Matulas – apie laukiančią gydymo įstaigų tinklo pertvarką ir kodėl taip ir netapo ministru

Po šių Seimo rinkimų Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD) stojus prie valstybės vairo, abejonių nekilo – Antano Matulo politinėje karjeroje bus naujų posūkių. Dešimtmečius sveikatos srityje dirbantis parlamentaras buvo minimas ir tarp galimų sveikatos apsaugos ministrų. „Norėjau“, – neslepia pats politikas. Ko jam pritrūko, kai ministro kėdė jau antrą kartą buvo pasiekiama ranka? Kokių pokyčių artimiausiu metu sulauksime sveikatos srityje? Apie visa tai – naujienų portalo LRT.lt interviu su A. Matulu.

– Esate bene ilgiausiai sveikatos srityje dirbantis Seimo narys, nuo pat 1996 m., ir nebe pirmą kartą stojate vadovauti Sveikatos reikalų komitetui. Kaip per šiuos 25 metus pasikeitė darbas Sveikatos reikalų komitete?

– Jūs teisi – aš ne tik ilgiausiai Sveikatos reikalų komitete dirbantis Seimo narys, bet ir vienintelis 6 kartus laimėjęs vienmandatėje rinkimų apygardoje Seimo narys. Tiesa, 6 kartus laimėjęs yra ir Algirdas Butkevičius, bet jis vieną kadenciją yra pralaimėjęs, o aš – nė vienos ir visą laiką dirbau Sveikatos reikalų komitete. Jam vadovauju ketvirtą kartą.

Kas pasikeitė komitete? Iš esmės komitetas per pirmas kadencijas buvo toks neprestižinis. Į jį eidavo arba būdavo paskiriami Seimo nariai, tik jeigu nelikdavo vietų kituose komitetuose. Tai buvo mažiausias komitetas, 7 žmonės. Per praėjusią ir šią kadenciją iš esmės viskas pasikeitė – Sveikatos reikalų komitetas tapo prestižinis, į jį veržte veržiasi daugelis Seimo narių, ir dabar tai vienas didžiausių komitetų. Didžiausias, rodos, yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, 13 narių, o mūsų komitete – 12 Seimo narių.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar klausimų, svarstomų komitete, pobūdis pasikeitė? Nes žvelgiant į šios Vyriausybės programą – ji labai ambicinga, o tai reiškia, kad ir Jūsų komitetui tenka daug iššūkių.

– Anksčiau, pirmose kadencijose, bet koks bandymas išbraukti, pavyzdžiui, iš kompensuojamųjų vaistų sąrašo bent kelis vaistus, baigdavosi mitingais, piketais, vos ne revoliucijomis. Pavyzdžiui, vienas ministras, rodos, Raimondas Šukys, tuo metu darbo grupei pateikė naują kompensuojamųjų vaistų sąrašą, iš jo pasiūlė išbraukti, kaip dabar atsimenu, 16 vaistų, pakeisti juos kitais. Tai kilo toks nepasitenkinimas nevyriausybinių organizacijų, kad ir ministras, ir aš kartu susėdę kalbėjomės, neišdrįsome išbraukti nė vieno vaisto, nes buvo labai stiprios nevyriausybinės organizacijos.

Visuomenės dėmesys ir tolerancija pasikeitė. Praėjusioje kadencijoje, kaip matėte, kompensuojamųjų vaistų sąrašą Aurelijus Veryga keitė kas ketvirtį ir braukė šimtus vaistų – iš esmės visuomenė buvo gana abejinga, nevyriausybinės organizacijos – irgi. Tam tikras darbo stilius, darbo pobūdis pasikeitė.

– Tai, kad šioje kadencijoje Jūs tapote Sveikatos reikalų komiteto pirmininku, nuostabos nekelia, tačiau buvo kalbėta, kad Jūs galėjote tapti ir sveikatos apsaugos ministru. Pats viename iš interviu buvote užsiminęs, kad buvote pasiruošęs šias pareigas užimti. Kas nutiko, kad ministru netapote?

