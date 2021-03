COVID-19 lenktynės krypsta mutavusio viruso naudai: Santaros klinikos jau viršija naujus guldomų pacientų rekordus, įtampa auga ir Kaune

Per mėnesį Vilniuje į ligoninę guldomų COVID-19 pacientų skaičius išaugo 50 proc., panašiai šoktelėjo ir reanimacijos skyrių užimtumas. Kaune, kur neseniai buvo skelbiama apie COVID-19 lovų mažinimą, – taip pat kovinė parengtis, matomas jaunesnių pacientų antplūdis. Medikai tikina, kad ligoninėse jie jau mato trečiąją COVID-19 bangą, ir mano, kad koją kiša lėta gyventojų vakcinacija. Mat šalyje įsitvirtinant mutavusiems koronaviruso variantams, kurie yra labiau užkrečiami, medikų lenktynėse su epidemija virusas veržiasi į priekį.

Dar praėjusią savaitę bendrovės „Euromonitor International“ duomenų mokslininkas bei Ekspertų tarybos prie Vyriausybės narys Vaidotas Zemlys-Balevičius tikino, kad tikroji situacija dėl trečiosios bangos Lietuvoje paaiškės šią savaitę – mat praėjusi savaitė buvo kritinė. Šios savaitės pradžią duomenų mokslininkas asmeninėje „Facebook“ paskyroje pažymėjo žodžiais: „Per pastarąsias dvi savaites Vilniaus apskrityje mirčių nuo COVID-19 skaičius padidėjo dvigubai.“

Didžiosios šalies ligoninės mirčių šuolio tikina dar nepastebinčios, tačiau guldomų COVID-19 pacientų skaičius sparčiai auga ir ligoninėse atsiduria vis jaunesni.

VUL Santaros klinikos koordinuoja visų Vilniaus regiono su COVID-19 susijusių sveikatos priežiūros įstaigų darbą. VUL Santaros klinikų direktorius medicinai dr. Valdas Pečeliūnas naujienų portalui LRT.lt sakė kol kas nematantis COVID-19 pacientų mirčių šuolio įstaigoje, tačiau jau daugiau nei mėnesį pastebimas hospitalizuojamų COVID-19 pacientų skaičiaus augimas visame Vilniaus regione.

„Mažiausias pacientų skaičius buvo vasario 19 dieną, nuo to laiko pastebimas kilimas. Tiesa, kilimas visada yra banguojantis: savaitgaliais pacientų srautas didesnis, per savaitę šiek tiek daugiau jų išrašome, penktadienį, šeštadienio ryte jų būna mažiausiai, pirmadienio rytą – daugiausia. Tačiau pati kilimo tendencija išlieka ir mes kiekvieną savaitę turime naujus skaičių rekordus“, – sakė V. Pečeliūnas.

Valdas Pečeliūnas, VUL Santaros klinikų gydytojas hematologas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kad VUL Santaros klinikų infekcinių ligų centre situacija dėl COVID-19 yra gana įtempta, patvirtino ir šio centro vadovė, profesorė Ligita Jančorienė.

„Vienas pacientas išeina – kitas ateina ir yra guldomas. Manipuliuojame lovomis, nes kiek išrašome pacientų – tiek paguldome. Buvo trumpas periodas, kai galėjome sumažinti kovidines lovas. Bet kai yra 80 proc. lovų užpildyta, būtina turėti rezervą, numatyti, kad situacija būtų valdoma“, – sakė L. Jančorienė.

Šiandien visame Vilniaus regione registruojamas COVID-19 pacientų padidėjimas 50 proc. infekciniuose skyriuose, o reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose – daugiau nei 50 proc. Didžiausias pacientų srautas atvyksta iš paties Vilniaus miesto. Pasak VUL Santaros klinikų direktoriaus medicinai, tai – nenuostabu, nes Vilniuje gyvena daugiau nei pusė viso regiono gyventojų.

Statistikos departamento duomenimis, Vilniaus miestas pagal sergamumą COVID-19 yra prasčiausioje, juodojoje zonoje. Naujų atvejų per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų rodiklis siekia 655. Vilniaus rajone rodiklis siekia 631. Prastesnė nei sostinėje situacija matoma Vilniaus regionui priskiriamame Šalčininkų rajone – rodiklis čia siekia 661 atvejį, tenkantį 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų. Tačiau pati prasčiausia padėtis – Širvintų rajono savivaldybėje, čia rodiklis perkopė tūkstančio ribą ir šiandien jis siekia 1020 naujų atvejų per 14 dienų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų.

Medikų kova su COVID-19 / V. Balkūno nuotr.

