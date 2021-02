Koronaviruso situacija Lietuvoje: kuriuose miestuose tendencijos gerėja, o kur užsikrėtimų rodikliai – pavojingai aukšti?

Kasdien COVID-19 fiksuojanti ir skelbianti oficialioji statistika bent pastarosiomis dienomis viltingų permainų negali parodyti. Tebedaugėja naujai nustatomų koronaviruso ligos atvejų, auga ir mirusiųjų tiesiogiai nuo šios infekcijos ar nuo kitų ligų (užsikrėtus COVID-19) skaičius.

Paskutiniąją kalendorinės žiemos dieną paskelbtais statistikos duomenimis, per 14 pastarųjų parų šalyje nustatyta 250,3 naujo COVID-19 ligos atvejo, tenkančio 100 tūkstančių gyventojų. Šis santykinis sergamumo rodiklis šiuo metu iš 60-ies Lietuvos savivaldybių mažiausias Pakruojo rajone (44 atvejai), kiek didesnis – Mažeikių rajone (51 atv.) ir Šakių rajone (54 atv.100 tūkst. gyventojų).

Savivaldybių, kurios pirmosios pradėjo agituoti centrinę valdžią jų teritorijose „nuimti karantino suvaržymus“, pirmajame savivaldybių trejetuke dabar neaptiksime. Pavyzdžiui, Neringa, dar neseniai besidžiaugusi nuliniu sergamumo rodikliu, kaip patvirtino Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, per porą paskutinių savaičių jau yra priskaičiavusi 55 naujus COVID-19 ligos atvejus, santykinai tenkančius 100 tūkst. gyventojų. Kitas mažas kurortinis miestelis – Birštonas – 74 atvejus.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pats pirmasis Lietuvoje COVID-19 atvejis lygiai prieš metus buvo nustatytas Šiaulių mieste, kuris pagal sergamumą savivaldybių lentelėje vėliau kaitaliojo savo poziciją, būdamas tai prie daugiau užsikrėtusiųjų turinčių, tai – prie mažiau. Naujausiais duomenimis, dabar Šiaulių savivaldybės teritorijoje per 14 pastarųjų dienų patvirtinti 166 nauji ligos atvejai 100 tūkst. gyventojų.

Deja, Lietuvos sostinė Vilnius tokių atvejų per tą patį laiką priskaičiavo 384 (100 tūkst. gyventojų), ir toliau už jį sergamumo lentelėje yra vos 3 savivaldybės: Visagino (386 atv.), Biržų rajono (520) bei Švenčionių rajono (587 atv.).

Kur kas geresnė situacija susiklosčiusi 100 tūkst. gyventojų jau turinčiame Kauno rajone, kur per porą pastarųjų savaičių patvirtintas 191 naujas COVID-19 atvejis. Panevėžyje per tą patį laikotarpį nustatyta 249 atvejai, Kaune – 266, Vilniaus rajone – 289, Klaipėdoje – 297nauji COVID-19 atvejai 100 tūkst. gyventojų.

Visoje Lietuvoje per paskutinę savaitę dienos atvejų skaičius paaugo 9,3 proc., o atlikus 49 292 tyrimus, mirtinai pavojinga infekcija patvirtinta 7,4 proc. atvejų. Vilniuje teigiamų atvejų dalis – didesnė, – 10,4 proc. (iš per savaitę atliktų 12 73 tyrimų), Kaune – 6,6 proc. (6391 tyrimas), Klaipėdoje – 5,9 proc. (3770 tyrimų), Šiaulių mieste – 4,7 proc. (2229 tyrimai), Vilniaus rajone – 9,9 proc. (1546 tyrimai), Kauno rajone – 6,5 proc. (1252 tyrimai), Panevėžyje – 7,9 proc. (tyrimų apimtis per 7 paskutines dienas šioje savivaldybėje buvo 1136).

Iki šiol, oficialiais statistikos duomenimis, Lietuvoje dėl COVID-19 iš viso ištirti 908 029 asmenys, per praėjusią dieną atlikti 4949 tyrimai. Mirusių asmenų, kurių bet kuria priežastimi nurodyta COVID-19 liga, arba asmenų, užsikrėtusiųjų COVID-19 liga ir mirusių ne dėl išorinių mirties priežasčių per 28 dienas, skaičius – 6481. Iš to skaičiaus 3244 piliečių tiesiogine mirties priežastimi nurodoma koronaviruso infekcija.

Nuo COVID-19 ligos šalyje paskiepyti 163 566 asmenys (iš jų – 121 449 moterys). Iki šiol, kaip sekmadienį skelbia Statistikos departamentas, gautos 278 885 ir sunaudotos 236 606 vakcinos dozės.