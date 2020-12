Kasdien pilną reanimaciją matantis medikas: ar verta „bankucheną“ suvalgyti su mamyte, kai po to ji dūstanti galbūt negaus pagalbos?

Dienraštis „The New York Times“ apie Lietuvą rašo kaip apie pirmaujančią pagal COVID-19 savaitės atvejus 100 tūkst. žmonių, o pagal mirtis – 15-a pasaulyje. Seimo Sveikatos reikalų komitetas, be kitų dalykų, skaičiuoja, kiek žmonių mirė dėl to, kad reikiamo gydymo negavo, kai gydymo įstaigos buvo uždarytos per pirmąjį karantiną, o medikai skaičiuoja, kiek šiandien dar turi laisvų lovų ir dūstantiems žmonėms gelbėti reikalingos įrangos.

Apie tai LRT laidoje „Dienos tema“ kalbėjo Šiaulių ligoninės skubiosios medicinos gydytojas Martynas Gedminas, Molėtų ligoninės direktorius Vaidotas Grigas ir Šiaulių ligoninės slaugytojas Darius Adomavičius.

– Daktare Gedminai, dirbate kovidine vadinamoje ligoninėje. Kokia joje buvo padėtis per jūsų praėjusį budėjimą?

M. Gedminas: Praėjęs budėjimas man pačiam buvo emocinis lūžis, nes iki tol buvo tiesiog darbo tempai: daug pacientų, reikia suktis, pavargsti, išeini pavargęs. Bet vakar pavojingai priartėjome prie sunkių etinių sprendimų, kai prieš save turi žmogų, kuriam reikia pagalbos, ir normaliomis sąlygomis žinotum, ką reikia daryti: kad intubuotum, reikia įvesti vamzdelį į kvėpavimo takus ir prijungti prie aparato. Bet dabar tu žinai, kad tai paskutinė vieta reanimacijoje, ir išeidamas iš budėjimo 8 valandą palieki pilną reanimaciją.

Pradėjau galvoti, kaip bus kitą budėjimą, kai atėjus 10 valandą ryto reikės prie paskutinio ventiliatoriaus prijungti pacientą, jeigu tas pacientas bus su daugybe ligų ir statistiškai turės 1–2 proc. išgyventi, kas būtų humaniška padaryti, ir kaip galbūt reikės tempti gumą, nes kai atvažiuos kitas žmogus, kuris galbūt turi 50 proc. išgyvenamumą, o aš būsiu užėmęs paskutinę vietą, aš galbūt ir pakenksiu bendram sveikatos labui.

Manau, kad mums, kolegoms, slaugytojams, medikams, ypač intensyviųjų skyrių, gali būti kažkas panašaus į potrauminio streso sutrikimo sindromą.

Tiesiog gavau labai daug sunkių klausimų, į kuriuos neturiu gido, nėra jokio teisinio reglamentavimo, algoritmo, kaip man reikėtų suktis tokioje situacijoje. Aš jaučiu psichologinę naštą ir nežinau, kokių tai turės padarinių man už kelių mėnesių, kai pasibaigs kovidas. Manau, kad mums, kolegoms, slaugytojams, medikams, ypač intensyviųjų skyrių, gali būti kažkas panašaus į potrauminio streso sutrikimo sindromą.

– Kalbate apie didžiausią mediko košmarą, kai jis turi rinktis, kuriam pacientui suteikti būtinąją pagalbą, nes visiems nebegali suteikti. Teisingai suprantu – mes jau stovime prie šitų durų?

M. Gedminas: Taip. Negaliu daugiau ko nors pasakyti, nes mes jau esame čia. Nežinau, ar visose įstaigose, aš galiu kalbėti tik po savo budėjimo. Tai mes jautėme jau kurį laiką ir tai labai realu – tie klausimai labai artėja.

– O kaip dabar atrodo slaugytojų darbas, jeigu lygintume su tomis sąlygomis, kurias vadintume įprastomis?

D. Adomavičius: Mums, dirbantiems skubiosios pagalbos skyriuje, sąlygos per daug nepasikeitė. Visada buvome pripratę teikti neatidėliotiną, skubią pagalbą. Tačiau atvykstančių pacientų srautai ir patys pacientai labai išbalansuoja personalą. Dabar mūsų skyrius padalytas į dvi dalis – raudonąją ir žaliąją zonas, bet kai atveža sunkų pacientą ir tu išeini iš savo zonos padėti kolegoms, tavo darbus kas nors turi padaryti, o personalo nepadaugėjo. Prie vieno sunkaus paciento prabūname ir 2–3 valandas, kol jam suteikiame pagalbą arba kol randame vietą skyriuje. Tavo darbus kas nors turi padaryti ir krūvis nuo manęs krinta ant mano kolegų arba nuo mano kolegų krinta ant manęs.

