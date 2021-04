Atverti visas pradinio ugdymo mokyklas Vilniuje tikimasi „artimiausiu metu“, darželiuose išbandomas paviršių tyrimas

Daugėjant į klases grįžtančių pradinių klasių moksleivių, atrodo, kad periodinis jų bei mokytojų testavimas pasiteisina – koronaviruso infekcijos židinių, t.y. didelių protrūkių, kol kas neregistruojama. Vilniuje numatoma kontaktinį pradinukų ugdymą atnaujinti „artimiausiu metu“, sako sostinės Visuomenės sveikatos biuro direktorė.

Tris vaikus auginantis vilnietis Paulius įsitikinęs, kad jo mokyklinio amžiaus atžalai būtų saugu, o kartu ir naudinga – dėl vaiko socialinės raidos ir emocinės sveikatos – grįžti į klasę. Tačiau išleisti 2-okės dukros į mokyklą kol kas negali, mat ji dirba tik nuotoliniu būdu.

Dukra į mokslus žiūri pareigingai, sako LRT RADIJO laidos „Sveikata“ pašnekovas, tačiau iššūkių palaikyti stabilią vaiko emocinę savijautą yra.

„Visada sunku tarsi uždėti pirštą ir pasakyti, kad kažkas kardinaliai pasikeitė, galbūt per tam tikrą laiką keičiasi nejuntamai, bet iš pastebimesnių, tai irzlumas tikrai yra padidėjęs. Yra buvę, kad tenka raminti ir prasiveržia: „Nebenoriu nuotolinio mokymo“. (...) Tikrai daugiau emocinio krūvio jaučiasi namuose“, – sakė trijų vaikų tėvas Paulius.

Vaiko dienos ritmas išlieka apibrėžtuose rėmuose, kol tęsiasi pamokos, tačiau sunkumai įprastai pasirodo po to, kai tenka ruošti namų darbus.

„Jau būna grįžusios sesės iš darželio, yra ta namų aplinka, todėl kartais tai nusitempia į vakarą, kai palyginus su mokykla, joje yra prailginta grupė, kurioje yra budinti mokytoja, vaikas tuo metu pasidaro visus namų darbus, grįžta 15 valandą namo ir viskas – laisvas laikas“, – kalbėjo Paulius.

COVID-19 testavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jo manymu, mokyklos turėtų būti paskutinioji vieta, kuri esant pandemijai yra uždaroma bei pirmoji, kuri padėčiai taisantis, yra atveriama. Tą rodo ir kitų šalių patirtis, tyrimai dėl karantino žalos vaikams, sako laidos pašnekovas.

„Vienareikšmiškai sakyčiau, kad svarbesnė yra mokykla – fizinė klasė, socialinis bendravimas, galų gale išsikrovimas, aplinkos pakeitimas. Pas mus tarsi yra su kuo pabendrauti, ne tik ekranas, šeimoje ne vienas vaikas, bet matosi, kad jeigu 24 valandas per parą būni su tais pačiais žmonėmis, atsiranda problemų. Be to, tai yra laikas, kai vaikas aktyviai vystosi, matosi iš tų pačių žaidimų, pavyzdžiui, vaidmenų užsiėmimo – kas kam vadovauja, kas kokį žaidimą sugalvoja. Matosi, kad reikia įvairesnės aplinkos, kurioje išsibandyti socialinius modelius, kaip kas ir su kuo bendrauja, kaip bendradarbiauja“, – kalbėjo trijų atžalų tėvas.

Jis neneigia COVID-19 rizikų, tačiau mėginant sverti potencialias viruso ir sutrikdyto vaikų ugdymo bei socializacijos žalas, svarsto, jog antroji visgi yra didesnė.

„Nėra taip, kad netikiu kovidu, žmona dirba su tuo, mato kiekvieną dieną ir mes matome. Bet tiesiog jau turbūt tas etapas, kai į riziką užsikrėsti žiūri labiau tolerantiškai“, – kalbėjo jis.

Daugiausia į įprastą ugdymą sugrįžusių mokyklų yra Vilniuje, greitai jų skaičius turėtų dar padidėti.

„Šiandien turime atsivėrusias 35 mokyklas, kuriose yra vykdomas pradinis ugdymas, „žemame starte“ yra dar 19 mokyklų, kurios šią savaitę, pirmame etape, testuosis mobiliame punkte. Vakar įvyko ir su visomis likusiomis mokyklomis, kuriose yra pradinis ugdymas, pokalbis – tai yra 81 mokykla. Tai tikėtina, kad artimiausiu metu turėsime tikrai turėsime praktiškai visas atvertas mokyklas Vilniaus mieste, kuriose vykdomas pradinis ugdymas“, – laidai „Sveikata“ sakė Vilniaus visuomenės sveikatos biuro direktorė Guoda Ropaitė–Beigė.

Guoda Ropaitė-Beigė / BNS nuotr.

Kaupinių testavimo metodą ji taip pat vadina pasiteisinusiu. Tiriant šiuo metodu į vieną kaupinį, paprastai – mėgintuvėlį, surenkama iki penkių žmonių ėminių. Jie šiuo atveju imami ne iš nosiaryklės, o iš nosies gleivinės, tad tyrimas yra neskausmingas, mažiau nemalonus nei įprastas PGR testas ir labiau tinka vaikams.

„Jeigu atverinėjame ir vykdome periodinį testavimą kaupinių principu, tai yra tikrai saugu atverti – tą galima drąsiai sakyti, nes turime atvertas 35 mokyklas ir periodiškai testuojant, kas 4-7 dienas, užfiksuojame teigiamus kaupinius ir klasė yra perkeliama „į nuotolį“. Taip testuodami mes užtikriname, kad nesusidaro protrūkiai mokykloje ir nereikia uždaryti jos visos“, – kalbėjo G. Ropaitė-Beigė.

Karantinas Trakuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

Darželiuose vaikai nėra testuojami, tačiau užsikrėtimo rizikas planuojama valdyti kitu būdu.

„Testavimas darželio ugdytiniams nėra atliekamas, bet jau yra priimtas naujas teisės aktas ir startuosime su paviršių tyrimu darželiuose. Jau vieną pilotinį darželį turėjome, kada mokslininkai ekspertai ateina ir tiria paviršius, tada pagal randamą viruso kiekį yra kviečiami tos grupės atstovai, vaikučiai ir jų tėveliai, atlikti testus. (...) Tai yra labai maži vaikučiai, dažnu atveju darželius pradeda lankyti nuo 1-1,5 metų ir tikrai būtų sudėtinga testavimo procesus daryti“, – sakė Vilniaus visuomenės sveikatos biuro vadovė.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidoje „Sveikata“.