Duomenų mokslininkas apie blogėjančią COVID-19 susirgimų situaciją Kaune: didžiausias veiksnys – visuomenės nuovargis

Ketvirtadienį Kaunas prisijungė prie vadinamų juodųjų savivaldybių. Čia jau yra Anykščių, Ignalinos, Švenčionių , Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, Varėnos, Marijampolės rajonų savivaldybės bei Vilniaus miesto, Elektrėnų ir Kalvarijos savivaldybės. „Euromonitor International“ duomenų mokslininkas bei Ekspertų tarybos prie Vyriausybės narys Vaidotas Zemlys-Balevičius ketvirtadienį savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad „Kaunas krito nelygioje kovoje su epidemija ir šiandien įžengė į juodą zoną“.

Kauno patekimas į juodąją zoną nenustebino

Pasak V. Zemlio-Balevičiaus, juodasis scenarijus yra tam, kad visi vengtų jį pasiekti.

„Juodasis scenarijus reiškia, kad jau viskas, jokios valdymo priemonės nepadėjo, vienintelė išeitis yra „lockdown‘as“, tokia buvo logika. Akivaizdu, kad ta logika dabar mes nesivadovaujame“, – sako duomenų mokslininkas.

Stebėdamas besiklostančią situaciją ir dar nuo kovo vidurio prasidėjusį atvejų augimą Kaune, specialistas nenustebo dėl dabartinio rezultato.

„Atvejų didėjimo skaičius yra tik pirmas ženklas. Ką mes matėme Vilniuje? Vilniuje tie skaičiai pakilo, po to užsigrūdo ligoninės. Dabar Kaune kyla skaičiai, po kiek laiko taip pat užsigrūs ligoninės. Čia nėra kažkokio stebuklo, kad vėl ir vėl eilinį kartą atvejai kyla, bet neva šį kartą tai nieko nereiškia. Kiekvieną kartą, kai atvejai kilo, sekė ta pati veiksmų grandinė“, – pastebi V. Zemlys-Balevičius.

Vaidotas Zemlys Balevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kauno atsidūrimą juodojoje zonoje duomenų mokslininkas palygino su 100 pelnytų taškų pasiekimu krepšinio varžybose – iš esmės tai nieko nekeičia ir nereiškia.

„Kodėl Kaunas ten atsidūrė? Jei žiūrime savaitinį atvejų augimą, tai atvejai pradėjo Kaune augti kovo 17 d., o dabar yra balandžio 15 d. Nuo kovo 17-os dienos tas augimas vyko nuosekliai. Žiūrint į visą dinamiką, labai aiškiai matosi, jei sugretinsime augimus.

Matome, pavyzdžiui, kad Vilnius ir Marijampolė kartu pradėjo augti maždaug vasario mėnesį. Augimas tikriausiai buvo sąlygotas visų susiklosčiusių dalykų – britiškosios atmainos dalis, pandemijos nuovargio ir pan.“, – tikina V. Zemlys-Balevičius.

Didelė testavimo apimtis – dar ne rodiklis

Jis tikina, kad stebint situaciją buvo matoma, jog Vilniuje ir Marijampolėje vykstantis atvejų augimas pasieks ir Kauną. Ne išimtis buvo ir britiškosios koronaviruso atmainos plitimas, nes nors ir judėjimas buvo apribotas, žmonės į darbus bei svarbiems reikalams esant vis tiek keliavo.

„Žiūrint į tą dinamiką labai aišku – naujų atvejų augimas vyksta nuo kovo mėnesio. Tačiau jei pačioje pradžioje imiesi priemonių, tada gali spėti suvaldyti situaciją, bet Lietuvoje visi vėluoja. Jei, pavyzdžiui, pažiūrėsime į testavimą, Kaunas net ir dabar testuoja palyginti mažai. Yra populiarus pasakymas, kad atvejai auga, nes testavimas auga, bet taip nėra. Testavimas visada seka paskui atvejus. Taip, neišvengiama, kad jei daugiau žmonių bus testuojama, daugiau „pagausi“ sergančių. Bet jei daugiau testuoji ir tai darai laiku, tuomet nustatai visus kontaktus ir eini į mažėjimą atvejų.

Pavyzdžiui, ką ir padarė Klaipėda. Ji dabar vėl pradeda augti, bet Klaipėda susitvarkė būtent padidinusi testavimą. Kaunas savo laiku tą praleido, vėlgi, čia yra įvairios priežastys“, – aiškina V. Zemlys-Balevičius.

Kelių policijos patikros punktas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Skiepijimas galėjo padaryti meškos paslaugą

Pasak jo, vienas iš didžiausių skiepijimo tempų, pastebimas Kaune, galėjo padaryti meškos paslaugą, nes žmonės atsipalaidavo.

