Kalio jodido tabletės – ne pagrindinė gelbėjimosi priemonė Astravo AE nelaimės atveju. Ką dar reikėtų žinoti?

Pirmadienį paviešinta informacija apie gedimą vos pradėjusioje veikti Astravo atominėje elektrinėje (AE) sukėlė gyventojams baimę, kilo abejonių, ar nevertėtų pradėti naudoti gautų kalio jodido tablečių. Radiacinės saugos centro laikinoji direktorė Ramunė Stasiūnaitienė atkreipia dėmesį, kad be atskiro pranešimo kalio jodido tablečių vartoti negalima, be to, tabletės yra tik viena iš apsaugos priemonių nelaimės atveju ir ne visi gyventojai jas gali vartoti.

Tie, kas jau atsiėmė arba savo lėšomis įsigijo kalio jodido tablečių, atsivertę vaisto informacinį lapelį gali patys įsitikinti, kad kalio jodido tabletes gali vartoti ne visi.

Vaisto vartojimo instrukcijoje nurodoma, kad kalio jodido tablečių negalima vartoti asmenims, jeigu jie yra alergiški pačiam kalio jodidui arba kitoms vaisto sudėtinėms dalims. Be to, vaisto negalima vartoti sergantiesiems autoimunine liga, pasireiškiančia niežuliu ar pūslių susidarymu, tiems, kurių skydliaukės funkcija yra padidėjusi, taip pat sergantiesiems tam tikromis kraujagyslių ligomis, pavyzdžiui, hipokomplementiniu vaskulitu.

Kalio jodido tabletės / SAM nuotr.

Pasitarti dėl vaisto vartojimo turėtų ir tie, kuriems nustatytas skydliaukės piktybinis navikas, kurie turi kvėpavimo, skydliaukės, inkstų veiklos sutrikimų.

R. Stasiūnaitienė atkreipia dėmesį, kad visi šie gyventojai dėl vaisto vartojimo turėtų su šeimos gydytoju pasitarti dabar, nelaukdami, kol įvyks nelaimė. Mat tuo metu šeimos gydytojas gali būti ir nebepasiekiamas.

Vartoti tablečių be atskiro įspėjimo negalima

R. Stasiūnaitienė atkreipia dėmesį, kad kalio jodido neigiamas poveikis žmogaus sveikatai yra retas reiškinys. Vaistą esant poreikiui saugu vartoti net kūdikiams. Tai patvirtina ir 2017 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijos.

„Pavyzdžiui, po Černobylio atominės elektrinės avarijos milijonas Lenkijos gyventojų naudojo jodą, nes Lenkija priėmė sprendimą, kad reikia naudoti kalio jodido tabletes, kai sužinojo, kad įvyko avarija. Tik pavieniams gyventojams buvo nustatytas šalutinis vaisto poveikis. PSO taip pat atkreipia dėmesį, kad 2011 m. po Fukušimos atominės elektrinės avarijos japonai naudojo kalio jodido tabletes. Jas vartojo beveik 1 mln. gyventojų, tačiau niekur nėra skelbiama apie šalutinį šių tablečių poveikį“, – tikino Radiacinės saugos centro laikinoji direktorė.

Vaikų PSO, anot R. Stasiūnaitienės, naujagimiams taip pat rekomenduoja nelaimės atveju duoti vieną kalio jodido dozę – ketvirtį tabletės, ji gali būti sutrinama ir sumaišoma su vandeniu.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ragino gyventojus nepanikuoti ir be atskiro SAM pranešimo nenaudoti kalio jodido tablečių.

„Norėčiau gyventojų paprašyti nepanikuoti ir tikrai nepulti naudoti jodo tablečių. Tie, kurie dar nesate jų įsigiję, tikrai reikėtų pasitikrinti savo elektroninėje paciento paskyroje, ar jūs turite išrašytą receptą (kalio jodido tabletėms gauti – LRT.lt). Jeigu esate neatsiėmę šitų tablečių – tą reikėtų padaryti, tačiau jų šiuo metu gerti nereikia“, – sakė A. Veryga.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

R. Stasiūnaitienė taip pat teigia, kad kalio jodido tablečių pasiėmimas pagal elektroninius receptus arba jų pirkimas šalyje suintensyvėjo. Šis gyventojų žingsnis yra sveikintinas, nes, anot laikinosios direktorės, galimos avarijos atveju kalio jodido tablečių būtina turėti po ranka. Visgi dėl pastarojo gedimo Astravo AE radiacinio fono padidėjimas nėra fiksuojamas, todėl išdalytų tablečių vartoti nereikia.

