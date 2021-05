Kardiologai sunerimę: padaugėjo mirčių namie dėl kardiovaskulinių priežasčių, pandemija bloškė atgal

Širdys nustoja plakusios ne tik dėl COVID-19 ligos – taip tvirtina kardiologai. Kiek daugiau nei metus visą pasaulį kaustanti pandemija pareikalavo jau daugiau nei 3,2 milijonų gyvybių. Tuo tarpu širdies ir kraujagyslių ligos mirtimi kasmet pasaulyje pasibaigia daugiau nei 17 milijonų gyventojų, rašoma „Zenpr“ pranešime žiniasklaidai

Po itin sunkių metų, kovojant su COVID-19 pandemija, Lietuvos kardiologų draugija, Širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacija, solidariai su visa Europa, šių metų gegužės 27 dieną tradiciškai sieks atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą ir klastingą širdies ligą, kuri vieną kartą diagnozuota jau neišnyksta, – širdies nepakankamumą.

Vilniaus universiteto (VU) Santaros klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro gydytojos kardiologės, Lietuvos kardiologų draugijos prezidentės profesorės Jelenos Čelutkienės teigimu, pandemija daro didžiulę įtaką sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis – buvo atšauktas ar atidėtas gydymas, sumažintas procedūrų skaičius bei kardiovaskulinių paslaugų teikimas.

Širdis / Shutterstock nuotr.

„Ypač stipriai tai buvo jaučiama pirmojo karantino metu – hospitalizuojama kur kas mažiau pacientų, be to, į ligoninę atvykdavo daugiau žmonių, jaučiančių sunkesnius simptomus, fiksuota daugiau mirčių. Svarbu, jog gerokai padaugėjo mirčių dėl kardiovaskulinių priežasčių namie – t. y., daugiau pacientų mirė savo namuose, nes turėjo ribotas galimybes ar visai jų neturėjo ir bijojo kreiptis pagalbos. Visa tai pastebimai sumenkina tą progresą, kurį pasiekėme širdies ir kraujagyslių ligų gydymo srityje per pastaruosius penkerius metus. Ir tai labai liūdina, pandemija mus bloškė atgal“, – tvirtina J. Čelutkienė.

Anot profesorės, kalbant apie 2021 metus, situacija po truputį keičiasi – didžioji dalis paslaugų vėl teikiamos, tačiau stengtis ir dirbti dar tikrai yra kur.

„Labai trūksta geresnės skaitmeninės infrastruktūros, stipresnio nuotolinio paslaugų išvystymo, nes pokalbis telefonu – tai dar ne konsultacija. Labai trūksta vaizdo konsultacijų, aktyvesnio bendradarbiavimo tarp skirtingo lygio įstaigų, spartesnio ir kokybiškesnio duomenų perdavimo. Tai leistų kai kuriems pacientams išvengti vizito pas gydytoją. Ir tai būtų labai racionalu ne tik pandemijos metu.

Širdies ligos / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat labai svarbu, kad būtų tęsiama ir aktyvinama širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa, toliau tęstųsi širdies nepakankamumo kabinetų plėtros projektas. Ypač naudinga būtų stiprinti ir paliatyviąją pagalbą. Tai padėtų žmonėms slaugos ligoninėse, namuose lengviau tvarkytis, oriau išgyventi paskutiniuosius gyvenimo mėnesius“, – pastebi J. Čelutkienė.

Higienos instituto duomenimis, Lietuvoje širdies nepakankamumu 2019 metais sirgo daugiau nei 136 000 žmonių. Pasak Širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacijos vadovės Aistės Štaraitės, širdies nepakankamumas žmogaus tikrai neištinka per dieną, tai būklė, kai širdis nebepajėgia tinkamai prisipildyti ir išstumti kraujo, kitaip tariant, kai ji pavargsta plakti.

„Apie tai, kad pagrindinė žmogaus varomoji jėga silpsta, praneša nepaaiškinamas nuovargis, silpnumas, nežinia iš kur atsiradęs dusulys lipant laiptais ar į statesnį kalną, jausmas lyg krūtinėje kažkas plazdėtų. Skaičiuojama, kad gyvenimo eigoje širdies nepakankamumu susirgs 1 iš 5 vyresnių nei 40 metų amžiaus žmonių. Beveik pusė susirgusių miršta per pirmuosius penkerius metus nuo diagnozės nustatymo, o antra tiek išgyvena vos ketvirtadalis“, – teigia A. Štaraitė.