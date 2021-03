Nauji SARS-CoV-2 variantai: kaip juos veikia COVID-19 vakcinos?

SARS-CoV-2 virusui toliau vystantis, „Medical News Today“ pabandė pasiaiškinti, ką daro vakcinų kūrėjai, kad jų vakcinos būtų veiksmingos, kovojant su naujai atsirandančiais viruso variantais, ir ar mums reikia specialiai pritaikytų vakcinų.

Iki šiol 12 COVID-19 vakcinų buvo leista naudoti bent vienoje šalyje, dar daugiau galimų kandidatų yra išbandomi klinikiniuose tyrimuose, kurių metu tikrinamas jų saugumas ir veiksmingumas.

Vis dėlto, kaip ir daugelis kitų virusų, SARS-CoV-2, COVID-19 sukeliantis koronavirusas, natūraliai laikui bėgant mutuoja. Šios mutacijos gali būti nereikšmingos arba turėti įtakos viruso užkrečiamumui ar jo sukeliamos ligos sunkumui.

Skiepijimas nuo COVID-19 / AP nuotr.

Turėdami tai omenyje, visuotinės vakcinacijos akivaizdoje mokslininkai ir visuomenė iškėlė pagrindinį klausimą: kiek jau patvirtintos vakcinos ir tos, kurios bus patvirtintos netolimoje ateityje, bus veiksmingos, kovojant su naujai atsirandančiais SARS-CoV-2 variantais?

Ar vakcinos veiksmingos viruso variantų atveju?

Atsakymas į šį klausimą slypi žodžio „veiksmingos“ apibrėžime. Nustatydami klinikinių tyrimų sąlygas vakcinų kūrėjai glaudžiai bendradarbiauja su reguliavimo institucijomis, tokiomis kaip Maisto ir vaistų administracija (FDA), kad galėtų pateikti atsakymus į svarbiausius klausimus.

Daugumai eksperimentinių COVID-19 vakcinų pagrindinis tikslas arba pagrindinis klinikinio tyrimo uždavinys buvo COVID-19 prevencija. Tai reiškė, kad kūrėjai, skaičiuodami savo kuriamų vakcinų veiksmingumą, turėjo įvertinti bet kokius COVID-19 atvejus, įskaitant ir lengvus bei vidutinio sunkumo.

Vakcinacija nuo COVID-19 Lietuvoje / AP nuotr.

„Pfizer-BioNTech“ vakcinos, kuri buvo pirmoji skubos tvarka gavusi FDA leidimą naudoti, atveju aštuoni paskiepyti ir 162 placebą gavę tyrimo dalyviai užsikrėtė COVID-19. Tai reiškia, kad vakcinos veiksmingumas siekia 95 proc.

Iki to laiko, kai 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys buvo viešai paskelbti leidinyje „The New England Journal of Medicine“, klinikiniame tyrime nė vienoje grupėje nebuvo mirčių, kurias tyrėjai būtų galėję priskirti COVID-19.

Remiantis neseniai atliktu tyrimu, Izraelyje surinkti realaus vakcinos naudojimo duomenys rodo, kad ji yra labai veiksminga, siekiant užkirsti kelią COVID-19, įskaitant sunkią ligos formą.

Skiepijimas nuo COVID-19 / AP nuotr.

Šio straipsnio autoriai negalėjo pateikti konkretaus atsakymo, kaip ši vakcina veikia B.1.1.7 SARS-CoV-2 varianto atveju. Tačiau, remdamiesi bendrais duomenimis, jie mano, kad vakcina yra veiksminga ir prieš šį variantą.

Pirmą kartą Jungtinėje Karalystėje nustatytas B.1.1.7 - SARS-CoV-2 variantas yra vienas iš keleto besikuriančių variantų, keliančių tam tikrą susirūpinimą. Kiti nerimą keliantys variantai yra pirmą kartą Pietų Afrikoje nustatytas B.1.351 ir iš Brazilijos kilęs P.1.

Šie variantai kelia susirūpinimą, nes, atrodo, yra lengviau užkrečiami nei ankstesni viruso variantai, taip pat yra spėjimų, kad kai kurie jų gali sukelti sunkesnius COVID-19 atvejus.

Vakcinacija nuo COVID-19 / AP nuotr.

Atsižvelgiant į šiuos nuogąstavimus, kyla du pagrindiniai klausimai: ar esamos COVID-19 vakcinos bus veiksmingos prieš šiuos naujai besiformuojančius variantus ir kaip vakcinų gamintojai galėtų modifikuoti dar nepatvirtintas vakcinas, kad jos būtų veiksmingesnės?

Vakcinų pritaikymas naujiems viruso variantams

Nors duomenys rodo, kad dauguma COVID-19 vakcinų yra pakankamai veiksmingos, kovojant su B.1.1.7 variantu, B.1.351 atmaina kelia kiek didesnį susirūpinimą.