– Galiu šiek tiek ir paatvirauti. Aš sveikatos apsaugos ministru galėjau būti du kartus. Vieną kartą man juo pasiūlė būti tuometinis premjeras Rolandas Paksas (2000 m., XI Vyriausybė). Jis paskambino ir pasiūlė atvažiuoti. O tuo metu vyko komiteto išvažiuojamasis posėdis Jonavoje. Jis man paskambino ir pasiūlė apsispręsti: jeigu pasakau „taip“ – turiu atskambinti po 5 min. ir atvažiuoti į Vyriausybę pas jį. Aš po kelių minučių jam paskambinau ir vis dėlto atsisakiau, nes viduje suvokiau, kad galbūt dar nesu tinkamai pasiruošęs.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antrą kartą, kai buvo suformuota [Kubiliaus] Vyriausybė, iškart po to šnekėjome su Andriumi Kubiliumi. Po mūsų pokalbio jis paklausė: „Tai ką, tu norėjai būti ministru?“ Sakau, buvau kaip ir pasiruošęs. Jis sako: „Tai ko tu man nesakei? Būčiau liberalams atidavęs kitą ministeriją.“

Aš jam tikau, tik visi, kurie buvo paskirti ministrais, ėjo, siūlėsi ir informavo, kad jie nori.

Tai savo laiku aš galvojau, kad nesu tokioms pareigoms pasiruošęs, bet kada mačiau daug ministrų, kurie išlindo kaip Pilypai iš kanapių, kurie anksčiau nebuvę nei sistemoje, nei politikoje, pamąsčiau, kad galbūt klydau, kad mano pasiruošimo lygis buvo geras.

O šiuo atveju tiesiog premjerė pasirinko taktiką, kad ministrais taptų jauni, daugiau jos aplinkos žmonės, o mes, kaip ji sakė, patyrę vilkai, tampame komitetų pirmininkais ir kontroliuojame jų veiklą. Taip buvo su Kazimieru Starkevičiumi, su manimi ir keliais kitais patyrusiais Seimo nariais, kurie neslėpė, kad pretendavo užimti ministro postus. Tokia, matyt, yra premjerės taktika.

Erika Mažeikaitė, Antanas Matulas ir Paulė Kuzmickienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pandemija iš principo nėra palanki nei naujiems ministrams, nei Seimo komitetų pirmininkams. Buvusių valdančiųjų palikta teisinė bazė, susijusi su sveikatos sektoriaus valdymu, kelia prieštaringų minčių. Pavyzdžiui, medikai, dirbantys COVID-19 skyriuose, laiku negauna premijų, teisinė bazė, kuri turėtų užtikrinti išmokas tiems, kurie užsikrečia darbe, dažnu atveju neveikia. Jūs, kaip Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, matote, kaip ta situacija, kalbant apie COVID-19 padarinių valdymą, galėtų keistis?

– Jeigu kalbėtume apie mūsų partiją, tai likimas yra toks, kad trečią kartą ateiname į valdžią ir trečią kartą ateiname sudėtingomis sąlygomis: du kartus – per ekonominę krizę, šiuo metu – per pasaulinę medicinos krizę, per pandemiją. Situaciją radome labai sudėtingą, labai baisią. Iššūkių yra labai daug.

Aš pasirinkau tokią taktiką komitete: kalbant apie COVID-19 suvaldymą, pasirinkau kontroliuoti daugiau pasekmes. Jeigu Sveikatos reikalų komitetas kas savaitę ar dvi kviestųsi Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) informuoti, atsiskaityti, kaip vykdoma COVID-19 kontrolė, skiepijimas ir kita, matyt, ministerijos pajėgumų neužtektų tai informacijai teikti. Tą informacijos kontrolę gana efektyviai vykdo prezidentas, ekspertai prie prezidento ir prie Vyriausybės, premjerė asmeniškai prisiėmė atsakomybę už pandemijos suvaldymą ir už sveikatos apsaugos ministro darbą.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Manyčiau, kad demonstruoti valdžios galią Sveikatos reikalų komitete, reikalaujant atsiskaityti komitetui, kuris nepriima sprendimų, bet teikia rekomendacijas, būtų nekorektiška, todėl aš orientuoju komiteto veiklą daugiau į pasekmes, į blogėjančią demografinę situaciją, į kitų paslaugų prieinamumą, į įstaigų veiklą, į finansinę situaciją.

Dabar situacija įvairiuose Lietuvos regionuose yra skirtinga, sveikatos sistemos skirtumai gana dideli, dėl to pradėjome organizuoti komiteto posėdžius, pasitarimus su visomis savivaldybėmis atskirai. Juose dalyvauja SAM, Valstybinė ligonių kasa (VLK), rajonų merai pristato problemas, susijusias su sveikata, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Randame daug įdomių ir absurdiškų dalykų, kuriuos reikia nedelsiant spręsti.

Šiek tiek gaila, kad SAM vadovybė iki galo dar nėra suformuota: 4 mėnesiai praėjo, bet dirba tik du viceministrai. Komiteto pavedimų, rekomendacijų kai kurių įgyvendinimas vėluoja, bet priežastis – kad didelė dalis SAM komandos ir politinės vadovybės dirba darbus, susijusius su COVID-19 suvaldymu.

