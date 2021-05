Psichiatras apie siūlomą mobingo sąvoką: ji visiškai išplaukusi, yra tiesiog nesibaigianti dirva teisminiams procesams

Jaunos gydytojos savižudybė Šiauliuose vėl paskatino kelti klausimą, kodėl darbovietėse klesti patyčios ir išnaudojimas. Politikai vadinamajam mobingui užkardyti net siūlo įstatymų pataisas. Kiek tokie sprendimai užkirs kelią kolegų ir vadovų užguitų žmonių savižudybėms?

„Dienos temoje“ – Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras, Gydytojų vadovų sąjungos narys Martynas Marcinkevičius, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė bei Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas.

– Pone Marcinkevičiau, Jūs kritikuojate mobingo sąvoką socialdemokratų siūlomame Darbo kodekse. Ar tai reiškia, kad tokios pataisos iš viso nereikia?

M. Marcinkevičius: Aš nesakau, kad tokios pataisos nereikia, ji galėtų būti, tačiau bent aš skaitydamas tokią sąvoką, būdamas su vadovavimo patirtimi ir aukštuoju išsilavinimu, nesuprantu tos sąvokos, ji labai sudėtinga, bent tokia, kokia pateikta. Manau, kad toks įstatymas, koks yra dabar, tikrai nieko nepagerins, nes eilinis darbuotojas dar labiau nesupras tiek tos sąvokos, tiek kitų dalykų, kas pateikiama. Aš manau, kad jeigu mes darome veiksmą, tai jis turi duoti realią naudą. Mes, kaip Gydytojų vadovų sąjunga, tikrai ne prieš, tačiau tai turėtų būti labai išdiskutuota, paprasta ir aišku kiekvienam darbuotojui, tada tai veiks.

– Jūs turbūt ne pirmą kartą girdite apie mobingą, kaip ir visi kiti, ypač gydymo įstaigose. Ar, Jūsų nuomone, apskritai įmanoma apibrėžti mobingą kaip nors aiškiai ir suprantamai, kad jis galėtų net juridinėje erdvėje veikti?

M. Marcinkevičius: Manyčiau, kad tokios diskusijos kaip tik ir turėtų vykti, manyčiau, kad kažkoks susitarimas galėtų būti. Tačiau tai turėtų būti kiekvienam žmogui aiški sąvoka, nes iš tiesų pirmas pranešėjas turi būti eilinis darbuotojas, ne juristas, kuris paskui nagrinės, ne teismas. Aš suprantu, kad tik juridinį, specifinį išsilavinimą turintis žmogus gali traktuoti tiek į vieną pusę, tiek į kitą. Čia ir yra labai sudėtingų sąvokų problema, kad visada gali traktuoti tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Manau, kad tai negerai, sąvoka turėtų būti tikrai aiški, kada yra mobingas, kad tikrai būtų nustatytas, užkardytas arba nubausti žmonės.

Kai sąvoka visiškai išplaukusi, yra nesibaigianti dirva teisminiams procesams. Iš esmės toks dalykas tikrai negins darbuotojų, nes darbuotojas paprasčiausiai tokių sudėtingų dalykų nesupras.

– Pone Paluckai, gydytojams psichiatrams net nelabai suvokiama ta sąvoka, kurią siūlote. Ar nėra pavojaus, kad darbuotojai, kurie nepatenkinti vadovų veiksmais, skųs, šantažuos darbdavius, jeigu tokia sąvoka bus Darbo kodekse?

G. Paluckas: Pirmiausia sveikatos priežiūros įstaigų vadovai turėtų šią sąvoką taikyti beveik dvejus metus savo darbo praktikoje po to, kai ją savo įsakymu pasirašė ir sveikatos priežiūros srityje įtvirtino buvęs sveikatos ministras ponas Veryga po tragiško įvykio Lazdynų ligoninėje. Tačiau ši nuostata, kuri yra surašyta, pirmiausia skirta ne paprastiems žmonėms. Paprasti žmonės žino, kad su jais kažkas elgiasi negerai, ir kreipiasi į institucijas, Darbo inspekciją ir panašiai. Ir Darbo inspekcija, darbo teisės specialistai, advokatai turi turėti instrumentą, kuriuo galėtų apginti to darbuotojo pažeistas teises. Tad šiandien mes kalbame ne apie žmogaus teisinį išprusimą.

