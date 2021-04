Skiepo 76 metų senjorė laukė nuo sausio mėnesio: teigia, kad buvo užrašyta, tačiau „dingo“ iš sąrašų

Tik paskelbus, kad bus skiepijami vyresni ir gretutinėmis ligomis sergantys senjorai, Asta (redakcijai vardas žinomas – LRT.lt) iš karto skiepui užregistravo savo mamą. Pirmą kartą dėl skiepo moteris skambino dar sausį ir buvo informuota, kad reikės palaukti. Tačiau kovo pabaigoje paaiškėjo, kad jos mamos sąrašuose nėra.

„Nežinau, kas negerai su tomis prioritetinių grupių eilėmis. Tik paskelbus, kad bus skiepijami vyresni ir su gretutinėmis ligomis, dar pati, kuomet buvau Lietuvoje, registravau mamą. Pasakė laukti. Daviau savo telefono numerį, kad nebūtų nesusipratimų, jog mama nesuprato ar neperskaitė SMS žinutės. Tačiau aš kovo 4 d. išvykau ir močiutės priežiūra liko mano dukrai.

Kadangi man iki kovo pabaigos niekas nepaskambino, o skiepyti pradėjo gerokai jaunesnius ir sveikesnius, dukra susirūpinusi pradėjo „ieškoti“ skiepo. Paaiškėjo, kad mano mamos sąrašuose nėra“, – pasakoja moteris.

Širvintose

Ji teigia suprantanti, kad tokios masinės vakcinacijos dar nėra buvę ir žmogiška yra klysti, tad mamą vėl užregistravo skiepui, bet jokių žinių ir vėl nesulaukė.

Moteris – garbaus amžiaus – 76 metų senjorė, turinti cukrinį diabetą, dėl komplikacijų amputuotą pėdą, serga demencija bei turi daugiau komplikacijų, kilusių dėl cukrinio diabeto.

„Pirmą kartą skambinau sausio mėnesį į savo polikliniką, tai yra Alytaus pirminės sveikatos priežiūros centrą. Žinau, kad kalbėjau ne su savo gydytojos slaugytoja, bet tai neturi reikšmės, nes įstaiga maža ir visus kaip ir žino pacientus. Manęs paklausė, kaip sugebėsim mamą be pėdos nuvežti skiepyti. O kadangi skiepas tokiam žmogui labai svarbus, pasakiau, kad tikrai rasim kaip nuvežti“, – prisimena Asta.

Marijampolėje

Moteris teigia, kad neišgirdo ir pasiūlymo skiepyti mamą namie. Skambučio metu tuomet buvo patikinta, kad moteris sulauks SMS žinutės vasario pabaigoje arba kovo pradžioje.

„Tai taip kantriai ir laukėme, bet kai sužinojome, kad jaunesnė kaimynė ir be ligų buvo paskiepyta, ėmėme domėtis. Po to, kaip minėjau, paaiškėjo, kad mamos sąrašuose nėra. Tada dukra jau tiesiogiai registravo ir laukėm vėl dvi savaites. Per tą laiką minėta kaimynė gavo antrą skiepą“, – pasakoja moteris.

Asta teigia, kad jokių žinių negavo ir po to. Tačiau dar LRT.lt bendraujant su skaitytoja paaiškėjo, kad skiepą pavyks gauti – jos mama skiepui buvo užregistruota balandžio 9 d.

Pasak moters, ji taip pat buvo informuota, kad mama skiepui buvo užrašyta dar kovo 3 d., tačiau teigia jokio pranešimo negavusi.

Širvintose

Pradės tyrimą dėl pirminės registracijos

Alytaus miesto savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro l. e. p. direktorė Dalie Svilienė LRT.lt komentavo, kad dėl registracijos bus pradėtas tyrimas.

„Mūsų įstaiga neskiepija, tik registruoja ir perduoda VšĮ Alytaus poliklinikai, kuri ir siunčia pranešimus užsiregistravusiems. Skiepijama VšĮ Alytaus poliklinikoje.

Dėl pirminės registracijos mūsų įstaigoje atliksime tyrimą. Asmenys, turintys judėjimo negalią jau skiepijami namuose“, – LRT.lt teigė D. Svilienė.