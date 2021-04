Liga, nuo kurios skiepų nėra: ką keliautojai turi žinoti apie maliariją

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) minėdamas Pasaulinę maliarijos dieną, balandžio 25-ąją, primena apie šią gyvybei pavojingą ligą ir apsisaugojimo priemones, nes skiepų nuo maliarijos nėra.

NVSC pranešime nurodoma, kad Lietuvoje kasmet registruojama po keletą įvežtinių šios ligos atvejų.

Kur paplitusi maliarija?

Maliarija plačiai paplitusi tropiniuose ir subtropiniuose regionuose: Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos teritorijose. Lietuvoje registruojami tik įvežtinės maliarijos atvejai.

Kaip užsikrečiama?

Maliarija – tai parazitinė kraujo liga, žmogui perduodama įkandus Anopheles genties uodo patelei. „Be to, maliarija gali būti perduota perpilant kraują, persodinant organus, per užterštas krauju adatas ar švirkštus. Nors itin retai, endeminėse vietovėse pasitaiko įgimtos maliarijos atvejų, kai parazitai patenka į vaisių per placentą ar gimdymo metu“, – paaiškina NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė.

Daiva Razmuvienė / BNS nuotr.

Būdingi karščiavimo priepuoliai

Maliarijai būdingi kas 48 arba 72 val. besikartojantys šaltkrėčio, karščiavimo, prakaitavimo priepuoliai, lydimi nerimo, apatijos, galvos ir raumenų skausmo, viduriavimo, vėmimo. Dažniausiai priepuoliai prasideda vakare ir trunka keliolika valandų. Krintant temperatūrai, ligonis gausiai prakaituoja, jaučia silpnumą. Vėliau vystosi mažakraujystė ir gelta. Jeigu ligonis negauna gydymo, gali vystytis komplikacijos, atsiranda inkstų nepakankamumas, sąmonės sutrikimas, koma ir mirtis.

Maliarija / AP nuotr.

Kaip apsisaugoti nuo maliarijos?

Norint apsisaugoti nuo maliarijos būtina vartoti antimaliarinius vaistus ir vengti uodų įkandimo, nes skiepų nuo maliarijos nėra.

PSO rekomenduoja visiems vykstantiems į maliarijos endemines zonas vartoti gydytojo paskirtus antimaliarinius vaistus. „Reguliarus vaistų vartojimas – viena svarbiausių maliarijos profilaktikos priemonių, apsaugančių žmogų nuo šios pavojingos ligos“, – atkreipia dėmesį epidemiologė.

Kita apsaugos priemonė nuo maliarijos – vengti uodų įkandimo. Uodai yra maliarijos sukėlėjų pernešėjai, todėl apsauga nuo uodų įkandimo yra svarbi maliarijos profilaktikos priemonė. Siekdami apsisaugoti nuo uodų įkandimų, turėtume:

• vengti vaikščioti lauke temstant ar auštant, tokiu laiku būti arti vandens;

• dėvėti šviesesnius rankas ir kojas dengiančius drabužius;

• avėti kulkšnis pridengiančius batus;

• nepridengtų kūno vietų apsaugai naudoti uodus atbaidančias priemones (repelentus) ir

• griežtai laikytis jų naudojimo rekomendacijų;

• patalpų langus ir duris uždaryti prieš saulėlydį, o atvirus langus rūpestingai uždengti tinkleliais.