„Jeigu padidėtų gamtinis jonizuojančiosios spinduliuotės fonas ir jis lemtų papildomą žmonių apšvitą, tikrai radiacinės saugos centro specialistai jus informuotų ir pasakytų, kaip reikia. Taip pat nurodytų, kad jau reikia gerti kalio jodido tabletes, informuotų apie dozuotes. Pirmą dozę tikrai reikės išgerti. Antra dozė priklausys nuo to, kokia bus apšvita“, – tikino R. Stasiūnaitienė.

Pavyzdžiui, Černobylio atominės elektrinės nelaimės atveju Lietuvos gyventojai nuo radiacinės spinduliuotės nukentėjo du kartus.

„Iš pradžių vėjo kryptis pūtė link Lietuvos, radioaktyvusis debesis perėjo per Žemaitiją, tada nuėjo link Skandinavijos, bet pasikeitė vėjo kryptis ir debesis grįžo per pietinę Lietuvos pusę“, – pasakojo R. Stasiūnaitienė.

Vaizdas iš paukščio skrydžio Černobylio atominės elektrinės vietoje, Ukrainoje, 1986 m. / AP nuotr.

Nelaimės atveju būtina kuo skubiau eiti į uždaras patalpas

Pasak Radiacinės saugos centro laikinosios direktorės, kalio jodido tabletės tėra viena iš priemonių kovoti su radiacija, kuri pasklistų po Astravo AE avarijos. Tabletės apsaugo tik skydliaukę ir šiuo atveju svarbiausia, kad tabletes turėtų Vilniaus ir Švenčionių rajonų gyventojai, kurie yra arčiausiai pavojingos zonos. Kitiems gyventojams, įsikūrusiems toliau nei per 100 km nuo jos, tablečių įsigyti nereikia, nebent jie, turėdami vaistą po ranka, psichologiškai jaustųsi ramiau.

„Bet tiems gyventojams, kurie pakliūva į 30 km zoną, praktiškai 100 proc. tikimybė, kad reikėtų naudoti kalio jodido tabletes. Tai yra Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybės“, – pabrėžė Radiacinės saugos centro laikinoji direktorė.

Tiems gyventojams, kurie patenka į rizikos zoną, tai yra gyvenantiems iki 100 km spindulio atstumu, vertėtų turėti omenyje, kad svarbiausia gavus įspėjimą apie radiacinio fono pasikeitimą kuo skubiau eiti į uždaras patalpas, uždaryti langus, išjungti vėdinimo sistemas. Kaimiškų vietovių gyventojams būtina uždaryti šulinius, į uždaras patalpas suvaryti naminius gyvulius. Jokiu būdu negalima skinti lauke esančių uogų, rinkti vaisių ar daržovių.

Jeigu nelaimės atveju vaikai yra ugdymo įstaigose, panikuoti ir skubiai vykti jų parsigabenti namo taip pat nereikėtų. Mat tiek mokykloms, tiek vaikų darželiams valstybės institucijos teikia informaciją, kaip reikėtų elgtis nelaimės atveju.

Buvęs vaikų darželis Černobylyje / LRT.lt nuotr.

„Gali būti ir taip, kad vaikai ugdymo įstaigose turės praleisti ir parą, ir daugiau, kol radiacijos fonas praslinks. Jokiais būdais nereikėtų vykti jų pasiimti namo. Jais pasirūpins ugdymo įstaigų darbuotojai. Kaip pamokų metu jais rūpinamasi visą darbo dieną, tai pasirūpins ir tokiu atveju. Užtenka telefonu susisiekti su asmenimis, kurie yra atsakingi už vaiką. Svarbiausia nepanikuoti, turėti telefoną po ranką, įsijungti radiją ar televiziją – viskas.

Tačiau nelaimės atveju gyventojų panikos tikrai neišvengsime, nes Lietuvos žmonės į bet kokį radiacijos foną, į bet kokį įvykį, kuris gali būti susijęs su radiacijos padidėjimu, reaguoja ypač jautriai. Pastarieji šios savaitės įvykiai, klaidinančios žinutės į telefonus prieš pirmąjį Seimo rinkimų turą, kai apskritai nieko dar nebuvo, tai patvirtina“, – sakė R. Stasiūnaitienė.