Žmonės žino, kas yra mobingas, tai yra išėdimas iš darbo visomis prieinamomis priemonėmis. Ir tai vyksta su žmonėmis, todėl kalbėti apie tai, jog įstaigų vadovams nesuprantama, kas apibrėžime minima... Dar kartą pabrėžiu, kad mobingo apibrėžimas, beje, panašus aprašytas pono Verygos vidaus teisės akte įsakymu, kuris taikomas jau beveik dvejus metus. Aš tiesiog nepriimu šitos kritikos.

Gintautas Paluckas / D. Umbraso/LRT nuotr.

M. Marcinkevičius: Man labai gaila, kad gerbiamasis G. Paluckas sako, kad mobingas yra tik išėdimas iš darbo. Aš manyčiau, kad tai žymiai platesnė sąvoka, be to, niekas nesako, kad pono Verygos pasirašytas įsakymas buvo veiksnus, nes pasižiūrėkime, ar buvo per tą laiką daug atvejų, kada dėl mobingo būtų kažkas padaryta, kreiptasi ir taip toliau. Pasakyti, kad Veryga kažką padarė negerai, tas neveikia jau dvejus metus ir mes dabar tai perkeliame į įstatymą, – nežinau, ar čia teisingas kelias.

– Ministre, šiandien susitikote su darbdaviais, psichikos sveikatos specialistais, taip pat profsąjungų atstovais. Ką nusprendėte?

M. Navickienė: Diskusija parodė ir ypač psichikos sveikatos ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad šitos problemos mastas ir gylis yra milžiniškas. Ir problema ta, kad, kaip teigia ekspertai, mes vis dar esame smurtui gana tolerantiška visuomenė. Ir tai persiduoda į pačius įvairiausius tarpusavio santykius – ar šeimoje, ar darbe. Smurto toleravimas yra labai didelė tarpusavio santykių problema.

Pavieniai reglamentavimo pokyčiai ar kažkoks vienas priimtas auksinis stebuklingas sprendimas, deja, tokio dydžio problemos išspręsti negali. Mes turime galiojančius teisės aktus, mes turime reglamentavimą, kuris turėtų veikti, bet mes neturime žmonių, darbuotojų pasitikėjimo, kad jie bus išgirsti, galės būti išklausyti ir kad jų teisės galės būti įgyvendintos. Šiandien man svarbiausia buvo, kad susitikime dalyvavo ir profesinės sąjungos, ir darbdaviai. Kėliau tokią mintį, kad šiandien, pavyzdžiui, profesinės sąjungos, darbuotojai rūpinasi, kad atlyginimas būtų mokamas laiku, kad būtų fizinė infrastruktūra, veiktų liftai, nebėgtų stogas, būtų pritaikyta darbo vieta, bet psichosocialinių veiksnių rizikos klausimas, kuris būtinas kalbant apie darbo sąlygas, tinkamo dėmesio nesulaukia. Net ir susitarimuose su darbdaviu kol kas gana formaliai žiūrima būtent į šitą aspektą, nors jis yra, jis gali būti plėtojamas, apie jį gali diskutuoti darbdaviai ir darbuotojai.

Monika Navickienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Labai svarbu čia pasiekti pokytį. Tai yra problema ne tik viešajame sektoriuje ir tiktai ne tik sveikatos sektoriuje, tai yra visur. Aš manau, mes tiesiog nematome viso masto, nes žmonės vengia kreiptis, bijo ir mano, kad bus neišklausyti, jų problemos nebus atlieptos. Man atrodo, labai svarbu suprasti, kad stebuklingo, greito efekto pasiekti vienu reglamentavimo pokyčiu mums nepavyks. Tai turi būti platus susitarimas, kaip buvo, pavyzdžiui, su Vaiko teisių apsaugos įstatymu. Mes irgi manėme, kad galbūt nepavyks padaryti pokyčio, bet pažiūrėkite – visuomenės nuostatos pasikeitė ir šiandien visoje aplinkoje, kur yra vaikas, visuomenė darosi netolerantiška smurtui vaiko atžvilgiu – nei fiziniam, nei psichologiniam. Man atrodo, mes turime to paties tikslo siekti ir darbo santykių srityje.