– Kokių konkrečių pakeitimų teisės aktuose, susijusių su pandemijos valdymu, sulauksime artimiausiu metu? Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos šiandien skundžiasi apmokėjimo už suteiktas paslaugas tvarka, Vyriausybės programoje numatyti pakeitimai, susiję su pasiruošimu panašioms pandemijoms, kalbama ir apie įstaigų tinklo optimizavimą, žalos be kaltės modelio tobulinimą.

– Jau ne kartą komitete svarstėme sveikatos priežiūros įstaigų finansinę situaciją, tenkančias papildomas išlaidas, susijusias su COVID-19, ir teikėme rekomendacijas tiek VLK, tiek SAM. Be abejonės, šiandien galvojame apie naują paslaugų finansavimo modelį, nes šiuo metu taikomas 1/12 principas nėra labai geras dalykas.

Kai kurios įstaigos, kurios teikia 70 proc. ir daugiau paslaugų (lyginant su ikipandeminiu laikotarpiu), gauna 1/12, bet yra apie 15 rajonų ir didesnių ligoninių, kurios viršijo kai kurių paslaugų teikimo apimtis ir jos vis tiek gauna 1/12. Šis modelis nėra sąžiningas. Kitas dalykas – įstaigos patiria daug papildomų išlaidų valdydamos COVID-19 plitimą, ir ta 1/12 kai kur nekompensuoja tų išlaidų.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kol kas negaliu įvardyti tiksliai, koks bus naujasis atsiskaitymo modelis. Vienas paprasčiausių modelių galėtų būti, jeigu tobuliname tą pačią DGR sistemą (asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikavimo pagal giminingas diagnozių grupes sistema naudojama sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms nustatyti), kuri jau išsisėmė, jos administravimas tapo labai brangus ir jis netaupo jokių lėšų. Apie tai, kad administruoti DRG sistemą yra labai sudėtinga, kalba ir kai kurie teritorinių ligonių kasų (TLK) vadovai.

Kitas faktorius – bet kuri apmokėjimo tvarka gali egzistuoti 10–12 metų. Paskui įstaigos, teikdamos paslaugas, pripranta prie tos sistemos ir prasideda kažkokie prirašinėjimai, klastojimai. Jau ir pats gyvenimas verčia tobulinti tą sistemą.

Pasakyti, kokia konkrečiai bus sistema, šiandien negaliu. Galbūt pasibaigus pandemijai bus tiesiog peržiūrima simboliškai, indeksuojant įkainius. Per pandemiją daryti pertvarkas, matyt, neįmanoma, negalima, nes padarysime chaosą.

Taip pat komitetas ir SAM tariamės ir galvojame ne apie įstaigų tinklo optimizavimą, nes pandemija parodė, kad labai gerai, kad nesunaikinome ligoninių, kaip aplinkinės šalys, o jos paskui turėjo ligonines atidaryti sporto rūmuose, įvairiuose parodų rūmuose. Mes nesunaikinome, todėl turime pakankamą rezervą. Jeigu vėl kils banga – tikrai turėsime paruošę lovų ir nereikės laukti žmonėms eilėje.

Pandemija parodė, kad turime keisti savo mąstymą ir nekalbėti apie sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimą. Turime kalbėti apie paslaugų optimizavimą. Akivaizdu, kad kai kurių paslaugų mažesnėse savivaldybėse jau nebeliko: nebeliko, kas jas teikia, ir nebeliko, kam jas teikti. Žmonės patys važiuoja pas savo vaikus, anūkus į didesnes ligonines. Paslaugų optimizavimas tikrai įvyks. Jau yra įregistruotas įstatymo projektas, kuriam Seimas po pateikimo pritarė dėl galimybės stambinti tam tikras įstaigas. Pagal šį projektą steigėjas galėtų būti savivaldybė ir valstybė.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pavyzdžiui, Respublikinės Panevėžio ligoninės steigėjas yra valstybė, o jos funkcijas šiuo atveju vykdo SAM. Jeigu įstatymui bus pritarta, būtų leidžiama mažoms ligoninėms prisijungti prie SAM pavaldžių ligoninių, išlaikant tam tikras dalininkų teises.

– Mažosios rajonų ligoninės ne kartą yra išsakiusios poziciją, kad jos nenori jungtis prie didžiųjų ligoninių. Ir pats esate vadovavęs Pasvalio rajono ligoninei, tikriausiai labiau nei bet kas kitas suvokiate, kodėl mažosios ligoninės bijo jungtis prie stambesnių įstaigų.