Baltarusijoje praėjusią savaitę pradėjusi veikti Astravo AE Lietuvos gyventojams kelia didžiausią pavojų. Pasak R. Stasiūnaitienės, kitose arti Lietuvos esančiose šalyse analogiškų pavojingų objektų nėra. Artimiausios atominės elektrinės yra Ukrainos teritorijoje, tačiau jos yra palyginti toli.

Be to, Ukraina yra Tarptautinės atominės energetikos agentūros šalis narė ir yra pasirašiusi įsipareigojimus dėl ankstyvo kaimyninių šalių perspėjimo nelaimės atveju. Be to, tarptautinės organizacijos investavo dideles sumas, kad užtikrintų Ukrainos atominių elektrinių saugumą.

Išdalyta per 4 mln. kalio jodido tablečių

Sveikatos apsaugos ministerija rugsėjį 100 kilometrų atstumu nuo Baltarusijos atominės elektrinės (AE) esančioms savivaldybėms perdavė kalio jodido tablečių, kurios avarijos atveju apsaugotų skydliaukę nuo radioaktyviojo jodo poveikio. Iš viso buvo perduota 4 mln. kalio jodido tablečių. Kaip šias tabletes išdalyti gyventojams, buvo palikta spręsti pačioms savivaldybėms.

Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė šias tabletes išdalyti per vaistines pagal išrašytus el. receptus. Šie galioja 30 dienų, tad gyventojai kalio jodido tabletes galės atsiimti iki lapkričio 17 dienos.

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, jeigu pacientas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, negalios) negali pats nuvykti iki vaistinės, jam priklausančias kalio jodido tabletes gali paimti paciento atstovas, vaistinėje pateikęs atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dalis kitų savivaldybių gyventojams tabletes dalija per seniūnijas. Pavyzdžiui, Utenoje kalio jodido tablečių išdavimą gyventojams organizuoja Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras. Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Utenos rajono kaimiškose seniūnijose, kalio jodido tabletės išduodamos seniūnijų teritorijoje esančiuose Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose.

Vienam gyventojui priklauso 4 kalio jodido tabletės. Kartu su jomis pirkėjui turi būti įteikta ir vartojimo instrukcija lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis.

Kalio jodidas / LRT Žinių stop kadras

Gyventojams, kurie gavo arba gaus kalio jodido tablečių, rekomenduojama jas nešiotis kartu su kitais būtinais asmeniniais daiktais, o jas praradus – vaistinėje nusipirkti naujų.

Preparatą reikia laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Geriausia, kad tabletės būtų apsaugotos nuo šviesos ir drėgmės.

SAM primena, kad vartoti preparatą reikia ne iš karto sužinojus apie branduolinę avariją, o po atskiro ministerijos ar Vyriausybės nurodymo, kuris bus pateiktas per informacines priemones (radiją, televiziją, mobiliuosius telefonus ir kt.).

Avarijos atveju gyventojai turi suvartoti jų amžiaus grupei nustatytą vienkartinę kalio jodido dozę, kuri apsaugo žmogaus skydliaukę nuo radioaktyviojo jodo 24 valandas. Laiku suvartojus reikiamą kalio jodido dozę, skydliaukė užblokuojama (prisotinama) stabiliuoju jodu ir taip apsaugoma nuo įkvėpto radioaktyviojo jodo kaupimosi joje ir sukeliamos žalos – šios liaukos vėžinių ir kitokių susirgimų.

Vaistininkai atkreipia dėmesį, kad šias tabletes rekomenduojama vartoti likus mažiau nei 24 val. iki galimo radioaktyviojo jodo įkvėpimo ar patekimo su maistu. Taip pat blokuoti skydliaukę kalio jodidu yra veiksminga ir praėjus 2 valandoms nuo susidūrimo su kenksminga medžiaga, tačiau ne vėliau nei praėjus 8 valandoms. Kitu atveju kalio jodido vartojimas gali tapti žalingas organizmui.

LRT.lt primena, kad Astravo atominė elektrinė į energetikos sistemą įjungta praėjusią savaitę, tačiau nuo sekmadienio vidurdienio nebegamina elektros. Baltarusijos naujienų portalas tut.by pranešė, kad elektrinės veikla sustojo dėl to, jog sprogo keli įtampos transformatoriai.