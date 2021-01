Dvi Vilniaus medikės antrą kartą užsikrėtė COVID-19, viena jų – vos po poros mėnesių

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (RVUL) atlikus visuotinį medikų tyrimą paaiškėjo, kad COVID-19 liga serga 365 darbuotojai, dvi medikės koronavirusu užsikrėtė antrą kartą. VU Gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė sako, kad abi medikės antrą kartą nesirgo, nes turėjo besimptomę formą. Tiesa, tokių asmenų užkrečiamumo klausimas vis dar lieka atviras.

RVUL Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Bagdonavičienė patvirtino, kad viena iš pakartotinai užsikrėtusiųjų – slaugytoja, o kita – ligoninės gydytoja. Slaugytoja pirmą kartą COVID-19 liga sirgo gegužę ir pakartotinai užsikrėtė praėjus 7 mėnesiams, prieš didžiąsias metų šventes. Gydytojai pirmą kartą COVID-19 liga buvo nustatyta rudenį. Pakartotinis užsikrėtimas registruotas vos po poros mėnesių.

„Mūsų žiniomis, jai po ligos arba nebuvo susidaręs imunitetas, arba buvo klaidingai teigiamas pirmasis testas. Tikslaus atsakymo neturime, nes niekas tokių tyrimų nedaro“, – sakė A. Bagdonavičienė.

Abi darbuotojos, užsikrėtusios koronavirusu, turėjo besimtomę formą.

Medikų ir pacientų kova su Covid-19, (asociatyvi nuotrauka) / B. Gerdžiūnas/LRT

Naujienų portalui LRT.lt pavyko susisiekti su pakartotinai koronavirusu užsikrėtusia ligoninės slaugytoja. Moters prašymu vardas ir pavardė neviešinami. Ji patvirtino, kad pirmą kartą COVID-19 liga buvo nustatyta gegužę. Kur moteris tąkart užsikrėtė – nežino, nes ligoninėje tuo metu nebuvo registruoto COVID-19 protrūkio. Ligos eiga, anot slaugytojos, pavasarį buvusi gana lengva, vargino nežymūs simptomai.

Antrą kartą jai COVID-19 nustatytas per visuotinį ligoninės darbuotojų patikrinimą gruodžio 21 dieną. Slaugytoja neslepia buvusi nustebinta, nes šį kartą apskritai nejuto jokių simptomų ir vylėsi, kad po pirmo sirgimo susidaręs imunitetas laikysis apie metus. Paaiškėjus diagnozei slaugytoja, buvusi viena pirmųjų skiepijimo nuo COVID-19 sąrašuose, iš jų buvo išbraukta.

Anot moters, šeimoje ji buvo vienintelė abu kartus užsikrėtusi koronavirusu. Nei jos vyro, nei vaikų infekcija nepalietė.

Slaugytoja šiandien yra sveika ir jau grįžusi į darbą. Moteriai nedarbingumas buvo suteiktas 10 dienų.

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ar gali antrą kartą užsikrėtęs asmuo infekciją perduoti kitiems?

VU Gyvybės mokslų centro profesorė A. Žvirblienė atkreipė dėmesį į slaugytojos atvejį – moteris antrą kartą COVID-19 nesirgo, ji turėjo besimptomę infekciją ir greičiausiai kitų asmenų užkrėsti negalėjo. Tai patvirtintų ir faktas, kad šeimos nariams infekcija nenustatyta. Visgi pavojaus aplinkiniams klausimas šiandien lieka atviras.

„Šiuo atveju pavojingumo klausimas yra toks pats kaip ir po vakcinacijos, nes nėra aiškaus įrodymo, kad po skiepų žmonės negalės būti infekcijos nešiotojai“, – sakė A. Žvirblienė.

Gydytojos atveju, kuriai infekcija nustatyta praėjus vos porai mėnesių po pirmo sirgimo, profesorės nuomone, greičiausiai antrą kartą buvo nustatytas tas pats virusas. Tokių atvejų, A. Žvirblienės teigimu, yra ne vienas.

„Jeigu pamenate patį pirmą Lietuvos atvejį, Šiauliuose moteris ligoninėje gulėjo du mėnesius, nes kiek imdavo PGR testą, tiek jis buvo teigiamas. Šiuo atveju greičiausiai testas rodo virusinės RNR liekanas, nes PGR metodas yra labai jautrus“, – komentavo VU Gyvybės mokslų centro profesorė.

Aurelija Žvirblienė / Justino Stacevičiaus/LRT nuotr.

A. Žvirblienė atkreipia dėmesį, kad, jos žiniomis, iki šiol Lietuvoje nebuvo nė vieno atvejo, kad asmuo būtų pakartotinai susirgęs COVID-19 liga – turėjęs jai būdingų simptomų ir gydytas. Pats faktas, kad po kurio laiko PGR testas buvo teigiamas, savaime nėra pakartotinio ligos atvejo įrodymas.

