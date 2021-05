Medikų sąjūdžio vadovė remia Šiaulių ligoninės vadovą prie sienos: ar žinote, kiek darbuotojų paliko Širdies ir kraujagyslių centrą?

Kas apsaugos mobingą patiriančius medikus? Šis klausimas keliamas iš gyvenimo pasitraukus Šiaulių ligoninės gydytojai. Apie tai – pokalbis laidoje „Dienos tema“, o joje dalyvauja Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Remigijus Mažeika, Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė Auristida Gerliakienė ir Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė Kristina Norvainytė.

– Pone Mažeika, savaitę tylėjote, išvis nekomentavote situacijos. Šiandien surengėte spaudos konferenciją, tačiau iš jos taip ir nesupratau, ar pripažįstate, kad jūsų vadovaujamoje įstaigoje būta ar yra mobingo apraiškų.

R. Mažeika: Ligoninė per pastaruosius dvejus metus vykdė didelius pokyčius. Pasikeitė 20 vadovų, lyderystės ėmėsi ir vyresni, ir jauni. Be abejo, ne visi liko patenkinti pokyčiais. Ir, žinoma, kad psichologinės, emocinės įtampos yra labai daug. Mes tikrai negalime to nuneigti, tačiau pasakyti, kad yra atsainus vadovybės darbas arba mažas dėmesys klimatui, emociniam fonui, aš tikrai negalėčiau. Mūsų pozicija yra labai aiški: sudaryti patogias ir saugias darbo sąlygas personalui. Ir kad čia ir personalas gerai jaustųsi, ir gyventojai gautų saugias paslaugas.

– Pone Mažeika, teigiate, kad siekiate sudaryti geras sąlygas personalui, tačiau jūsų vadovaujamos ligoninės medikai su ašaromis akyse į kameras arba anonimiškai pasakoja, kad labai daug ir psichologinio teroro, ir mobingo, liudija apie nusižudžiusią gydytoją.

R. Mažeika: Grįžtu prie to paties: kai įvyksta pokyčių, tikrai yra nepatenkintų darbuotojų. Jei kalbėtume apie konkretų atvejį, mes labai atidžiai vertiname kiekvieną žinutę, kiekvieną tarnybinį pranešimą. Gavus tarnybinį pranešimą yra sudaroma komisija. Manau, kaip ir visose ligoninėse, keliamos problemos yra vertinamos labai atsakingai.

Remigijus Mažeika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar pažinojote minėtą gydytoją? Ligoninėje yra du tūkstančiai darbuotojų, todėl pagrįstai klausiu, ar teko su ja susidurti, girdėti apie jos keliamas problemas, rašomus skundus.

R. Mažeika: Taip, esu susitikęs su šita gydytoja prieš porą metų. Turėjome pokalbį dėl bendravimo kultūros, nes tuo metu išklausėme pokalbio su kolega įrašą ir teko pripažinti, kad reikėtų keisti bendravimo pobūdį. Gydytoja sutiko ir sutiko atsiprašyti kolegos. Toks buvo mūsų susitikimas, bet iš tikrųjų iš gydytojų nesu girdėjęs jokių blogų atsiliepimų dėl kompetencijos. Tikrai niekas neturėjo jokių priekaištų.

– Ponia Gerliakiene, dar vakar Lietuvos medikų sąjūdis paragino nušalinti šios ligoninės vadovus, tačiau tiek direktorius, tiek kiti vadovai tebedirba. Ministerija taip pat nemato pagrindo jų nušalinti. Kokia žinia siunčiama tiems, kurie išdrįsta prabilti apie negeroves ligoninėje?

A. Gerliakienė: Manau, medikai labai nusivylę tuo, ką šiandien išgirdo. Aš norėčiau užduoti gerbiamam direktoriui Mažeikai klausimą – ar jis žino, kiek darbuotojų paliko skyrių, kuriam vadovavo Nora Kupstytė-Krištaponė, nuo 2017 metų? Kiek kardiologų paliko darbo vietą?

R. Mažeika: Iš tikrųjų nesu pasiruošęs atsakyti į tokį klausimą, bet galiu pasakyti, kiek per praėjusius metus atvyko gydytojų.

