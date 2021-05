Nenori skiepytis – negali dirbti medicinos srityje: į tokią Estijos idėją Lietuva žiūri atsargiai

Estija jau paskiepijusi per 78 proc. asmens sveikatos priežiūros srities darbuotojų. Nors rodiklis gana aukštas, dalis Estijos medicinos ir globos įstaigų planuoja savo personalui skiepijimąsi nuo COVID-19 padaryti privalomą.

Viena tokių įstaigų – Talino greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotis. Šioje įstaigoje nuo COVID-19 jau paskiepyta daugiau nei 95 proc. personalo, tačiau vadovo nuomone – to negana.

„Tai yra pandeminiai metai ir vienintelis tinkamas būdas kovoti su pandemija yra visos populiacijos vakcinavimas, įskaitant ir medicinos personalą. Savo medicinos įstaigose mes atliekame rizikos analizes, bandome apskaičiuoti galimas rizikas darbuotojams ir pacientams. Ir tos mūsų atliekamos analizės rodo, kad vien išorinių apsaugos priemonių nepakanka. Mes turime turėti ir imunitetą. Taigi skiepijimasis yra būtinas medicinos darbuotojams“, – LRT sako Talino greitosios medicinos pagalbos stoties vadovas Raul Adlas.

Medikai dirba karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak jo, kol kas tokia privalomų skiepų idėja yra pačių gydymo ar slaugos įstaigų planuojama vidaus tvarka, tačiau R. Adlas tikisi, kad tam ateityje pritars ir centrinė šalies valdžia.

„Mes tai vadiname kvalifikaciniu reikalavimu. Jei darbuotojai atitinka tam tikrus reikalavimus, įskaitant diplomus, sertifikatus, kitus dalykus bei sveikatos pažymą – viskas gerai. Gydytojams ir slaugytojams būtina išpildyti kvalifikacinius reikalavimus. Žinoma, būtinybė skiepytis – tai ir teisinio reguliavimo, ir politinis klausimas, bet, mano nuomone, tai pirmiausiai medicininis ir etinis klausimas. Nes norėdamas ką nors gydyti, pirmiausiai turi nepakenkti – tai pagrindinė medicinos taisyklė“, – apie planuojamus reikalavimus personalui kalba R. Adlas.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nepasiskiepijusiems galimybės toliau dirbti – miglotos

Talino greitosios medicinos pagalbos stoties vadovas tikina, kad iki šiol nepasiskiepiję sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai dar turi laiko apsispręsti, rasti atsakymus, į jiems kylančius klausimus, jeigu tokių dar turi. Tačiau ateityje skiepo atsisakantys darbuotojai esą turės tik dvi galimybes: arba pereiti dirbti į skyrius, kuriuose būtų išvengiama bet kokio tiesioginio kontakto su pacientais, arba jų darbo sutartis nutrūktų.

Pasak LRT kalbinto Talino greitosios medicinos pagalbos vadovo, tokios sąlygos nereiškia spaudimo darbuotojams skiepytis.

„Estija yra laisva šalis. Ir pas mus skiepijimas yra pasirinkimo teisė, tai neturi nieko bendro su prievarta kažkam kažką daryti. Kiekvienas, taip pat ir medicinos personalas, yra laisvi prisijungti prie kompanijos arba ją palikti. Niekas nieko neverčia. Kiekvienas yra laisvas rinktis darbą, vietą, kur gyventi ar dirbti. Tu tiesiog turi atitikti tam tikrus privalomus reikalavimus, kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat būtina ir sveikatos pažyma – turi būti sveikas, kad dirbtum su pacientais“, – sako R. Adlas.

Medikai dirba karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

PSO – nėra prieš privalomą skiepijimą

Pasaulio sveikatos organizacijos (pSO) specialusis pasiuntinys Europai Vytenis Povilas Andriukaitis sako, kad PSO privalomiems skiepams iš principo neprieštarauja, tačiau palieka teisę pačioms šalims spręsti, kokias vakcinas įtraukti į savo privalomų skiepų kalendorių, o kurias tik į savanoriškų.

Vis dėlto, anot V. Andriukaičio, Estijos gydymo įstaigų planuojamas žingsnis yra logiškas.

„Pacientas turi būti saugus. Paciento saugumas yra numeris vienas. Žinoma, ir dėl to PSO netgi ir rekomendavo pirmiausiai skiepyti ir medikus, ir visą medicinos personalą, ir slaugos įstaigų personalą, globos namų ir t.t. Kad abiem atvejais apsaugoti tiek darbuotojus nuo užsikrėtimo, tiek ir ten esančius pacientus arba ligonius nuo apsikrėtimo. Yra darbų saugos taisyklės, kur nustatyta, kad darbdavys privalo garantuoti aukščiausias saugumo garantijas tiek pacientui, tiek gydytojui. Todėl svarstymai dėl privalomo skiepijimo yra logiški, jeigu, pavyzdžiui, darbdavys kitaip negali užtikrinti tiek darbuotojų saugos, tiek ir pacientų saugos“, – sako V. Andriukaitis.

Vytenis Povilas Andriukaitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, pasak V. Andriukaičio, balandį priimtas Europos Žmogaus Teisių teismo (EŽTT) sprendimas, kuriame nurodyta, kad privalomas skiepijimas demokratinėse visuomenėse gali būti laikomas būtinu ir neprieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai, leidžia valstybėms drąsiau svarstyti kaip dėlioti savo skiepų kalendorius. Tačiau svarbu rasti bendrą sprendimą.