– Pirmiausia nenori jų steigėjai – savivaldybės, nes iki šiol joms buvo siūloma prisijungti ir neturėti jokios teisės priimant sprendimus. Nebuvo galimybės joms išlaikyti dalininkų teises. Visos savivaldybės bijo, kad prisijungus mažesnei ligoninei prie stambesnės, po pusmečio bus pasiūlyta tą ligoninę uždaryti ir savivaldybė neturės jokio balso. Tai šitas modelis, kurį mes dabar pasiūlėme, šios pataisos leistų savivaldybėms išlaikyti įtaką, kad be rajono savivaldybės tarybos žinios to filialo nebūtų galima visiškai uždaryti.

Mes jau surengėme posėdžius su 6–7 savivaldybėmis ir mane nustebino, kad didžioji jų dauguma nori ir svarsto tą galimybę prisijungti prie stambesnių ligoninių. Akivaizdu, kad iki šiol ministerijų vadovybės tiesiog bandydavo tai daryti įvairiomis administracinėmis prievartinėmis priemonėmis, neįsiklausiusios. Šiandien situacija kiek kita.

Pavyzdžiui, Kupiškio rajono savivaldybė jau atvirai kalba, kad būtų sudaryta jiems galimybė išlaikyti dalininkų teises, kad jie žinotų, kas vyksta, kad galėtų pareikšti gyventojų nuomonę, kokių paslaugų reikia, ir jie neprieštarauja jungtis prie Respublikinės Panevėžio ligoninės. Manau, kad Parlamentas artimiausiu metu tokią galimybę sudarys.

Medikai ligoninėje per karantiną / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kitas iš Jūsų neseniai Seimui teiktų įstatymo projektų – Farmacijos įstatymo pataisos. Jūs asmeniškai ne kartą kritikavote buvusio sveikatos apsaugos ministro pasirinktą pigiausio kompensuojamojo vaisto kryptį. Kita vertus, naujame Farmacijos įstatymo projekte numatyta galimybė perkant labiausiai pacientui tinkantį vaistą primokėti tik priemoką nuo bazinės vaisto kainos, tačiau pigiausio kompensuojamojo vaisto punktas vis tiek išlieka. Kodėl Farmacijos įstatymą keičiate pamažu, o ne iš esmės?

– Tai, kas praėjusioje kadencijoje buvo padaryta su kompensuojamųjų vaistų sąrašu, galėčiau pavadinti švelniu Lietuvos visuomenės genocidu. Jeigu tu gydaisi pigiausiu vaistu – tau valstybė sumoka visą pigiausio vaisto kainą, bet jeigu gydytojas mato, kad tas pigiausias vaistas veikia blogai, kad yra naujesnis vaistas, kuris turi kitą terapinį poveikį, veikia geriau arba ilgiau, arba tai yra sudėtinis vaistas, jau žmogus turi mokėti visą kainą. Akivaizdu, kad tai galėjo prieštarauti Konstitucijai. Ir Vyriausiasis administracinis teismas tą patvirtino.

Kadangi mums nepavyko susitvarkyti, kad ministras ir buvusi Sauliaus Skvernelio Vyriausybė atšauktų tą, mano manymu, antikonstitucinę tvarką, tai mes, 54 Seimo nariai, kreipėmės į Konstitucinį Teismą ir laukiame atsakymo. O visuomenė per rinkimus jau įvertino ir surengė savo teismą.

Manau, kad daugiausia ji nušlavė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą dėl nelogiškų permainų sveikatos sistemoje, kompensuojamųjų vaistų sistemoje. Mes dabar siūlome pirmą kartą skiriant gydymą palikti tą galimybę skirti pigiausią vaistą.

Vaistinė / BNS nuotr.

– Prašau paaiškinti, kodėl pasirinktas toks sprendimas?

– Todėl, kad o gal tikrai tas vaistas labai gerai veiks pirmą kartą susirgus žmogui. Bet tuo pačiu metu iš karto paliekama galimybė žmogui rinktis kitą vaistą. Gydytojas gali pasakyti, kad taip, yra vaistas, kuris yra pigiausias ir tamstai nereikės primokėti, pabandykime, kaip veiks. Jeigu žmogus mato, kad vaistas veikia, kodėl negydyti tuo pigiausiu vaistu? Juk visi vaistai yra kokybiški, tik jų pagaminimo laikas skiriasi, terapinis poveikis.

Bet jeigu ateina pacientas ir sako, kad jam nevisiškai tas vaistas suveikė, gydytojas jam gali pasiūlyti ir kitą vaistą, už kurį žmogus susimokės tik skirtumą. Pavyzdžiui, jeigu pigiausias vaistas kainuoja 10 eurų, valstybės priemoka renkantis kitą vaistą ir bus 10 eurų. Ir iš karto žmogus gali apsispręsti ir imti kitą.

