Panevėžyje – stebuklui prilygstanti operacija: daugelis žmogaus organų nebefunkcionavo, šiandien vyras jau gali bendrauti

Panevėžyje atlikta viena sudėtingiausių – plyšusios aortos operacija. Nebefunkcionavo jau daugelis paciento organų, medikams teko atstatyti praktiškai visas plyšusias kraujagysles. Tokia operacija – pirmoji Lietuvoje.

„Lyg tai. Nu labai smagu“, – savo emocijomis ir pakankamai gera savijauta džiaugėsi panevėžietis.

Dabar panevėžietis Bronislovas jau gali bendrauti, tačiau prieš kelias savaites patekęs į Respublikinę Panevėžio ligoninę buvo itin sunkios būklės. Vyrui plyšo pagrindinė kraujagyslė aorta.

„Jis praktiškai, galima sakyti, prie mirties buvo, visų organų atsisakymas buvo. Reikėjo atstatyti visas tas nuplyšusias, suplyšusias kraujagysles, tai inkstų, kepenų, žarnyno“, – sako Intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas, dr. Andrius Pranculis.

Medikai sako, kad tokia galimybė vežti pacientą į klinikas ar universitetines ligonines nesvarstyta, nes tam nebebuvo laiko. Operacijos reikėjo nedelsiant.

Operacijos metu ligoniui per kirkšnį įvestas stentas, kuris sustabdė tolesnį aortos plyšimą.

„Unikali operacija buvo tuo, kad kaip sakant per vieną kraujagyslę, per kojos kraujagyslę buvo atliktas visas pagrindinis darbas, tai yra nereikėjo pjauti nei pilvo, nei krūtinės tuo pačiu atverti, o viskas buvo padaryta kaip mes sakome per vamzdelius sukišta“, – sako Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėjas Arūnas Čepkauskas.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sudėtingiausias kraujagyslių operacijas atliekantys medikai sako, kad medicina žengia į priekį ir jeigu anksčiau net nebuvo galimybių gydyti tam tikrų kraujagyslių ligų ir plyšimų, dabar žengtas didelis žingsnis pirmyn.