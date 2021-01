Dingusių mirčių nuo COVID-19 detektyvas: kad praneštų apie vieną mirtį, medikai turėjo padaryti tris veiksmus

Prieš pat Naujuosius išaiškėjus skandalingai informacijai apie neapskaitytas daugiau nei 1 tūkst. mirčių nuo COVID-19, kaltųjų paieškos persikėlė į Seimo Sveikatos reikalų komitetą. Statistinius šalies duomenis renkančių institucijų atstovai aiškino, kad šalyje veikia per daug informacinių sistemų, kuriose galimai kaupiami ir pertekliniai duomenys. Antra – daug veiksmų šiandien vis dar daroma mechaniškai.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) gruodžio viduryje pranešė aptikęs, kad liko neapskaityta per 800 su COVID-19 susijusių mirčių. Tikslinant duomenis, jau po Naujųjų metų šis skaičius išaugo iki 1171 atvejo, kurio NVSC statistiniuose duomenyse iki šiol nebuvo.

Trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitete nuotoliniu būdu dalyvavusi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) viceministrė Živilė Simonaitytė tikino, jog mirčių skaičiaus neatitikimas atsirado dėl medikams pavestų perteklinių funkcijų. Paaiškėjo, kad vadovaujantis dar 2002 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu, medikai buvo įpareigoti apie mirtis pirmiausia pranešti per 2 val. telefonu NVSC, vėliau per 12 val. parengti ir išsiųsti įstaigai raštą, o vėliau visą informaciją suvesti į e.sveikatos sistemą.

Gydytojas / V. Balkūno nuotr.

„Ką mes tada pamatėme ir pats NVSC pamatė, kad tai, ką sveikatos priežiūros įstaigos pateikė skambučių ir raštų forma, ir ką po to oficialiai registruoja ir kas keliauja į Registrų centro (RC) ir Statistikos departamento statistiką, yra skirtinga informacija“, – sakė Ž. Simonaitytė.

SAM iniciatyva suskubta koreguoti tvarką, kaip ir per kiek laiko medikai privalo pranešti apie įvykusias mirtis. Pakeitus 2002 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymą, nuo Naujųjų metų gydymo įstaigos atskirai NVSC nebeinformuoja. Vietoje to, operatyviau, per nustatytą terminą duomenys turi būti suvedami į e.sveikatos sistemą, šie duomenys vėliau sisteminami RC ir pateikiami NVSC.

„Šiandien, kol NVSC informacinės sistemos neparengtos ir jos automatiškai negali gauti iš e.sveikatos duomenų, tiesiog RC tą daro tokiu pusiau mechaniniu būdu, tiesiog ištraukia duomenis ir e.sveikatos ir Exel forma nusiunčia į NVSC, kad jie tuos duomenis turėtų ir galėtų susivesti“, – apie statistikos duomenų apdorojimo subtilybes pasakojo sveikatos apsaugos viceministrė. Tiesa, ji pridūrė, kad ateityje duomenų perdavimą planuojama automatizuoti.

Viceministrė kartu atkreipė dėmesį, kad e.sveikata yra didelė ir nemažai trūkumų turinti informacinė sistema. Anot jos, tai – ne viena, o keliasdešimt atskirų sistemų, kurios ne visada veikia tarpusavyje. SAM artimiausių veiksmų plane – ir šios sistemos vertinimas.

Živilė Simonaitytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiksliausi duomenys skelbiami po pusmečio

Posėdyje dalyvavę už statistiką atsakingų institucijų vadovai tikino, kad ir ateityje duomenų neatitikimų bus, nes visuomenei pateikiama pati naujausia informacija apie mirtis nėra tiksli ir tikrinant duomenis jie gali iki 20 proc. kisti.

RC vadovas Saulius Urbanavičius sakė, kad tiksliausi mirčių statistiniai duomenys kaupiami ir apdorojami Higienos institute. Čia analizuojamas kiekvienas mirties atvejis, tikslinamos priežastys, įrašai e.sveikatoje, kituose dokumentuose. Tiesa, pats procesas užtrunka.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas prof. Romualdas Gurevičius antrino, kad tiksli praėjusių metų mirčių statistika paprastai skelbiama tik liepą. Tai, jo tikinimu, paros mirčių duomenis skelbdamas NVSC turėjo į tai atsižvelgti ir kiekvieną kartą visuomenei pabrėžti, kad pateikiama preliminari mirčių statistika. Jis pabrėžė, kad net mirtį registruojantis ir mirties liudijimą pasirašantis gydytojas iš karto negali atsakyti, nuo ko mirė pacientas – nuo COVID-19 ar dėl kitų priežasčių.

