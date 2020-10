EK vadovė: ES vakcinacija nuo COVID-19 gali prasidėti kitų metų balandį

Europos Sąjungoje vakcinacija nuo koronaviruso gali prasidėti kitų metų balandžio mėnesį, trečiadienį pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir jos specialusis patarėjas mikrobiologas Peteris Piotas.

Kalbėdama per virtualią spaudos konferenciją EK vadovė sakė, kad „padėtis labai rimta visose valstybėse“ Europos Sąjungoje.

„Virusas greitai plinta po visą Europą. Mus jau giliai apėmusi antroji [pandemijos] banga. Iki šios dienos Europoje užsikrėtė daugiau nei 1,1 mln., ir mūsų prognozės yra tokios, kad šis skaičius greitai augs tolesnes 2–3 savaites“, – sakė U. Von der Leyen.

Ji nurodė, kad „žmonės vis labiau atsibosta kovai su virusu taikomos priemonės, jie moka labai didelę kainą – socialinę ir ekonominę“.

„Priemonės, ribojančios asmeninę laisvę, padarė įtakos daugelio psichinei būklei, bet dabar ne laikas šias priemones švelninti“, – kalbėjo EK pirmininkė.

Ursula von der Leyen gave the State of the Union address / AP