Dėl plintančios mutacijos COVID-19 pacientų skaičius gali šoktelėti

Didesnis sergamumo paplitimas Vilniuje ir aplinkinėse savivaldybėse gali būti susijęs ne tik su didesniu gyventojų skaičiumi, bet ir su čia sparčiai plintančiomis mutavusiomis koronaviruso atmainomis, kurios yra labiau užkrečiamos. Atlikti šios savaitės sekoskaitos tyrimai rodo, kad Vilniuje britiškosios koronaviruso atmainos paplitimas siekia 52 proc. nuo tirtų atvejų.

„Dar labai maža dalis Lietuvos populiacijos yra paskiepyta. Jeigu būtų taip, kaip Didžiojoje Britanijoje, kur paskiepyta 50 proc. gyventojų, ar 70 proc. kaip Izraelyje, tai situacija turbūt atrodytų kitaip. Kol kas Lietuvoje yra paskiepyta keliolika procentų populiacijos, mes visi imlūs. Jeigu ateina atmaina, kuri lengviau plinta, kaip Vilniaus regione, naujų užsikrėtimų augantis skaičius siejamas ir su tuo. Juk karantino ribojimai nesikeitė. Yra šiek tiek atlaisvinimų, bet tikrai ne viskas, karantinas neatšauktas“, – sakė VUL Santaros klinikų infekcinių ligų centro vadovė.

Visgi V. Pečeliūnas atkreipė dėmesį, kad šalyje trūksta apibendrintos informacijos apie koronaviruso mutacijų paplitimą ir jo dinamiką.

Medikų kova su COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Spaudžiame institucijas, daugiausia Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją (NVSPL), kuri yra už tai atsakinga, kad ji galų gale pradėtų duoti informaciją. Aš tikiu, kad čia savaitės ar dviejų klausimas ir mes matysime atskirų viruso padermių proporcijas ir jų dinamiką.

Šios informacijos mums reikia, kad galėtume prognozuoti resursus. Mes iš britų, kurie turėjo protrūkį per Naujuosius metus, patirties žinome, kad šitų pacientų su britiškąja koronaviruso atmaina hospitalizavimas apie 40 proc. yra didesnis, tai yra didžiulis skaičius. Tai reiškia, kad ligoninėse dėl to yra didesnis resursų poreikis“, – dėmesį atkreipė VUL Santaros klinikų direktorius medicinai.

Krenta medikų motyvacija dirbti COVID-19 skyriuose

Resursai, anot pašnekovo, pirmiausia yra su COVID-19 pacientais dirbantis personalas. Taip pat ruošiantis didesnei pacientų hospitalizacijai būtina paruošti visą infrastruktūrą, pradedant srautų atskyrimu priėmimo skyriuose, pacientų diagnostika, laboratorijomis, baigiant mėginių logistika.

„Jei tai būtų lovos klausimas – šitą klausimą galime išspręsti per 20 minučių. Čia planuoti nieko nereikia. Bet suplanuoti visas tiekimo grandines, pavyzdžiui, deguonies... Mes matėme užsienio ligoninėse, kokios katastrofos vyksta, kai sustoja deguonies tiekimas, – tai būtų klaiki problema. Tai vienai lovai reanimacijoje aptarnauti reikia labai daug specialistų – vidutiniškai 5–6 etatų“, – vardijo VUL Santaros klinikų direktorius medicinai.

Medikų kova su COVID-19 / D. Umbrasas/LRT nuotr.

Didžiausia problema kovidinėse ligoninėse ir kyla būtent dėl specialistų poreikio – nors jų yra, tačiau per metus besitęsiančią pandemiją daugelį jau kankina nuovargis, jie neberodo tiek entuziazmo eiti dirbti į COVID-19 skyrius kaip pandemijos pradžioje.

Sumaišties kelia ir nuolatinis skyrių pergrupavimas, taikantis prie svyruojančio COVID-19 pacientų skaičiaus. Augant hospitalizacijai, dalis darbuotojų perkeliami į COVID-19 skyrius, likusiems kituose skyriuose darbo krūvis dėl to išauga. Šiandien Santaros klinikose nebėra nė vieno skyriaus, kurio nebūtų palietusi ši rotacija.

„Yra ir tam tikrų neigiamų žinučių – darbo užmokesčio didėjimas ne visai pagal pažadus vyksta, yra priedų mokėjimų svyravimų: tai yra karantinas, tai nėra karantino. Nėra karantino – priedų nėra. Pablogėja situacija – vėl karantinas, vėl prašome grįžti į darbą. Yra toks bandymas taupyti ir tai žmonių negali gerai motyvuoti, nes pagrindinė motyvacija šiandien yra valstybės skiriami priedai žmonėms, dirbantiems tiesiogiai su COVID-19“, – tikino V. Pečeliūnas.