„Sakyčiau su skiepijimu buvo gal tokia situacija, kad tai pasitarnavo į neigiamą pusę – toks efektas buvo, kad „va žiūrėkite, pas mus suskiepyta nemažai žmonių ir dėl to mes galime atsipalaiduoti“. Kaune dabar paskiepytų žmonių yra 23 proc, bet tas augimas skiepijimo prasidėjo kovo 16. Kai pradėjo daugėti atvejų, pas juos paskiepytų žmonių procentas buvo 10 proc. pirma doze, o pilna doze – 4 proc.

Vakcinavimo augimas sutapo su atvejų augimu, tai kol pas mus pilnas vakcinavimas nepasiekė kokio trečdalio, jie tiesiog yra per maži. Labai paprasta: jei vakcinavimas būtų padėjęs, tai nestebėtume tokio atvejų augimo. Dabar vakcinavimas auga, atvejai taip pat. Reiškia, kad vakcinavimas nebuvo pakankama priemonė“, – sako V. Zemlys-Balevičius.

Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pirmą ir antrą skiepo dozę yra gavę 9 proc. kauniečių, tačiau pasak duomenų mokslininko, tai yra per mažas skaičius žmonių, kad leistų sustabdyti pandemiją.

„Populiariai visi šnekėjo, kad antroji banga pradėjo mažėti, nes yra daug persirgusių žmonių, tai ne visai tiesa. Susirgimams dar yra nemažai erdvės, tai ir stebime tuos rezultatus, kuriuos stebime“, – sako ekspertas.

Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Situaciją lemia daugybė faktorių

Pasak jo, judėjimo ribojimų atlaisvinimai neturėjo didesnės įtakos situacijos kaitai Kaune – atvejų augimas jau buvo stebimas iki to. Kaip vieną iš faktorių, ekspertas įvardija ir tai, kad privalomo testavimo mokyklose tuo metu dar nebuvo, nes Kaune tuomet buvo mažiau nei 200 atvejų 100 tūkst, gyventojų per 14 dienų, tad į mokyklas mokiniai galėjo grįžti be testavimo.

Ekspertas pastebi, kad panašiu metu, kai mokiniai grįžo į mokyklas, prasidėjo ir atvejų augimas, tačiau iš karto tiesiogiai tai susieti yra sunku.

„Didžiausias veiksnys, spėju, yra visuomenės nuovargis nuo visų apribojimų. Manau, kad šiuo momentu nėra vieno stebuklingo faktoriaus, tiesiog susideda keli skirtingi faktoriai ir jie viską padaro. Dėl to reikia taikyti ir kompleksines priemones: monitoringą, didesnį testavimą. Atėjo pavasaris, tai mūsų tolerancija didesniems atvejų skaičiams gal bus aukštesnė. Spėju, kad tai pamatysim tik praėjus laikui“, – atkreipia dėmesį V. Zemlys-Balevičius.

Pavyzdžiui, Vokietijoje, vakcinavimo tempai yra panašus, kaip teigia analitikas, tačiau ten rodikliai, kuomet skelbiamas visuotinis uždarymas, yra žemesni – 400 atvejų 100 tūkst. žmonių per 14 d.

„Viskas priklauso nuo to, kokią valdymo strategiją pasirinksime. Strategijos, kurios pasiteisindavo pasaulyje, buvo tos, kurios reaguoja anksčiau, o ne vėliau. Mes tos pamokos, kad per vėlus reagavimas nėra gera strategija, nes yra pasekmės, panašu, dar neišmokome“, – sako V. Zemlys-Balevičius.

Karantinas Kaune / E. Blaževič/LRT nuotr.

Didėja reikalingų lovų skaičius

Dar savaitės pradžioje Kauno klinikų Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas doc. dr. Evaldas Padervinskis LRT.lt teigė, kad augančius skaičius su nerimu stebi ir medikai.

„Turime bangos augimą antrą savaitę. Matome ir suprantame, kad reikės daryti vienokius ar kitokius sprendimus tam, kad užtikrintume paslaugas mūsų pacientams“, – pridūrė E. Padervinskis.

Anot jo, pirmadienio vidurdienio duomenimis, iš 325 stacionare esančių COVID-19 lovų 251 buvo užpildyta. Reanimacijoje užimta kiek mažiau nei pusė lovų – 16 iš 42. Praėjusią savaitę vidutiniškai per parą į Kauno regiono ligonines buvo paguldomi 24–25 pacientai, bet pikas buvo antradienį – tada 40 gyventojų atsidūrė gydymo įstaigose.