Kalbant apie šį variantą, vakcinos veiksmingumas yra mažesnis, kai kuriais atvejais ženkliai.

Vakcina nuo COVID-19 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Virusinių vektorių vakcinos: „Oxford-AstraZeneca“ ir „Johnson & Johnson“

„AstraZeneca“ vakcinos tyrimo duomenų pogrupio analizė parodė, kad B.1.351 atmaina užsikrėtusiems žmonėms vakcinos veiksmingumas siekė tik 10,4 proc. Tačiau verta paminėti, kad šis tyrimas buvo nedidelės apimties ir kol kas nėra recenzuotas.

Nepaisant to, 2021 m. sausį duodamas interviu žurnalui BMJ Oksfordo vakcinų grupės direktorius ir vienas iš Oksfordo vakcinos tyrimų vadovų profesorius Andrew Pollardas paaiškino, kad nebus sunku modifikuoti tiek mRNR, tiek virusinių vektorių vakcinas, taip pat ir „Oxford-AstraZeneca“ vakciną, kad jos atitiktų naujai atsirandančius viruso variantus.

„Kalbant apie RNR vakcinas ir virusinius vektorius, viskas gana paprasta, nes tiesiog reikia susintetinti naują dalelę DNR – mūsų atveju – arba RNR [„Pfizer“ ir „Moderna“ atvejais] ir tada įterpti ją į naują vakciną. Tada reikia šiek tiek padirbėti gaminant naująją vakciną – tai nėra lengva, tačiau būtų naudojami tie patys procesai“, – aiškino jis leidiniui BMJ.

Vakcina nuo COVID-19 / AP nuotr.

„Antras dalykas, – pridūrė profesorius, – yra tai, kad beveik neabejotinai reikės atlikti tam tikrus tyrimus, nesvarbu, ar su gyvūnais, ar su žmonėmis, siekiant parodyti, kad susidaro imuninis atsakas, o tada reguliavimo institucija turėtų patvirtinti naująjį produktą.“

Vasarį kalbėdamas su naujienų agentūra „Reuters“ „AstraZeneca“ tyrimų ir plėtros vadovas seras Mene Pangalosas teigė, kad bendrovė jau kuria antros kartos vakciną, kuri užtikrins imunitetą naujų viruso variantų atveju.

Šis darbas gali užtrukti bent iki rudens. „Mes labai sunkiai dirbame ir jau kalbame ne tik apie variantus, bet ir apie klinikinius tyrimus, kuriuos turėsime atlikti. Labai stengsimės, kad [iki rudens] jau viską turėtume“, – sakė jis.

Skiepijimas nuo COVID-19 / AP nuotr.

„Medical News Today“ susisiekė su „AstraZeneca“ ir Oksfordo vakcinų grupe su prašymu pakomentuoti, ar jų sukurta vakcina yra pakankamai veiksminga naujų viruso variantų atveju. Tačiau nei įmonė, nei tyrimų grupė į mūsų klausimus neatsakė.

Visai neseniai „Johnson & Johnson“ paskelbė 3-osios fazės klinikinių tyrimų rezultatus ir skubos tvarka gavo FDA leidimą naudoti vienos dozės virusinio vektoriaus COVID-19 vakciną.

Šios vakcinos veiksmingumas, užkertant kelią vidutinio sunkumo ar sunkiai COVID-19 formai visose klinikinių tyrimų vietose siekė 66 proc. „Johnson & Johnson“ pasirinko kiek kitokį metodą ir pirmiausia tyrė vidutinio sunkumo ir sunkius ligos atvejus, praėjus 14 ir 28 dienoms po vakcinacijos.

Paskirsčiusi duomenis pagal regionus, bendrovė pranešė, kad vakcinos veiksmingumas užkardant vidutinio sunkumo ir sunkią ligos formą siekia 72 proc. JAV, 66 proc. – Lotynų Amerikoje ir 57 proc. – Pietų Afrikoje – šis mažėjimas paaiškinamas didesniu užsikrėtimų B.1.351 variantu skaičiumi.

Skiepijimas nuo COVID-19 / AP nuotr.

Tačiau per 4 savaites po vakcinacijos ir vėliau paskiepytų asmenų grupėje nebuvo nė vieno hospitalizavimo ar mirties atvejo.

„Medical News Today“ susisiekė su „Johnson & Johnson“, prašydami pakomentuoti situaciją, tačiau įmonė į mūsų klausimus neatsakė.

Informacinės RNR vakcinos: „Moderna“ ir „Pfizer BioNTech“

„Moderna“ žengia į priekį ir kuria viruso variantams pritaikytą vakciną. Bendrovė jau pagamino naują eksperimentinę vakciną, skirtą specialiai B.1.351 variantui.