Respublikinė Šiaulių ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Bet klausia, kiek paliko. Žinote, kad buvo judėjimas, kad darbuotojai išeidavo?

R. Mažeika: Be jokios abejonės. Bet aš noriu pasakyti, kad per šiuos metus atvyko šeši jauni ir labai talentingi kardiologai, jie įsiliejo į kolektyvą. Tai iš tikrųjų nepaprastai didelės vertės papildymas. Aš manau, kad jeigu tie gydytojai atvyko, vadinasi, jie rinkosi čia darbo vietą ir dėl atlyginimo, ir dėl darbo sąlygų, galimybės tobulėti.

– Ponia Gerliakiene, dabar ligoninėje vyksta Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas tyrimas. Nė vienas iš vadovų nenusišalino, nors buvo minimos konkrečios pavardės – tiek direktoriaus, tiek skyrių vadovų. Ar šiuo atveju įmanomas, jūsų supratimu, objektyvus tyrimas?

A. Gerliakienė: Jeigu vertintume situaciją, kad yra kviečiami darbuotojai ir jiems aiškinama, kaip jie turi elgtis, ką turi kalbėti, apie ką negali kalbėti, tai koks gali būti objektyvumas?

– Ponia Norvainyte, prieš pusantrų metų iš gyvenimo pasitraukė Vilniaus Lazdynų ligoninės traumatologas, taip pat jaunas gydytojas, ir tuo metu prabilta apie gydytojų mobingą. Ar buvo padaryta, jūsų akimis, išvados iš tos istorijos?

K. Norvainytė: Išvados turbūt buvo padarytos, bet ne čia turbūt yra esminis dalykas. Esminis klausimas, ar buvo imtasi pakankamai priemonių. Ir atsakymas yra ne. Dėl tam tikrų priežasčių, ne visos jos turbūt priklausė nuo atsakingų institucijų, nuo tos pačios epideminės situacijos. Priemonių planas, kuris buvo gana detalus ir padengė reikiamus lygmenis, kur turi įvykti pokyčių, buvo sustabdytas, iš esmės įgyvendintos vos kelios priemonės.

Respublikinė Šiaulių ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dabar turime situaciją, kai kartojasi skaudžios netektys. Ir natūralu, kad šiuo metu medikai yra kitaip reaguojantys, jiems žymiai labiau skauda. Tai visiškai suprantama ir pateisinama, nes pusantrų metų laukti pokyčių ir nesulaukti, ir atsisveikinti su žmogumi... Kaip matote, įvyko dar viena savižudybė. Na, tai yra tiesiog daugiau, negu šiuo metu medikai, kurie ir taip pervargę – nepamirškim pandemijos, – gali pakelti.

– Jūsų akimis, ar įmanoma šioje situacijoje išsiaiškinti tiesą? Administracija aiškino viena, ministerija sako, kad neskubėkime daryti išvadų, galbūt čia mobingas nieko nenulėmė, nors darbuotojai liudija, kai kurie ir su vardais, pavardėmis sako, kad jeigu reikės, paliudysime teisme, kad mobingas buvo, kad gydytoja buvo sistemingai žeminama.

K. Norvainytė: Mes savo bendruomene pasitikime ir nėra jokios priežasties, dėl ko šiuo metu turėtume abejoti tuo, ką liudija mūsų kolegos apie situaciją šioje įstaigoje ar bet kurioje kitoje. Ar šiuo atveju įmanoma rasti tiesą? Sunku pasakyti, nes institucijos tikrai nėra pakankamai įgalintos nustatyti tam tikrus pažeidimus. Tai mes matėme metai iš metų, kai buvo kreiptasi dėl mobingo, psichologinio smurto atvejų.

Kol tos institucijos nebus sustiprintos, visada išlieka didžiulė abejonė ir nepasitikėjimas, kad toks subtilus dalykas kaip mobingas bus aptiktas. Reikėtų stengtis ir pačioje įstaigoje užtikrinti kiek įmanoma didesnį nešališkumą, nesudaryti jokio spaudimo darbuotojams, renkant medžiagą tyrimui.

