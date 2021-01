Prasidėjus medikų skiepijimui, kai kurios įstaigos kritikuojamos dėl jo tvarkos

Lietuvoje pradėjus medikų skiepijimui nuo COVID-19, kai kurių ligoninių darbuotojai skundžiasi, jog jos skirstomos neproporcingai.

„Daugiausia problemų ir pastabų buvo – tai nereiškia, kad čia yra kažkokie kaltinimai, tiesiog kažkokie raštai, į kuriuos mes turime rasti atsakymus – ir buvo labai daug telefoninių skambučių. Daugiausiai nusiskundimų buvo dėl Šiaulių ir Panevėžio paskirstymo“, – trečiadienį vykstančiame Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje jo pirmininkas Antanas Matulas.

Pasak jo, Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko rašte teigiama, jog esama tvarka neatitinka regioninių ligoninių lūkesčių ir interesų bei kritikavo Panevėžio respublikinę ligoninę, kad netinkamai paskirstė vakcinas ir skiepijo ne tik tiesiogiai su COVID-19 dirbančius medikus. Kitame rašte teigiama, kad šioje ligoninėje buvo skiepijama ir administracija, taip pat pabrėžiant, kad kitos regiono ligoninės vakcinos beveik negavo.

Pasak A. Matulo, gauta apie 60 panašaus turinio skundų.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Remigijus Mažeika sakė, jog įstaiga gavo mažiau vakcinos nei buvo numatyta paskiepyti medikų pirmu etapu, todėl nuspręsta skiepyti didelės rizikos personalą.

„Šiaulių ligoninė prieš tris mėnesius susidūrė su antrąja banga infekcijos plitimo ir iš tikrųjų personalas yra ant išsekimo ribos, tikrai esu dėkingas, kad jie iki šiol atlaiko šitą spaudimą, dirbdami nežmoniškais krūviais. Todėl paskiepyti darbuotojus, kurie teikia paslaugas viso regiono gyventojams buvo ne prabanga, o pareiga“, – kalbėjo direktorius.

Jis tikino, kad dalis vakcinos buvo skirta ir regiono ligoninėms. Jis paminėjo Mažeikių ligoninę, savanoriškai atidariusią skyrių COVID-19 pacientams, kuriai taip pat skirtas pirmumas bei Radviliškio ir Telšių ligonines. Jis teigė, kad žmonių paskiepyta nedaug, tačiau tai, nesant pakankamo vakcinų kiekio, buvo neišvengiama.

Pasak jo, antrąja siunta vakcina paskirstyta visoms regiono ligoninėms: iš 2955 vakcinų 1125 skirtos rajonams.

Panevėžio respublikinės ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas sakė, kad šventiniu laikotarpiu mieste buvo labai didelis sergamumas, o ligoninėje – labai sunki situacija, todėl per 800 iš 975 vakcinos dozių skirta su COVID-19 pacientais dirbantiems šios ligoninės medikams.

Arvydas Skorupskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Antroji partija, kuri atvyko vakar, du konteineriai, jie buvo paskirstyti tarp regiono gydymo įstaigų, sau nepasiliekant nė vienos dozės, tai yra, 1950 dozių atiteko Panevėžio ir Utenos gydymo įstaigoms pagal prioritetų sąrašą“, – sakė jis.

A. Skorupskas svarstė, kad skiepijant globos įstaigas irgi būtų protingiau jas skiepyti po vieną, o ne visoms dalinti po mažą kiekį vakcinos, nes taip pavyktų sukurti norimą efektą.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys antradienį sakė, jog visus medikus planuojama paskiepyti per sausį, o visą populiaciją tikimasi paskiepyti per 2021 metus, tačiau tai priklausys nuo to, kiek vakcinų bus patvirtinta ir kaip greitai pavyks jas gauti.

Europos Sąjungoje kol kas patvirtinta vienintelė vakcina, pagaminta „BioNTech“ ir „Pfizer“ kompanijų. Jai reikalinga itin žema temperatūra.

Lietuva kol kas yra gavusi tris šios vakcinos siuntas. Sveikatos apsaugos ministerija savo sulaukusi patvirtinimo, jog ateinančius tris mėnesius Lietuvą kas savaitę pasieks po 20 tūkst. 475 vakcinos dozes.