Vasario 24 d. išplatintame pranešime spaudai „Moderna“ paskelbė, kad pirmoji šios vakcinos partija buvo perduota Nacionaliniams sveikatos institutams (NIH), kurie ją išbandys naujame 1-os fazės bandyme.

Nacionalinis alergijos ir infekcinių ligų institutas (NIAID) prie Nacionalinių sveikatos institutų (NIH) „Medical News Today“ sakė, kad „NIAID planuoja (maždaug) kovo viduryje pradėti 1-os fazės tyrimą, kuriame bus įvertinta „Moderna“ sukurta vakcina nuo B.1.351 viruso varianto.

„Pfizer“ / AP nuotr.

„Daugiau informacijos kaip įprastai pateiksime pranešime, vos tik prasidės bandymų procesas,“ – sakė bendrovės atstovai.

Atliepiant į konkrečius B.1.351 varianto keliamus iššūkius, bus taikomas trijų krypčių metodas.

Pirmiausia vakcina kandidatė bus išbandyta kaip apsaugos nuo šio viruso varianto priemonė esamoje klinikinių tyrimų grupėje. Tuomet naujoji eksperimentinė vakcina bus išbandoma kaip stiprinamoji dozė kartu su autorizuota „Moderna“ vakcina. Mokslininkai tokį derinį vadina daugiavalente vakcina.

O trečias etapas bus revakcinacija su originalia vakcina. Kaip rašoma pranešime spaudai, „Moderna“ jau pradėjo trečiąjį etapą.

Be to, bendrovė planuoja išbandyti viruso variantą atitinkančią arba daugiavalentę vakciną su žmonėms, kurie dar nėra skiepyti.

„Moderna“ taip pat neatsakė į „Medical News Today“ prašymą pakomentuoti su naujais SARS-CoV-2 variantais susijusią strategiją.

„Pfizer“ ir „BioNTech“ šiuo metu savo klinikinių tyrimų grupėje tiria trečią mRNR vakcinos dozę, siekdami įvertinti, ar ši strategija užkirs kelią naujų SARS-CoV-2 atmainų plitimui.

„BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcina / AP nuotr.

„Norėdami būti pasirengę bet kokiems galimiems būsimiems štamų pokyčiams, „Pfizer“ ir „BioNTech“ kalbasi su reguliavimo institucijomis, įskaitant ir FDA bei Europos vaistų agentūrą (EVA), dėl registracijai reikalingo klinikinio tyrimo, siekiant įvertinti specifinio varianto vakciną, kurioje naudojama modifikuota mRNR seka“, – teigiama pranešime spaudai.

„Šis tyrimas padės įvertinti trečiosios „Pfizer-BioNTech“ COVID-19 vakcinos (BNT162b2) dozės saugumą ir imunogeniškumą ir išsiaiškinti stiprinamosios dozės saugumą bei poveikį imunitetui, siekiant apsisaugoti nuo cirkuliuojančių SARS-CoV-2 variantų sukeliamos COVID-19 ligos“, – „Medical News Today“ sakė „Pfizer“ atstovas spaudai.

„Remdamiesi iki šiol atliktais in vitro tyrimais ir realių įrodymų stebėjimais, nepastebėjome neutralizuojančių antikūnų lygio pokyčių, kurie galėtų sufleruoti reikšmingą dviejų BNT162b2 dozių suteikiamos apsaugos sumažėjimą, – aiškina bendrovės atstovai. – Tačiau svarbu surinkti klinikinius įrodymus, kad būtų galima pasirengti, jei prireiks papildomos dozės ar atnaujintos vakcinos.“

Bendrovės siekia išbandyti stiprinamąją dozę ir naujas, konkretiems viruso variantams pritaikytas eksperimentines vakcinas. „Mes tai darome tam, kad būtume pasirengę, jei staiga sumažėtų imunitetas ar atsirastų šiuo metu naudojamai vakcinai atsparus viruso variantas,“ – teigia „Pfizer“ atstovai.

Kauno Ledo rūmų vakcinavimo centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jie taip pat paaiškino, kad nauja vakcina su modifikuota mRNR seka gali palengvinti ir pagreitinti vakcinos atnaujinimo procesą, jei atsirastų naujų, susirūpinimą keliančių viruso variantų. „Pfizer“ mums sakė, kad jau deramasi su atitinkamomis valdžios institucijomis dėl vertinamojo tyrimo.