Bet pigiausio vaisto pirmasis paskyrimas gali būti logiškas. Kaip aš juokauju: kodėl baigus vairavimo kursus reikia pradėti važinėti prabangiu automobiliu? Gal galima pradėti ir nuo paprastesnio? Tai tas pavyzdys gal ne visai tinka, bet esmė yra sudaryti galimybę žmogui kartu su gydytoju pasirinkti tinkamiausią gydymą. Nes ir Baudžiamajame kodekse pasakyta: gydytojas turi dėti maksimalias pastangas, gydydamas ligonį. Kaip jis gali dėti maksimalias pastangas, prisiimti atsakomybę, jeigu jis mano, kad pacientui tinkamiausias vienas vaistas, o ministras kažkodėl liepia skirti tik pigiausią?

– Siekdami užtikrinti galimybę renkantis kitą vaistą primokėti tik priemoką nuo bazinės dalies sulaukėte tų pačių „valstiečių“ kritikos, kad švaistote Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas.

– Čia ir išlindo A. Verygos ausys. Jis visada sakydavo, kad žmonės sutaupo. Tai kaip dabar atsirado, kad mes švaistome valstybės lėšas? Tai pasirodo, kad ne žmonės, o valstybė sutaupė! Mokėjo tik už pigiausią vaistą. Yra atlikti keli tyrimai, kurie nustatė, kad apie 40 proc. žmonių patys pirkdavo vaistus ir tyliai mokėdavo visą kainą. Bet to, ministerija neapskaitydavo, to nerodydavo.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) šešėlinės Vyriausybės posėdis. Aurelijus Veryga / E. Blaževič/LRT nuotr.

– O apskritai įmanoma suskaičiuoti, kiek gyventojai per šį laikotarpį, nuo pigiausio vaisto politikos įvedimo, sumokėjo už vaistus, kurie nebuvo kompensuojami ir už kuriuos reikėjo mokėti visą kainą?

– Praėjusios kadencijos pabaigoje Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pateikė pažymą apie kompensuojamųjų vaistų tvarką ir suabejojo SAM pateikta informacija, kad žmonės sutaupo apie 15 mln., pirkdami pigiausią vaistą, nes ministerija nepateikė duomenų, kiek žmonės permoka pirkdami tą patį vaistą, kurio neliko kompensuojamųjų vaistų sąraše ir už kurį reikėjo mokėti jau visą kainą. Pati STT suabejojo, ar tie skaičiai tikslūs.

Po kelių posėdžių mums pavyko iš ministerijos gauti raštą, kuriame parašyta, kad galimai žmonės, pirkdami ir mokėdami už vaistą visą kainą, sumokėjo apie 55 mln. per metus. Iš 55 mln. atėmus 15 mln. reikštų, kad žmonės permokėjo galimai apie 40 mln. Žmonės tiesiog buvo apgaudinėjami. Čia yra garbės reikalas valstybei surasti papildomų pinigų, nes KT dar 2013 m. yra pasakęs – jeigu žmonės moka socialinio draudimo įmoką, jie privalo gauti vienodo lygio paslaugas.

Išlaidos PSDF biudžetui, be abejo, padidės, bet bus atkurta teisybė ir galimybė žmonėms gydytis.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Vienas iš strateginių šios Vyriausybės tikslų – didesnės savivaldos suteikimas sveikatos priežiūros sektoriui. Vienu iš sėkmingų to pavyzdžių patys medikai laiko Odontologų rūmus ir kalba apie Medikų rūmų būtinybę. Kaip Jūs vertinate, ar reikia medikams didesnės savivaldos, ar naudingi būtų Medikų rūmai?

– Galima eiti tuo keliu. Yra ir Advokatų rūmai, ir kiti rūmai, bet taip, kaip veikė Odontologų rūmai, tokios praktikos aš nelinkėčiau niekam. Dėl to, kad iš pradžių buvo sukelti mokesčiai, Odontologų rūmų grietinėlė važiavo, keliavo į prabangias tolimas keliones ir, kaip matėme, kai buvo perduotos licencijavimo funkcijos Akreditavimo tarnybai prie SAM, iš esmės buvo rasta tokių dalykų, kuriuos galima pavadinti net nusikalstamais: apie 100 odontologijos įstaigų, kurių licencija pasibaigusi, toliau vykdė savo veiklą, rasta virš 100 įstaigų, kurios išvis neturėjo licencijų. Buvo rasta įvairių dalykų.