„Šiuo atveju turi pati visuomenė nuspręsti, koks įstatyminis reguliavimas turi būti, kad tos normos, kurios užtikrina saugumą, visų saugumą būtų įgyvendintos. Nes visų saugumo užtikrinimas yra aukščiausia žmogaus teisė. Žmogus turi gyventi saugioj aplinkoj, pats būti saugus ir nesudaryti grėsmės kito saugumui. Tai čia nėra jokių konfliktų su žmogaus teisėm“, – tikina V. Andriukaitis.

Medikai dirba karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lietuva privalomų skiepų kol kas nesvarsto

Lietuvoje pasiskiepiję 69 proc. asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dar 16 proc. per pastarąjį pusmetį sirgo COVID-19 liga. Taigi skaičiuojama, kad po skiepo ar persirgus imunitetą šiuo metu turi 85 proc. sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų. Likę 15 proc. – nėra nei persirgę, nei nepasiskiepiję.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija sako, kad kol kas sekti Estijos pavyzdžiu ir skiepijimosi nuo COVID-19 medicinos personalui padaryti privalomo neketina.

„Tai sudėtingas klausimas. Iš vienos pusės yra žmogaus teisė atsisakyti skiepytis, iš kitos pusės – paciento teisė gaunant paslaugą, ypatingai medicininę, būti neužkrėstam, nesusirgti ligoninėje. Seimas jau prieš gerą mėnesį priėmė užkrečiamųjų ligų įstatymo pakeitimą, kuriame nustatė, kad tam tikroms grupėms, jeigu jos nesiskiepija, bent testavimas dėl COVID-19 ligos turi būti privalomas. Tai medikai yra būtent toje grupėje, kaip ir kiti gydymo įstaigų darbuotojai: slaugytojai, jų padėjėjai, vairuotojai, valgyklos darbuotojai ir t.t.“, – sako Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė. Pasak jos, šiuo metu taikomas reguliarus profilaktinis testavimas yra pakankama priemonė rizikai valdyti.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vis dėlto Ž. Simonaitytė, kaip ir V. Andriukaitis, sako, kad EŽTT sprendimas kalbant apie privalomus skiepus yra reikšmingas.

„Jis iš tikrųjų sudaro daug prielaidų valstybėms mąstyti apie tokį dalyką kaip privalomą skiepijimą ar tam tikrų profesijų žmonėms, ar dirbantiems tam tikrus darbus. Bet labai svarbu suprasti, kad sprendimas privalomumo kažkokio ar būtinumo nėra toks vienareikšmis. Jis susijęs ir su reglamentavimo klausimais, ir su žalos atlyginimo klausimas, jeigu kažkas nutiktų, ir su visais kitais klausimais, kuriems reikia tikrai gerai pasiruošti. Ir jeigu jau būtų linkstama link to, kad mes vis dėl

to norėtume keliauti link to privalomo vakcinavimo vienos ar kitos grupės, tai tas sprendimas tikrai neatsirastų per dieną, dvi ar net savaites“, – sako Ž. Simonaitytė.

Živilė Simonaitytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Profsąjunga – privalomi skiepai sukeltų neigiamą reakciją

Kad skiepų tvarkos keitimas medicinos personal būtų sutiktas nevienareikšmiai sako Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Aldona Baublytė.

„Mes, kaip profesinės sąjungos, manome, kad tas prievartinis mechanizmas gali iššaukti daugiau negatyvios reakcijos. Taigi reikėtų įvertinti, ar mes viską padarėme, kad Lietuva galėtų pereiti prie to mechanizmo, kad įstatymine tvarka būtų privalomas vakcinavimas ne tik medikų visuomenėje, bet ir kitam aptarnaujančiam personalui. Aš manau, kad tuomet reikia labai gerai įsivertinti tas priemones, kurias mes darėm ir atsakyti į klausimą – kodėl gi šiandien yra vis dar toks pasipriešinimas ir negatyvus požiūris į vakcinaciją“, – svarsto A. Baublytė.

Vis dėlto medikė pripažįsta, kad į tarp medikų pasitaikančius vadinamuosius „antivakserius“ kiti kolegos žiūri skeptiškai.

Medikai dirba karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Žmogus vis tiek turi atsakyti ne tik už save, bet ir už kolektyvą. Kolektyvai irgi labai jautrūs ir labai reaguoja: kaip tu ateini į darbą, kaip tu elgiesi, ypatingai jeigu tu neturi skiepo ligšiolei, nepersirgęs – kaip tu elgiesi ir kaip tu mąstai. Ir daugelis kolegų vis tik žiūri į savo kolegą nelabai teigiamai“, – sako A. Baublytė.

Jos nuomone, jeigu ir Lietuvoje atsirastų iniciatyvų skiepus nuo covid-19 medicinos įstaigų personalui padaryti privalomus, reakcijos būtų dvejopos. „Vieni būtų už tai, kad iš tikrųjų šito reikia saugant savo kolektyvą, saugant pacientus, saugant savo šeimas, o mažoji dalis, žinoma, būtų kad prievartinis mechanizmas iš tikrųjų yra netinkama priemonė. Ir vėlgi sugrįžtu prie tos nuomonės – ar viską Vyriausybė padarė, kad galima būtų pasiekti kuo didesnius procentus vakcinuotų žmonių“, - klausimą kelia Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Aldona Baublytė.