„JAV atliktas tyrimas rodo, kad iš 1 200 turėjusių antikūnus prieš koronavirusą žmonių du asmenys turėjo teigiamus PGR testus ir abu buvo besimptomiai. Tokio lygio yra apsauga“, – sakė VU Gyvybės mokslų centro profesorė.

Visgi A. Žvirblienė patikino matanti prasmę medikus tirti ne tik PGR metodu, kuris parodo, ar šiuo metu žmogus yra užsikrėtęs, tačiau paraleliai naudoti ir serologinį testą, kuris parodo, ar persirgęs arba vakcinuotas žmogus vis dar turi antikūnų. Tam gali būti naudojami tiek kiekybiniai, tiek greitieji serologiniai testai. Lietuvoje daug gydymo įstaigų yra įsigijusios įvairių serologinių testų. A. Žvirblienės nuomone, serologinį tyrimą persirgusiam arba vakcinuotam medikui būtų galima daryti kartą per kelis mėnesius.

Ketvirtadienį Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija paviešino, kad šiuo metu yra likę daugiau kaip pusė – 300 tūkst. iš įsigytų pusės milijono greitųjų serologinių testų, skirtų antikūnams nustatyti.

Atsitiktinių medikų tyrimų neužtenka

LRT.lt primena, kad gruodį, drastiškai kylant COVID-19 sergamumui Lietuvoje, RVUL administracija nusprendė visuotinai ištirti visus ligoninės medikus. Tyrimas atliktas dviem etapais, per jį patikrinta 1 600 darbuotojų.

„Per tyrimą paaiškėjo labai daug besimtomių COVID-19 darbuotojų, juos reikėjo iš karto siųsti į izoliaciją. Per pirmą etapą besimptomių buvo apie 10 proc., arba 129 darbuotojai, o po savaitės tyrimą pakartojus atsirado papildomai dar naujų, kuriems pirmo tyrimo metu inkubacinis periodas nebuvo pasibaigęs. Jų irgi buvo apie 11 proc., taip ir susidarė tie 365 darbuotojai“, – sakė RVUL Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Medikų kova su COVID-19, (asociatyvi nuotrauka) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak ligoninės atstovės, kaltinti ligoninės administraciją nesuvaldžius infekcijos plitimo būtų neteisinga, nes panaši situacija, tikėtina, yra ir kitose šalies ligoninėse, tik ne visos jos ryžtasi organizuoti visuotinius darbuotojų tyrimus.

„Administracija, jau nuo lapkričio matydama, kad užsikrėtusių darbuotojų daugėja, savo iniciatyva susitarė su laboratorija dėl didelės imties ėminių ištyrimo. Iki tol medikai buvo tiriami profilaktiškai atsitiktine tvarka, imant 10–20 proc. dirbančio personalo mėginių. Bet pamatėme, kad tų oficialių, pagal norminius aktus galiojančių tyrimų neužtenka“, – sakė A. Bagdonavičienė.

Infekciją galėjo išnešioti patys darbuotojai

Tiesa, LRT.lt šaltinių teigimu, ne vienam darbuotojui ir šiandien kyla klausimų, ar ligoninėje tinkamai vykdoma infekcijų kontrolė. Pasakojama apie pacientų dokumentus, kurie nedezinfekuoti iš COVID-19 skyrių buvo nešiojami po kitus ligoninės padalinius.

Infekciją galėjo paskleisti ir kolegos vienas kitam, nes ir pačiuose COVID-19 skyriuose yra bendrų erdvių, kuriomis naudojasi medikai: poilsio zona, tualetas, dušas. Be to, trūkstant personalo buvo ilginamos pamainos darbo valandos, kai kuriems tekdavo su visa apsaugine apranga per budėjimą išbūti ir 8 valandas.

Pagal saugumo reikalavimus kartą visu apsaugos komplektu apsirengęs medikas jį nusivelka tik po pamainos. Net nusičiaudėjus negalima liesti respiratoriaus ir nusivalyti nosies ar valyti užrasojusių apsauginių akinių. Tačiau budint 8 valandas fiziškai neįmanoma išbūti neinant į tualetą ar nevalgant, todėl greičiausiai dalis saugumo reikalavimų vien dėl to buvo pažeista ir virusas pasklido tarp kolegų.

Galiausiai RVUL pasitaiko pacientų, atvykstančių iš įkalinimo įstaigų, kuriuos lydi policijos pareigūnai. Pastarieji net ir COVID-19 skyriuose prie tokių pacientų turi nuolat budėti. Bet koks trečiųjų asmenų patekimas į infekcijos krečiamą skyrių didina riziką.