Aš pritarčiau, kad tokie Medikų rūmai galėtų galbūt egzistuoti, bet valstybės viešojo administravimo funkcija – licencijavimas – turėtų likti Akreditavimo tarnybai, o savivaldos institucija galėtų užsiimti kvalifikacijos dalykais, tobulinimusi, savo narių teisių gynimo dalykais ir panašiai. Pritarčiau, kad savivaldą galima plėsti, bet Odontologų rūmų veikla tikrai nėra tas teigiamas pavyzdys, kuriuo keliu turėtume eiti.

Odontologija / BNS nuotr.

– Panašu, kad nepasitikėjimas yra abipusis. Šaltinių žiniomis, Odontologų rūmai pyksta ant Jūsų už sausį surengtą Sveikatos reikalų komiteto posėdį, nes rūmų vadovybė esą buvo kviečiama pristatyti pačius rūmus, o iš tiesų buvo pastatyta prieš Akreditavimo tarnybą, nors nebuvo tam visiškai pasiruošusi. Puse lūpų kalbama, kad taip nutiko dėl to, kad Jus asmeniškai sieja ilgametė draugystė su Akreditavimo tarnybos vadove Nora Ribokiene. Kiek šiuose žodžiuose yra tiesos?

– Su Nora Ribokiene glaudūs ryšiai? Dabar pagalvokime – tiesos yra nulis, apskritas nulis. Pirmą kartą girdžiu tą legendą, versiją. Bet dabar pagalvokime.

Odontologų rūmai kreipėsi į mane. Aš susitikau su rūmų vadovais, nes jie kreipėsi į mane dėl to, kad jie nori grįžti į viešąją erdvę, dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, sveikatos sistemoje. Aš pažadėjau šitą klausimą įtraukti į darbotvarkę. Gerai – Odontologų rūmai pristatė savo pranešimą, tai negi taip turėtų būti organizuojami posėdžiai, kad mes išklausome vieną pusę ir esame laimingi, patenkinti? O tame pranešime viskas buvo nušviesta tik šviesiomis spalvomis, kaip viskas buvo gražu ir kaip vėl viską reikia grąžinti.

Bet normalus vadovas, tikriausiai, taip veiklos neorganizuoja. Jeigu vienas skundžiasi, tai reikia išklausyti ir kitą pusę. Tada paprašiau SAM paruošti informaciją, apskritai kokia yra odontologijos situacija šiuo metu. Ministerija, matyt, įpareigojo Akreditavimo tarnybą, nes mes niekada nesikreipėme tiesiai į tarnybas. O Akreditavimo tarnyba paruošė pranešimą, iš jo mes pamatėme, kad buvusi Odontologų rūmų veikla toli gražu nebuvo tokia graži, kaip buvo bandoma parodyti.

Nora Ribokienė / BNS nuotr.

Tai mes išklausėme dvi nuomones ir buvo labai emocingai sureaguota, kodėl buvo pakviesta valstybės institucija, ministerija, įvertinti odontologų situaciją šalyje. Mačiau ir aš tas emocijas, kodėl ne tik Odontologų rūmai buvo pakviesti, bet ir kita pusė. Bet kitaip ir negali būti.

Bet jūsų versija – išgirdau naują – įdomi versija.

– Tačiau apskritai žiūrint – Jūs šalies sveikatos sektoriuje dirbate nuo 1996 m., esate įtakingas politikas, natūralu, kad per tiek metų aplink Jus susibūrė daug sveikatos sektoriaus žmonių, su kuriais per tiek laiko užsimezgė draugiški, kolegiški santykiai. Neabejoju, kad sulaukiate įvairių pagalbos prašymų. Turėtų būti nelengva derinti asmeninius santykius su darbu valstybiniame sektoriuje. Kaip su tuo tvarkotės?

– Žinote, ta draugų karta jau pasikeitė. Beveik visi įstaigų vadovai yra nauji.

Niekada nepainiojau interesų, politikos su draugais. Kaip pavyzdį galiu papasakoti istoriją iš tų laikų, kai vadovavau Pasvalio rajono ligoninei. Turėjau ir tebeturiu labai gerų draugų medikų. 1992 m., kai pradėjau vadovauti Pasvalio ligoninei, pradėjau reikalauti tvarkos, kad nebūtų rūkoma, kad po pietų, po operacijos nebūtų kokia nors taurelė pakeliama ir panašiai. Daugelis tą priėmė nerimtai: atėjo naujas jaunas žmogus, pabandys kelis mėnesius ir bus kaip visada.