„Pfizer“ ir „BioNTech“ diskutuoja su reguliavimo institucijomis dėl galimo registraciją užtikrinančio tyrimo, kurio metu būtų įvertinta atnaujinta vakcina su modifikuota mRNR seka. Tai galėtų padėti mums greitai atnaujinti šiuo metu naudojamą vakciną, jei atsirastų poreikis apsisaugoti nuo naujų COVID-19 sukeliančio viruso variantų, – sako bendrovės atstovai. – FDA paskelbtose atnaujintose gairėse dėl skubaus vakcinų naudojimo, siekiant užkirsti kelią COVID-19, pateikiamos rekomendacijos, kaip įvertinti modifikuotą, kovai su viruso variantais skirtą vakciną. Analizuodamos stiprinamosios dozės poveikį dabar, bendrovės tikisi, kad bus sukurtas efektyvus būdas patvirtinti būsimąsias modifikuotas mRNR vakcinas, pritaikant šiuo metu gripo vakcinoms naudojamą modelį.“

Subvieneto vakcinos: „Novavax“

Amerikos vakcinų bendrovė „Novavax“ sukūrė subvieneto vakciną, pademonstravusią daug žadančius rezultatus kovoje su SARS-CoV-2.

Remiantis 2021 m. sausio 29 d. išplatintu pranešimu spaudai, Jungtinėje Karalystėje vykdytų 3-ios fazės bandymų metu vakcina pasirodė esanti 89,3 proc. efektyvi prieš pirminį viruso variantą.

„Svarbu pažymėti tai, kad bandymų laikas sutapo su „britiškojo“ viruso varianto atsiradimu ir daugiau nei pusė atvejų Jungtinėje Karalystėje buvo susiję su šia atmaina – vakcinos veiksmingumas šiems pacientams siekė 86 proc.“, – aiškina tyrime nedalyvavęs JK farmacijos medicinos fakulteto mokslinis bendradarbis dr. Gillies O'Bryan-Tearas.

Novavax. COVID-19 vakcina / AP nuotr.

Vasarį EVA pranešė svarstanti „Novavax“ vakcinos platinimo Europos Sąjungoje galimybes.

Po mėnesio, 2021 m. kovo 11 d., „Novavax“ paskelbė, kad jų vakcina veiksmingai apsaugo nuo ligos, kurią sukelia du viruso variantai: B.1.1.7 ir B.1.351, pirmą kartą nustatyti atitinkamai JK ir Pietų Afrikoje.

Tačiau kai kurie ekspertai įspėja, kad nepaisant šių daug žadančių rezultatų, vakcina visgi nėra tokia veiksminga naujųjų viruso atmainų atveju, lyginant su pirminiais variantais.

Pavyzdžiui, profesorius Lawrence`as Youngas iš Varviko medicinos mokyklos Koventryje, Didžiojoje Britanijoje, pažymi, kad „baltymų pagrindu sukurta „Novavax“ vakcina yra labai veiksminga, kovojant su pirminio viruso varianto sukeliama infekcija (96,4 proc.) ir šiek tiek mažiau veiksminga britiškojo varianto (B.1.1.7) atveju. Tačiau bendras šios vakcinos veiksmingumas B.1.351 Pietų Afrikos varianto atveju ženkliai prastesnis ir tesiekia 48,6 proc., arba 55,4 proc., atmetus tyrime dalyvavusius ŽIV užsikrėtusius asmenis“.

„Šis tyrimas patvirtina būtinybę modifikuoti esamas vakcinas, kad būtų užtikrinta geresnė apsauga“, – priduria jis.

„Medical News Today“ paprašyta pakomentuoti situaciją, bendrovė „Novavax“ teigė, kad „2021 m. sausį, kai tik tapo prieinamos kai kurios naujai besiformuojančių variantų (501Y.V1 ir 501Y.V2) genetinės sekos, buvo inicijuotas naujų vakcinos struktūrų kūrimas. Buvo pradėtas gamybos procesas, siekiant gauti išgrynintą rekombinantinio spyglio baltymo variantą dvivalentei vakcinai“.

Novavax. COVID-19 vakcina / AP nuotr.

„Vyksta ikiklinikiniai tyrimai, o klinikinius naujų vakcinų tyrimus ketiname pradėti dar šių metų pirmąjį pusmetį. FDA išleido išankstines gaires dėl reglamentavimo, kurios suteikia aiškumo tolesniems procesams“, – teigia bendrovės atstovai.

„Pagrindinis mūsų technologijos platformos bruožas yra tai, kad mūsų gamybos procesus galima lengvai pritaikyti gaminti kitas koronaviruso smaigalio baltymo versijas, atitinkančias naujas atmainas. Be to, mūsų platformoje naudojamas labai nedidelis antigeno kiekis, kuris suteikia galimybę sukurti dvivalentę ar daugiavalentę vakciną, taip pat leidžia greitai sukurti ir dideliais kiekiais gaminti vakcinas, galinčias kovoti su daugeliu cirkuliuojančių COVID-19 sukeliančio koronaviruso štamų,“ – sakė „Novavax“ atstovai, paklausti, ar būtų lengva pritaikyti vakcinų gamybos technologiją, kad ji atitiktų naujus viruso variantus.