– Koks yra jūsų krūvis per pastarąją savaitę?

D. Adomavičius: Nuo šio mėnesio susimažinau krūvį ir dirbu tik pusantro etato. Nuo kovo dirbau 1,75, bet jau suvokiu, kad man pačiam per daug. Jeigu ne pandemija ir rankų trūkumas, krūvį dar labiau susimažinčiau, bet sąžinė kol kas neleidžia to padaryti.

– Ne visiems aišku, kas yra 1,75. Valandomis per parą arba dienomis per savaitę – kaip tai atrodo?

D. Adomavičius: Mes dažniausiai dirbome paromis, nes tokiu krūviu niekas kitaip nesudarys grafiko. Etatui būna 7–7,5 paros, tai nesunku suskaičiuoti, kad su 1,75 etato dirbi po 12 parų. Balandį man ir viršvalandžių buvo apie 50 valandų – kas antrą naktį miegodavau ne namuose.

Nuo kovo dirbau 1,75, bet jau suvokiu, kad man pačiam per daug. Jeigu ne pandemija ir rankų trūkumas, krūvį dar labiau susimažinčiau, bet sąžinė kol kas neleidžia to padaryti.

– Po pavasario karantino gydymo įstaigos į daugmaž įprastas vėžes grįžo tik rugsėjį. Kaip dabar gebate teikti paslaugas sergantiesiems ar susirgusiesiems lėtinėmis ligomis? Vėl nenutrūko tos paslaugos, kad žmonės nemirtų tyliai namuose, kaip kad dabar miršta nuo vėžio laiku negavę gydymo?

V. Grigas: Mes į įprastines darbo sąlygas grįžome nuo gegužės 17 dienos ir buvome viena pirmųjų įstaigų, kurios pradėjo teikti visas planines paslaugas, teiktas iki pirmojo karantino. Visą vasarą teikėme tas paslaugas ir šiuo metu kol kas jokių paslaugų nesame nutraukę. Negana to, kad esame atidarę 26 lovų COVID-19 skyrių, kas mūsų rajonui šiuo metu netgi per daug, padedame Vilniui – papildomai atidarytas ekstra skyrius iš tų pačių personalo pajėgumų. Turime ir švarų terapinį, ir slaugą, ir visą ambulatorinę grandį, priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrius. Be to, papildomai yra kovidinis skyrius, kuriame dirba iš kitų skyrių perskirstytas personalas. Šiuo momentu iš 26 lovų 25 yra užpildytos – likusi viena rezervinė lova. Plėstis negalėtume dėl dviejų priežasčių: jeigu visiškai neatsisakytume kitų darbų, reikėtų iš dalies uždaryti terapijos ir priėmimo skyrius, kad permestume personalą dirbti, kita priežastis – deguonies trūkumas, ko mes nesugebėjome per vasarą įrodyti. Rašėme raštus ir visa kita, o visi džiaugėsi, laukė, plojo katučių, kad suvaldyta situacija ir antrąją bangą pasitiksime lygiai taip pat iškelta galva. Deja, įvyko taip, kaip įvyko. Turime tragišką situaciją šalyje, pripažinkime tai – visiškai nepasiruošta taip, kaip reikėjo pasiruošti vasarą: perskirstyti pajėgumus, užsitikrinti deguonies lovas.

Negana to, kad esame atidarę 26 lovų COVID-19 skyrių, kas mūsų rajonui šiuo metu netgi per daug, padedame Vilniui – papildomai atidarytas ekstra skyrius iš tų pačių personalo pajėgumų.

Šiuo metu visas personalas dirba... na, priėjome tas duris, kurias atidarius nežinia, kas gali būti. Visi dirba maksimaliai, toliau spausti ir ką nors daryti yra riboti pajėgumai.

– Vienintelis būdas kiek nors bandyti atitolinti sveikatos sistemos sprogimą yra riboti judėjimą. Pasakykite paprastais žodžiais, kas bus, jeigu

pritrūksite tam pirmajam žmogui kvėpavimui reikalingo deguonies aparato.

V. Grigas: Kas bus? Tas žmogus numirs. Labai gaila, kad šiuo metu esame pirmoje vietoje Europoje ne iš gerosios pusės, o iš blogosios. Prisiminkime Italijos scenarijų, kai buvo rūšiuojami ligoniai: kas turėtų šansą išgyventi, tiems buvo teikiama paslauga, o kas turėjo labai nedidelį šansą išgyventi... Visi bijo žodžio „perspektyva“, bet jie perspektyvos buvo netekę dar priėmimo kambary. Manau, mes ne žingsniukais, o jau šuoliais artėjame prie to, kad ypač didžiosios įstaigos – Šiaulių ligoninė, Santaros, – kurios gauna didžiausią krūvį ir pačius sunkiausius ligonius, kada jau priėmimo skyriuje teks pasirinkti, ar tam žmogui lemta išgyventi, ar ne.