Po kelių įspėjimų matau, kad nereaguoja. Tada užtikau savo draugus skyriuje po pietų prie taurelės. Įėjęs į kabinetą viską išpyliau į kriauklę ir pakviečiau tuos dalyvius, gydytojus, kurie kabinete bandė atsipalaiduoti po darbų, į savo kabinetą, kad parašytų pasiaiškinimus. Visi man surašė: mes atsikimšome, bet dar nebuvome išgėrę. Nespėjome, nes jūs atėjote. Man to ir reikėjo. Nesvarbu, ar buvo išgėrę, ar ne, bet pripažino.

Erika Mažeikaitė ir Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kartu buvau įkūręs skelbimų lentą „Vyriausiojo gydytojo įsakymai“. Atlekia sekretorė: gydytojau, koridorius pilnas žmonių, šurmulys. Sakau, tai kas yra? Sako, skaito jūsų įsakymus. Ir kai darbuotojai pamatė, kad aš parašiau griežtus papeikimus savo geriausiems draugams, iki šios dienos geriausiems draugams, gydytojams, tada viskas stojo į savo vietas. Sako, žinot, jeigu tas durnius parašė papeikimus savo geriausiems draugams, tai geriau arba konspiruokimės, arba nustokim. Ir viskas susitvarkė, atsirado pasitikėjimas, galimybė vietoje ir laiku, kaip sakoma, ką nors padaryti, o ne darbo metu.

Neturiu nė vieno žmogaus, kurį proteguočiau ar labiau mylėčiau, vertinčiau ar nevertinčiau. Politikoje tokių dalykų negali būti.

– Šiandienis kontekstas – korupcijos byla, kurioje įtarimai dėl įvairių korupcinių nusikaltimų vykdant viešuosius pirkimus pareikšti 35 asmenims, keturi iš jų yra privačių įmonių vadovai ir šeši – gydymo įstaigų vadovai. Tiriami ne pavieniai atvejai, o galimai didelis korupcijos voratinklis, apraizgęs įvairias šalies gydymo įstaigas. Kiek tokiems korupciniams modeliams šiandien yra palanki sveikatos sistema?

– Čia yra kompleksiniai dalykai. Pirmiausia ministerija turi reikalauti, nes ministerija yra daugelio didžiųjų ligoninių steigėja. Tai – ne mažųjų įstaigų problema, bet apskritai problema yra. Tarp sulaikytųjų, kaip matėme, yra daugiau stambių įstaigų vadovų. Čia yra ir asmeninė patirtis, asmeniniai dalykai. Steigėjas turi reikalauti, įstaigos vadovas turi kalbėti apie tai. Tikrai neužtenka lipduko ant įstaigos durų, kad aš neimu kyšio ir panašiai. Ir žiniasklaidos didelis nuveikiamas darbas, ji paviešina tuos dalykus, kai tarnybos ir steigėjas nemato. Pirmiausia turime kalbėti apie tai, kad sistemoje – ir sveikatos, ir kitose – yra tokių faktų ir su jais reikia kovoti.

Antanas Matulas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Aš manau, kad labai daug kas priklauso ir nuo įstaigos vadovo. Aš tuo metu, kai dirbau vadovu, sugebėjau įtikinti visuomenę ir medikus, kad vieni neimtų kyšių, kiti – neduotų. O jeigu tokių atvejų pasitaikydavo, tai žmonės žinodavo, kad atėjus pas A. Matulą, kaip vyriausiąjį gydytoją, visada bus šitas klausimas išspręstas ir nebus toleruojama.

Tas egzistuoja daugybę metų tikriausiai daugelyje sričių. O dėl sveikatos sistemos – be abejonės, yra tarnybos, kurios turi vykdyti šitas funkcijas ir, kaip matome, vykdo.

– Tarp įtariamųjų šioje byloje yra ir bendrovės „Limeta“ akcininkas Kęstutis Kutkauskas. Jeigu remtumėmės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kai kurių narių viešais pareiškimais, kiek yra pagrįsti gandai, kad Jūs su K. Kutkausku esate artimi draugai, dažnai susitinkate, įvairius verslo reikalus tvarkote?

– Čia yra legendos. Aš tikrai jį gerai pažįstu, mano manymu, jis gal yra visai neblogas žmogus. Bet kad tvarkomi kokie nors reikalai, ar verslo, ar kiti – visiškas absurdas. Skaičiau „valstiečių“ kažkokį įrašą „Facebooke“, kai bandžiau inicijuoti paramą Gruzijai ir Afganistanui. Tuo metu paskambinau kelioms stambesnėms įstaigoms paklausti apie turimą įrangą – nes kada asmeniškai nuvežėm iš vieno rajono ligoninės seną endoskopą sovietinių laikų, tai pasirodo, tas gastroendoskopas buvo vienintelis visoje Gruzijos apskrityje dar veikiantis aparatas, nors vienoje ligoninėje jis 3 metus buvo nenaudojamas, nes atsirado modernesnių.

