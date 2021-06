Prasta burnos būklė gali turėti įtakos raumenų nykimui bei diabetui

Vienas iš daugelio netiesioginių neigiamų COVID-19 pandemijos padarinių yra tai, kad nemažai žmonių negalėjo kaip įprasta apsilankyti pas odontologą profilaktinei burnos priežiūrai, rašo „Medical News Today“. Tyrimai rodo, kad prasta burnos būklė ne tik sukelia diskomfortą, bet ir turi reikšmingą poveikį bendrai žmogaus sveikatai, įskaitant padidėjusią širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

Vienas tyrimas parodė, kad „burnos astenija“, vertinama pagal likusių dantų skaičių, kramtymo galimybes ir sunkumus valgant bei ryjant, yra fizinio silpnumo, negalios ir mirtingumo nuo įvairių priežasčių rizikos veiksnys.

Naujas Shimane universiteto (Izumo, Japonija) mokslininkų tyrimas parodė, kad vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems pasireiškė burnos astenija, nustatyta padidėjusi diabeto ir sarkopenijos – raumenų praradimo ir silpnumo dėl senėjimo – rizika.

Burnos skalavimo skystis / Shutterstock nuotr.

Kasmetinis sveikatos patikrinimas

Šis tyrimas buvo atliktas Nedideliame Japonijos Ohnano mieste įgyvendinant universiteto bendruomenės sveikatos priežiūros tyrimų ir švietimo programą, į kurią įeina ir kasmetinis sveikatos patikrinimas.

Iš viso tyrime dalyvavo 635 žmonės nuo 40 iki 74 metų amžiaus.

Norėdami įvertinti dalyvių kramtymo gebėjimą arba „kramtymo funkciją“, mokslininkai paprašė jų kuo energingiau 15 sekundžių kramtyti guminuką jo nenuryjant, o po to išspjauti, kas liko.Tuomet tyrėjai suskaičiavo likusius gabaliukus.

Jie taip pat suskaičiavo, kiek kiekvienas dalyvis turėjo dantų, ir du kartus pamatavo abiejų blauzdų apimtį, taip pat griaučių raumenų masę ir rankos suspaudimo tvirtumą. Kad įvertintų sarkopeniją, mokslininkai pritaikė standartinį diagnostikos algoritmą, kuris apima raumenų jėgą, masę ir fizinį pajėgumą.

Tyrėjai atkreipė dėmesį į pačių dalyvių nurodytą diabeto diagnozę, taip pat ištyrė hemoglobino A1c kiekį.

Dantys / Shutterstock nuotr.

Savo analizėje jie šiek tiek pakoregavo rezultatus, atsižvelgdami į dalyvių lytį, amžių, kūno masės indeksą, rūkymą, alkoholio vartojimą ir fizinio aktyvumo lygį.

Jie nustatė, kad mažesnis likusių dantų skaičius ir prastesni kramtymo gebėjimai yra reikšmingai susiję su silpnesniu rankos paspaudimu ir galima sarkopenija. Šie parametrai taip pat reikšmingai siejami su diabetu.

„Mūsų išvados rodo, kad burnos ertmės sveikatos pagerėjimas, įskaitant kramtymo funkcijos ir likusių dantų priežiūrą, gali padėti išvengti sarkopenijos ir cukrinio diabeto vyresnio amžiaus žmonėms“, – rašo tyrėjai.

Dantų skausmas / Shutterstock nuotr.

Jie spėja, kad žmonėms, turintiems mažiau dantų ir prastesnius kramtymo gebėjimus, diabeto rizika gali padidėti dėl to, kad jie valgo daugiau minkšto, cukraus turinčio maisto, be to, jų valgymo laikas yra trumpesnis.

Abu šie veiksniai gali sukelti gliukozės kiekio kraujyje šuolį po valgio.

„Dantų netekimas yra glaudžiai susijęs su periodonto liga ir tikriausiai su sisteminiu uždegimu, kuris gali turėti įtakos diabeto ir sarkopenijos patogenezei“, – „Medical News Today“ sakė vienas iš pagrindinių tyrimo autorių, Shimane universitetinės ligoninės mitybos palaikymo grupės narys dr. Shozo Yano.