Deja, situacija rimta, iki jos, nežinau, buvo sąmoningai ar nesąmoningai artėjama, kada buvo vengiama įvesti griežtesnes sąlygas, negu buvo iki šiol. Jau prieš rinkimus tą reikėjo daryti ir mes, medikų bendruomenė, sakėme, kad reikia tą daryti, nes sistema tikrai neatlaikys. Iki Naujųjų atlaikys, o po Naujųjų – labai stipriai abejoju.

Manau, mes ne žingsniukais, o jau šuoliais artėjame prie to, kad ypač didžiosios įstaigos – Šiaulių ligoninė, Santaros, – kurios gauna didžiausią krūvį ir pačius sunkiausius ligonius, kada jau priėmimo skyriuje teks pasirinkti, ar tam žmogui lemta išgyventi, ar ne.

– Kai kurie žmonės ir dabar nereaguoja į jokius raginimus ir aiškinimus, kad tik judėjimo apribojimas šiuo metu gali išgelbėti tiek sveikatos sistemą, tiek žmonių gyvybes, tiek sergančius žmones nuo mirties. Ką pasakytumėte jiems, jeigu sutiktumėte?

D. Adomavičius: Aš nebeprašysiu žmonių riboti save, nes to jau prašė visos institucijos aplink. Paprašysiu savo būsimų pacientų pakantumo ir kantrybės, nes

dabar eilės būna ne tik prie lovų, bet ir prie kėdžių, galų gale jie net ne visi gali patekti į priėmimo skyrių, nes mes tiek vietų paprasčiausiai neturime. Norėčiau, kad jie turėtų kantrybės laukti prie ligoninės, kaip turėjo kantrybės laukti prie prekybos centrų.

M. Gedminas: Jeigu turėčiau galimybę kreiptis į visą Lietuvą, atiduočiau žodį Olegui Šurajevui, nes jis teisingiau pasakytų. Aš neturiu žodžių, žinokit, po praeitos savaitės... Kuo šitas virusas ypatingas? Jis plinta dar nesant simptomų žmogui, ir labai gerai pagalvokite, ar verta tą „bankucheną“ suvalgyti kartu su savo mamyte, kai po to ji dūstanti nuvažiuos į ligoninę ir galbūt negaus pagalbos. Koks jausmas bus po to, kokia kaina tos socializacijos? Kai galvojame, kad vakcinos bus už 3–5 metų, tai sunku susivaldyti, bet kai vakcina čia pat ir mes prieš pat finišą dedam veidu į žemę... Neturiu žodžių, nesu toks protingas, kad pasakyčiau labai išmintingai.

Jis plinta dar nesant simptomų žmogui, ir labai gerai pagalvokite, ar verta tą „bankucheną“ suvalgyti kartu su savo mamyte, kai po to ji dūstanti nuvažiuos į ligoninę ir galbūt negaus pagalbos.

V. Grigas: Tie, kurie netiki virusu, netiki, kad kaukės padeda, netiki, kad medikai gydo ne tuščias lovas, kad žmonės miršta ne nuo COVID-19, o dėl to, kad medikai gauna už tai priedą prie algos, kad parašo šią diagnozę, tiems žmonėms siūlyčiau įvesti tokią formą – užpildyti, kad aš netikiu virusu, skiepais ir gydymu. Atvykus tokiam ligoniui į priėmimo skyrių mes jo tiesiog negydytume, nes tikrai buvo atvejis, kai turėjome sunkią ligonę, kuriai staigiai pradėjo blogėti, ir ji paklausė – tai tie žmonės taip ir numiršta uždusdami? Ką tu gali tokiam atsakyti?

Tų, kurie netiki, ypač ponas Kepenis ir visi jo sekėjai, kurie burbuliuoja ir peza nesąmones, prašau – ateikite be jokių apsaugų. Gerai, duosime apsaugas, ateikite ir pažiūrėkite, kokie ligoniai guli, padirbėkite bent 8 valandas. Pamatysite, kaip viskas vyksta, kokiomis apkrovomis dirba žmonės šiame skyriuje, galbūt tada smegenyse atsiras kažkokia šviesa nebeskleisti tos dezinformacijos ir nekompromituoti visos medikų bendruomenės.