Sveikatos apsaugos įrangos tiekėja „Limeta“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kai pamačiau tokią situaciją, iš tiesų pabandžiau inicijuoti, paskambinau keliems vyriausiesiems gydytojams, paklausiau, ar turi nenaudojamos įrangos, kuri Gruzijai, pasirodo, būtų labai reikalinga. Tai visi vienbalsiai sakė, taip turime, bet reikia kai ką pakeisti, nes tai lemputė nedega, tai dar kas nors. Tada pabandžiau susisiekti su keliomis įmonėmis, kurios prekiauja medicinine įranga, ir tik vienintelė tada K. Kutkausko „Limeta“ sutiko nemokamai pataisyti tą įrangą, kuri būtų ministerijos vardu perduota Gruzijai. Bet kai pamačiau, kad atsirado straipsnių, kad čia neva kažką nori prasukti, tą iniciatyvą sustabdžiau.

Be abejo, per šitiek metų pažįstu daug žmonių, daug organizacijų, daug įstaigų, o tai, kad čia verslas ar kas, yra legendos.

– Ta legenda prasideda Gruzijos reikalais, bet ji tęsiasi kalbant apie Jūsų sūnų Vismantą Matulą. Jis šiandien vadovauja Vilniaus Karoliniškių poliklinikai, kur prieš Jūsų sūnų direktore buvo K. Kutkausko žmona Jelena Kutkauskienė. Ar tai yra sutapimas?

– Čia Vilniaus miestas organizuoja konkursus. Aš nesu bendravęs nei su meru, nei su kitais asmenimis, kurie organizuoja konkursą, nei su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi nesu ir nebuvau pažįstamas, nesu šnekėjęs. Nemanau, kad čia yra sutapimas, tiesiog, kiek aš matau, sūnus dirba labai teisiškai gerai, tvarkingai, korektiškai. Tikrai jokio ryšio nematau. Nebandau, nebandžiau ir nebandysiu niekada kištis į savo šeimos asmeninius gyvenimus.

Jelena Kutkauskienė / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

– Visgi Jūs, kaip Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, patenkate į sudėtingą teisinį privačių asmeninių reikalų rebusą vien dėl šeimos narių aktyvaus dalyvavimo sveikatos priežiūros srityje. Dėl to, kad Jūsų sūnus vadovauja vienai didžiausių Vilniaus poliklinikų, prie kurios neseniai buvo prijungta ir Lazdynų poliklinika, Jūs turėtumėte nusišalinti nuo klausimų svarstymo per Seimo posėdžius ir komitete?

– Čia galioja bendros taisyklės, statutas. Į Etikos ir procedūrų komisiją ne vienoje kadencijoje ne vienas Seimo narys kreipėsi dėl balsavimo, dėl įstatymų ir Etikos ir procedūrų komisija yra daugybę kartų išaiškinusi. Pavyzdžiui, jeigu miškininkas balsuotų už įstatymą, kuris numato kokias nors lengvatas jo anksčiau buvusiai darbovietei, tada būtų pažeisti privačiųjų ir viešųjų interesų derinimo principai. Jeigu miškininkas balsuos už įstatymą, kuris reglamentuos visos miškų sistemos tvarką, tai pažeidimo nebus.

Lygiai kaip ir ministrai. A. Veryga ne kartą yra pažeidęs ir tą yra konstatavęs Vyriausiasis administracinis teismas, kada ministras, nepraėjus atšalimo periodui, skyrė lėšų savo įstaigai, kurioje anksčiau dirbo. Valstybinė tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad jis pažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo principus, rodos, 2–3 kartus. Man nėra buvę gyvenime nė karto, kad kas būtų konstatavęs, jog aš pažeidžiau. Aš žinau, kada nusišalinti, kada nenusišalinti.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kada buvo sprendžiamas klausimas dėl įstaigų vadovų atlyginimo, rodos, prieš kokius 6 metus, aš kreipiausi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, klausdamas, ar aš galiu balsuoti už įstatymą, kuriuo bus reglamentuojamas įstaigų vadovų atlyginimas, nes sūnus tuo metu vadovavo Vilniaus Lazdynų poliklinikai. Tai man buvo pasakyta, kad galite balsuoti, nes balsuosite ne už Lazdynų poliklinikos vadovo atlyginimą, bet už sistemos. Nepaisydamas to, aš vis tiek nusišalinau.