Remigijus Mažeika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Mažeika, ar dėl šito atvejo jaučiate bent moralinę atsakomybę?

R. Mažeika: Vienareikšmiškai manau, kad visas kolektyvas, visa vadovybė jaučia didelį sukrėtimą ir, be abejo, atsakomybę. Jeigu mes būtume turėję nors mažiausią ženklą, kad gali atsitikti tragedija, tikrai nebūtume priėmę sprendimo, būtume kreipęsi, ieškoję pagalbos. Deja, tokių ženklų mes nematėme...

– Bet jūs gaudavote [skundų] ir buvo ne vienas skundas įvairioms institucijoms dėl situacijos darbe. Taip pat ponia Gerliakienė minėjo, kad labai dažnai keičiasi to skyriaus, kur dirbo iš gyvenimo pasitraukusi gydytoja, personalas.

R. Mažeika: Šitas skyrius nuo sausio 1-osios nebepriklausė Širdies ir kraujagyslių centrui, jis buvo savarankiškas centras ir pavaldumas buvo pakeistas į direktoriaus pavaduotojui medicinai. Šitame skyriuje darbuotojų kaita tikrai nebuvo didelė, mums ten labai trūko darbuotojų ir labai džiaugiamės, kad nuo sausio 1-osios po stažuotės prisijungė viena jauna anesteziologė-reanimatologė iš Jungtinės Karalystės. Mes džiaugiamės, kad atvyko aštuoni rezidentai dirbti į šitą skyrių, padėti labai sunkiame pandemijos metu darbe. Tai vėlgi čia turbūt klausimas, kodėl jie atvažiavo, kodėl rinkosi Šiaulių ligoninę. Turbūt reikėtų paklausti tų pačių rezidentų.

– Ponia Gerliakiene, ar, jūsų akimis, ministerija yra pajėgi padėti gydytojams? Mes negirdėjome aiškios ministro reakcijos, šiandien išgirdome viceministrą – jis sakė nedaryti skubotų išvadų, kad nėra pagrindo nušalinti vadovų ir kad čia reikia tiesiog tirti.

A. Gerliakienė: Mes pateikėme raštą ir dabar laukiame oficialaus ministerijos atsakymo, kol kas jo negavau. Norėčiau pasakyti, kad šitame Šiaulių ligoninės fone dar neviešinamas kitas savižudybės atvejis Kaune, kai po traukiniu puolė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto reabilitacijos pirmo kurso rezidentė. Bent iš jos artimiausios aplinkos įvardijama priežastis yra mobingas. Aš manyčiau, kad toks ne vieno asmens pasirinkimas įrodo, jog situacija yra nepaprastai įtempta ir kad ministerijos reakcija turi būti žaibiška, neatidėliojant sprendimų, kada bus pateiktos išvados, reikia čia ir dabar reaguoti ir padėti būtent tiems žmonėms, kurie liko dirbti skyriuose tiek Kaune, tiek Šiauliuose.

Medikai dirba karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Paskutinis klausimas direktoriui – kaip įsivaizduojate tolesnį ligoninės darbą esant tokiai situacijai?

R. Mažeika: Iš tikrųjų šiuo metu ligoninė susiduria su dvigubai ekstremalia situacija. Mes ne tik pandemijos klausimus sprendžiame, bet, žinoma, yra ekstremali situacija dėl šitos tragedijos. Tad pagrindinis uždavinys ir yra užtikrinti visos komandos darbą. Pandemijos plitimas Šiauliuose, deja, sugrįžta ir šiandien susiduriame su tuo, kad turime daryti dar vieną kovidinės reanimacijos skyrių, jame turės dirbti reanimatologai, ta pati komanda, kurią labai sužeidė šita nelaimė. Bet tai yra mūsų misija, mūsų uždavinys – kad gyventojai čia jaustųsi saugūs ir gautų paslaugas...

– Pone Mažeika, jeigu ministerijos darbo grupėje komisija pripažins, kad būta pažeidimų ligoninėje, būta mobingo atvejų, pasitrauksite?

R. Mažeika: Tai, be jokios abejonės, priklausys nuo to, kokios bus išvados.