturint jokios konkrečios informacijos apie tokios teisės įtvirtinimą, mąstoma pradėti individualų ginčą teisme, teisminius procesus su konkrečiu asmeniu, kuris bandytų realizuoti savo teisę, kad galėtų pasirinkti cezario pjūvio operaciją savo noru, nesant kokių nors medicininių indikacijų, kas yra įtvirtinta dabar“, – nurodo M. Sriubas.

Institucijų sprendimų, anot advokato, dar planuojama laukti iki rudens.

Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė tvirtina, kad bus sudėtinga rasti medikų, norinčių atlikti tokias operacijas.

Medikai / A. Morozovo/LRT nuotr.

„Žiūrėdama į teisminius procesus, kurie vyksta dabar įvykus komplikacijai gydymo metu, ir kokių bausmių sulaukia gydytojai, aš manau, kad tikrai bus sunku surasti tokį gydytoją, kuris savo valia be indikacijų atliks tokią procedūrą, nes teismas atsižvelgia, ar tokia indikacija buvo, ar ne. O kad indikacija bus, tai spręs Gydytojų komisija <...>.

Manau tikrai, kad moterys, kurios kelia šį klausimą, turėtų pasigilinti, pastudijuoti galimas komplikacijas, šios operacijos saugumą ir nesaugumą ir mažiau emocijų reikšti, nes tai yra jų ir jų vaikų gyvenimo sąskaita. Tai nėra malonumas ar kokia nors pramoga, tai yra rimta chirurginė intervencija su visomis galimomis ir neigiamomis pasekmėmis“, – tvirtina Lietuvos medikų sąjungos pirmininkė.