– Pone Paluckai, jau dabar pastebima, kad visa atsakomybė dažniausiai sukraunama darbdaviams ir dėl to pastaruoju metu sunku rasti žmonių, kurie norėtų eiti vadovaujamas pareigas mokymo, gydymo įstaigose. Ar mobingo sąvoka nepagilins krizės ieškant vadovų?

G. Paluckas: Dėl mobingo nėra nė vieno nubausto vadovo, nes mobingo apskritai kaip tokio dalyko mūsų teisinėje sistemoje nėra. Todėl aš ir sakau: šiandien ant stalo yra tik vienas pasiūlymas – socialdemokratų pasiūlymas įteisinti sąvoką, pritaikyti Pranešėjų apsaugos įstatymą, kad žmogus, kuris kreipėsi, iš karto gautų pirminę apsaugą, sustiprinti Darbo inspekciją, kad ji sugebėtų atskirti, sugebėtų atlikti tyrimą, kuris nustatytų, ar yra mobingas, ir nebūtų piktnaudžiavimo, o tada atlikti visus kitus nacionalinius susitarimus. Kiek dar žmonių turės jausti bejėgiškumą ar net būti privesti prie savižudybės, kol mes ką nors išsiaiškinsime? O ponas Marcinkevičius, regis, visai neblogai žino, kas yra mobingo sąvoka, nes mane mėgino tikslinti, tad aš dėl to tikrai labai džiaugiuosi. Kita vertus, tai šiek tiek liūdina, nes rodo, kad geranoriškumo mažoka.

Medikai dirba karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pone Marcinkevičiau, kaip apskritai stiprinti psichikos sveikatos monitoringą? Juk žudosi ne tik medikai, bet ir policininkai, aktoriai, kitų profesijų atstovai. Ir kas gali pasakyti, ar buvo mobingas?

M. Marcinkevičius: Turbūt reikėtų sutikti su tuo, kad nors medikų savižudybės šiuo atveju buvo susietos su mobingu, šiaip Lietuvoje, kaip mes žinome, anksčiau kasmet nusižudydavo daugiau nei 1 000 žmonių. Dabar nusižudo apie 800 ir dauguma nusižudo ne dėl šių priežasčių. Reikėtų per daug nesieti, kad jeigu mobingas, tai būtinai turi privesti prie savižudybės. Nes daugiausia nusižudo, jeigu žiūrėtume į procentus, bedarbiai.

Norėčiau akcentuoti, kad mobingas nebūtinai turi būti tik išmetimas iš darbo, privedimas prie savižudybės. Noriu pasakyti, kad mobingo apraiškų yra žymiai įvairesnių ir kartais ne tokių akivaizdžių. Aš labai sutinku su gerbiamosios ministrės išsakyta pozicija, kad mes turime daryti visą sistemą, nes dažnai ir tie, kas taiko mobingą, tai daro net nesuvokdami. Kai kalbame apie mobingą, kažkodėl viską suvedame tik į vadovus: aukščiausio lygio direktorius, vyriausiuosius gydytojus, įmonių vadovus. Bet labai dažnai mobingas vyksta žymiai žemesniu lygiu. Pavyzdžiui, medicinoje skyriaus vedėjas taiko mobingą gydytojui slaugytojui, galbūt slaugytojo padėjėjui.

Šiuo atveju reikia suvokti, kad jie patys labai dažnai nesupranta, kad daro mobingą, ir daro ne specialiai. Dėl to aš ir kalbu, kad ta sąvoka turi būti labai aiški, kad ir žmogus žinotų, kada jis tą patiria, bet ir kitas darydamas galbūt sustos, kada suvoks. Tad norisi palinkėti geresnės dvasinės sveikatos ir mažiau mobingo, žmones mokant, aiškinant ir organizuojant plačią programą, ką minėjo ir ministrė. O ne padaryti kažkokį fizinį veiksmą, į įstatymą įtraukti visiškai neaiškią sąvoką, kuri neveikia, kaip ir matėme jau kelerius metus.