Kad, augant pacientų skaičiui, žmogiškieji ištekliai kovidinėse ligoninėse yra didžiausia problema, tai patvirtino ir L. Jančorienė.

„Žmonių gali prisikviesti kuriam laikui dirbti kovidiniame padalinyje, bet jų darbas yra kitas, jie yra atėję iš kitur ir jie tikrai nenori ilgai čia įstrigti. Tuos žmones norisi išlaikyti, nes kai juos išleidi, paskui atgal surinkti labai sunku“, – tikino profesorė.

Ligita Jančorienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kauno regione karščiausias taškas – Marijampolė

LSMU Infekcinių ligų klinikos vadovė profesorė Auksė Mickienė naujienų portalui LRT.lt patvirtino, kad Kauno regione juntamas didėjantis pacientų, sergančių COVID-19, skaičius, pamažu pildosi vietos infekciniuose skyriuose, tačiau reanimacijos skyriuje situacija kol kas išlieka rami. Visgi ji atkreipė dėmesį, kad žvelgiant į blogėjančią epideminę situaciją šalyje besipildančios reanimacijos, o vėliau ir augantis mirusiųjų skaičius šiame regione gali būti kitų dviejų savaičių realybe.

„Antradienį kaip tik vyko Kauno regiono susirinkimas, pas mus situacija kol kas dar yra visiškai nebloga – visi labai pasidžiaugėme prisijungę: ir iš Vilkaviškio, ir iš Šakių, Kėdainių. Mūsų karščiausias taškas yra Marijampolė, ten yra 35 ligoniai skyriuje ir apie 5 iš jų – reanimacijoje. Dalį ligonių jie atsiuntė į mūsų ligoninę. Tiesa, mūsų klinikoje, lyginant su praėjusia savaite, ligonių skaičius yra padidėjęs. Kurį laiką jis laikėsi apie 70, o dabar jau yra apie 90“, – situaciją Kauno regione apibūdino A. Mickienė.

Protrūkis Marijampolėje, labai tikėtina, yra susijęs su britiškąja koronaviruso atmaina, čia fiksuojamas jos plitimas. Visgi tiksliai pasakyti kol kas neįmanoma, nes sekoskaitos duomenys gerokai atsilieka nuo sergamumo statistikos. Galiausiai sekoskaitai nėra tiriamas kiekvieno užsikrėtusiojo paciento mėginys.

Medikų kova su COVID-19 / V. Balkūno nuotr.

Britiškojo varianto plitimą greičiausiai patvirtina ir jaunėjantis hospitalizuojamų pacientų amžius.

„Yra tendencija, kad pacientai yra jaunesni. To segmento gyventojų, kuriems yra virš 80 metų, jau yra retai, daugiausia yra žmonių 45–70 metų amžiaus. Tačiau Jurbarke yra 103 metų ligonė – tai pirmas klausimas, kodėl ji nebuvo paskiepyta? Ji gi turėjo būti prioritetų prioritetas! Mes galvojame, kad vakcinacijos programa dar turi kur tobulėti ir paraleliai reikia vakcinuoti, vakcinuoti, vakcinuoti. Nes nežinia, kas ką aplenks: ar mes virusą su vakcinomis, ar virusas mus su mutacijomis“, – dėmesį atkreipė LSMU Infekcinių ligų klinikos vadovė.

LSMU Infekcinių ligų klinika, anot profesorės, yra pasiruošusi artėjančiam šventiniam savaitgaliui, lovų skaičius visame Kauno regione šiuo metu taip pat nėra mažinamas, nes tikimasi, kad artimiausiomis savaitėmis neišvengiamai pacientų skaičius truputį kils.

Auksė Mickienė / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

„Šį savaitgalį buvome pasiruošę priimti pacientų ir iš Vilniaus regiono, tačiau to neprireikė. Esame pasirengę, bet tikimės, kad pavyks labai didelės bangos čia išvengti. Galvojame, kad artimiausias pora savaičių pakilimas bus, bet nemanome, kad jis bus toks drastiškas, kaip per Kalėdas“, – vylėsi A. Mickienė.

Visgi medikai prašo gyventojų, kad per šventes jie liktų sąmoningi, sąžiningai laikytųsi visų karantino ribojimų, kad po Velykų užsikrėtimų skaičius nešoktelėtų drastiškai, o ligoninės nenusiristų iki buvusio Kalėdų scenarijaus.