Profesorius Stankūnas: mes nebevaldome COVID-19 protrūkio, užsikrėtusiųjų kontaktų atsekamumas nebeturi realios reikšmės

Pirmadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pranešė apie dar vieną COVID-19 užsikrėtusių asmenų paros rekordą. Kaip teigia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Mindaugas Stankūnas, situacija Lietuvoje – nebevaldoma, o kontrolė nėra veiksminga.

Kaip savo įrašė socialiniame tinkle „Facebook“ sako profesorius, jis gali būti pavadintas „Apokalipsės raiteliu“, tačiau situacija šalyje – neramina.

„Mes nebevaldome COVID-19 protrūkio Lietuvoje. Dabartinė epidemijos kontrolė primena kažką panašaus, kaip koks M. Jordanas varinėtųsi aplink jus kamuolį, o jūs bėgiotumėt, mosikuotumėt rankomis ir... Na, tipo, žaidžiat“, – sako M. Stankūnas.

Jis taip pat pabrėžia, kad daugelis dabar taikomų priemonių – nebeturi prasmės, nes atvejų skaičiai išaugę dešimtimis.

„Daugelis dabar taikomų priemonių, kaip pavyzdžiui kontaktų atsekamumas realiai nebeturi didelės reikšmės. Tiesiog tų jau oficialiai diagnozuojamų atvejų yra labai daug. O mes puikiai suprantame, kad realūs skaičiai yra gerokai didesni“, – tikina jis.

Covid-19. Santara Clinics in Vilnius. / V. Balkūnas

Įraše pabrėžiama, kad svarbiausias tikslas šiuo metu – apsaugoti sveikatos sistemą. Jis pabrėžia, kad į ligonines guldomų pacientų tik daugės.

„Turime suprasti, kad vagis (virusas) yra mūsų namuose ir jis ten šeimininkauja. Svarbiausias dabar uždavinys – apsaugoti pagrindinį turtą – sveikatos sistemą. Didelė klaida guostis, kad šiuo metu ligoninėse gydomi tik 332 pacientai. Jau iš pirmo piko žinome, kad hospitalizacijų skaičiaus augimas atsilieka nuo naujų atvejų augimo. Pavyzdžiui, pirmojo piko metu didžiausi naujų atvejų skaičiai buvo fiksuojami kovo paskutinėmis ir balandžio pirmomis dienomis, o hospitalizuotų asmenų skaičius piką buvo pasiekęs balandžio 13–26 dienomis, tada buvo vidutiniškai 135 hospitalizuoti COVID-19 pacientai. Tad hospitalizuotų pacientų skaičius augs“, – aiškina profesorius.

Karantinas jau įvestas dalyje savivaldybių, nuo trečiadienio lokalus karantinas bus įvestas dar 8 savivaldybėse, tačiau profesorius tikina, kad turi būti skelbiamas visuotinis karantinas, tačiau jis turėtų būti kitoks, nei buvo pavasarį.

„Pačiu artimiausiu metu (t. y. per 48 val.) turėtų su labai konkrečia ir multidisciplinine mokslininkų bei specialistų pagalba parengtas ir įgyvendintas visuotinio karantino planas. Jis turėtų būti švelnesnis, nei buvo pavasarį (nes tikrai kai kurių apribojimų nereikia), bet tuo pačiu griežtesnis, nei dabar yra taikomas. Šis karantinas turėtų būti su aiškia pabaigos data. Ir nuleistomis galvomis turėtume pasakyti, kad jis yra skelbiamas todėl, kad nesugebėjome padaryti savo namų darbų ir pasiruošti antrajam pikui. Šio karantino suteikta kiekviena minutė turėtų būti išnaudojama tam, kad būtų parengta aiški strategija, priemonės, algoritmai kaip valdyti šią krizę toliau“, – rašo jis.

Profesorius atkreipia dėmesį, kad turėtų būti pakartoti seroepidemiologinį testavimą, kuris parodyti, kokia populiacijos dalis jau sirgo COVID-19. Pirmasis tyrimas Lietuvoje buvo vykdomas dar vasarą, tačiau jis sukėlė diskusijų, kadangi tirtis atėjo perpus mažiau žmonių, nei buvo planuota.

„Reikia pakartoti seroepidemiologinį tyrimą, kad realiai matytume, kiek mes esame viruso paveikti. Turime jau patirties. Išmokome savo pamokas. Daug dalykų yra paruošta. Juos pataisę galime greitai startuoti. O ir greitųjų testų turime „per akis“, – sako profesorius.

Medics treating patients with Covid-19 in Santara Clinics in Vilnius. / V. Balkūnas