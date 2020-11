Tyrimas atskleidė: sergant 2 tipo diabetu mirtingumo rizika vidutiniškai didėja 35 procentais

2020 m. rugsėjo mėnesį bendra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Nacionalinio vėžio instituto mokslininkų komanda, vadovaujama dr. Giedrės Smailytės, tarptautiniame mokslo leidinyje Interntional Journal of Environmental Research and Public Health paskelbė mokslinį darbą “Increased Mortality Risk in People with Type 2 Diabetes Mellitus in Lithuania”, kuriame pristatomi didelės apimties Lietuvos 2 tipo diabetu sergančių pacientų mirtingumo tyrimo duomenys, rašoma pranešime.

Lietuvos mokslininkai nustatė, kad sergančiųjų diabetu asmenų mirties rizika, ypač šia liga susirgus jauname amžiuje, yra gerokai didesnė, nei nesergančiųjų. Ir nors galimybių gydyti cukrinį diabetą ir išvengti su juo susijusių komplikacijų per pastarąjį dešimtmetį daugėjo, atliktas tyrimas atkreipia dėmesį į aktualią Lietuvos diabeto pacientų problemą ir akcentuoja būtinybę gerinti diabeto prevencijos ir gydymo priemones.

Šiais metais visas dėmesys nukreiptas į vieną ligą, pakeitusią pasaulyje iki šiol egzistavusią tvarką ir vienaip ar kitaip palietusią daugumos žmonių gyvenimą. Tačiau lapkričio mėnesį, kuomet minima dar vienos globalios pandemijos – cukrinio diabeto – diena, svarbu atkreipti dėmesį ir į šios ligos problematiką. 2 tipo cukrinis diabetas ir jo komplikacijos sukelia vis didesnę mirtingumo ir neįgalumo naštą visame pasaulyje. Diabetas užima devintąją vietą priežasčių, kurios trumpina gyvenimo trukmę, sąraše. 2019 metais nuo diabeto mirė apie 4,2 milijono 20-79 metų amžiaus žmonių, tai yra kas dešimtas praėjusiais metais miręs asmuo. Beje, beveik pusė iš šių asmenų buvo darbingo amžiaus žmonės, nesulaukę 60 metų.

Diabetas pirmiausia siejamas su padidėjusia rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, inkstų nepakankamumu, infekcinėmis ligomis, netgi tam tikromis vėžio lokalizacijomis. Mirties priežastys kiek skiriasi, priklausomai nuo šalies ar regiono, kuriame sergantieji gyvena. Iki atliekant šį tyrimą trūko patikimų, ilgalaikių ir aktualių duomenų apie 2 tipo cukrinio diabetu sergančiųjų mirtingumo priežastis ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione.

Sujungiant Nacionalinio vėžio registro, Sveidros ir Mirties priežasčių registro bazių duomenis, į analizę įtraukti visi 2010-2017 metais Lietuvoje sirgusieji 2 tipo cukriniu diabetu. Iš viso tirta virš 89,5 tūkstančio pacientų, jie stebėti vidutiniškai 11 metų, per kuriuos įvyko virš 30 tūkstančių mirčių. Tyrime analizuotos amžiaus, lyties, diabeto trukmės ir pacientams taikyto gydymo sąsajos su mirtingumo rizika, taip pat nagrinėti mirties priežasčių skirtumai tarp diabetu sergančiųjų ir šia liga nesergančiųjų Lietuvos gyventojų.

Mokslinio tyrimo rezultatai parodė, kad sergantieji cukriniu diabetu turėjo 35% didesnę mirtingumo riziką lyginant su bendrąja Lietuvos populiacija. Moterims ši rizika buvo didesnė nei vyrams. Nagrinėjant atskiras pacientų grupes nustatyta, jog didžiausia mirtingumo rizika, t. y. 68% didesnė mirties rizika kilo tiems pacientams, kuriems 2 tipo diabetas buvo diagnozuotas iki jiems suėjo 50 metų. Tiems, kurie diabetu sirgo ilgiau nei 10 metų, buvo būdinga 30% didesnė tikimybė mirti, lyginant su tos pačios lyties jų bendraamžiais, nesergančiais 2 tipo diabetu. Diabetu sergantiems pacientams kilo net 22 kartus didesnė rizika numirti esant jaunesnio nei 50 metų amžiaus, lyginant su likusia Lietuvos populiacija. Atsižvelgus į diabeto gydymą, matoma, kad didžiausią mirties riziką turėjo tie ligoniai, kuriems diabetui kontroliuoti skirtas tik insulinas.

Pagrindinės sergančiųjų diabetu mirties priežastys buvo širdies ir kraujagyslių ligos (65.2%), vėžys (15.3%), 2 tipo cukrinis diabetas (5.2%) ir virškinimo sistemos susirgimai (4.3%). Lyginant su visais Lietuvos gyventojais, sergantiems diabetu kilo 44% didesnė rizika mirti nuo infekcijų, 42% didesnė rizika – nuo širdies ir kraujagyslių ligų, 35% – nuo virškinimo sistemos ligų. Moterims tikimybė mirti nuo vėžio ir kvėpavimo sistemos ligų taip pat buvo didesnė sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu tarpe.