Visgi, kaupiant, apdorojant ir skelbiant mirčių su COVID-19 statistiką, profesorių šokiravo keli dalykai. Pirma – balandį gauta COVID-19 monitoringo sistema, kuri, jo nuomone, nėra tinkama. Pastaroji nebuvo skirta stebėsenai, bet situacijos valdymui.

Saulius Urbanavičius / BNS nuotr.

„Tai yra du skirtingi dalykai. Mirčių registras yra stebėsenos sistema, o ši informacinė sistema yra operatyvinė. Antra – labai nustebino tai, kad buvo kuriama nauja alternatyvi mirčių registravimo sistema, tai padidino administracinę tarnybų naštą.

Blogiausia, kad tada buvo aišku, jog duomenys nesutaps, bet sistema klimpo vis giliau, registravimo niuansai buvo sudėtingi. <...> Kai pažiūri retrospektyviai – mums buvo visiškai nesuprantamas NVSC akcentas. Man net į galvą nešovė remtis ta statistika, kuri buvo rengiama, nes mes žinojome, iš kur paimti pilną. O pasakymas, kad mums neatsiuntė ir neužpildė dokumentų, yra juokingas“, – tikino R. Gurevičius.

registrų centras / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ekspertas: pritrūko kompetencijos ir noro kreiptis pagalbos

Buvęs sveikatos apsaugos ministras, šiuo metu esantis Seimo sveikatos reikalų komiteto narys Aurelijus Veryga sakė, kad laukti sutvarkytų duomenų pusmetį ir daugiau nėra prasmės. Jo nuomone, reikalinga ir naujausia informacija, kuri leistų greitai reaguoti į kylančias problemas. Tam pritaria ir NVSC direktorius Robertas Petraitis. A. Verygos nuomone, dėl operatyvumo duomenys galbūt liks netikslūs, tačiau dėl to, jo žodžiais tariant, mirtys niekur nedings.

„NVSC vadovas labai tiksliai pasakė, dėl ko reikia operatyvių duomenų. Kartais tikrai reikia reaguoti labai greitai, jeigu atsiranda kažkoks susirgimas ligoninėje ar mirtis dėl ypatingai pavojingos infekcijos. Tam negalima laukti kitų metų liepos mėnesio, kad sužinotume, kad ta mirtis tikrai yra patvirtinta ir jau pateko tvarkingai į mirčių registrą. Viena yra tvarkingi, išvalyti duomenys, kurie skelbiami su tam tikru vėlavimu, ir noras tas mirtis skelbti operatyviai“, – sakė A. Veryga.

Išklausęs statistikos įstaigų vadovų pasisakymus, bendrovės „Euromonitor International“ duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys-Balevičius sakė, kad greičiausiai vieno kalto nėra. Problema slypi ne vienoje įstaigoje, o bendrai šalies duomenų rinkimo procesuose ir jų valdyme.

Vaidotas Zemlys Balevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mes čia turime labai paprastą problemą: kai yra mažos sistemos, mažos duomenų apimtys, yra vieni procesai, kuriuos galima rankomis sudėlioti, o kai yra didelės duomenų sistemos, reikia jas tvarkingai daryti. To nebuvo padaryta. Nebuvo susirinkta, kokie duomenys turi ateiti, kaip juos reikia rinkti tvarkingai.

Taip pat nebuvo įdiegta kokybės kontrolė, nepasidarytos gerosios praktikos: kai yra gyva sistema, kurią teikiame visuomenei ir kita, kur galime visus duomenų klausimus susitvarkyti, tai to nebuvo padaryta. Mes turime tokią padarytą betvarkę, kuria reikia iškuopti. Tai ne iš blogos valios buvo padaryta, tiesiog užtęsta. Reikėjo pripažinti, kad mes turime problemų, pasikviesti ekspertų, nes buvo siūloma pagalba“, – sakė V. Zemlys-Balevičius.