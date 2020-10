Artėjant peršalimo ligų sezonui, medikai nerimauja – nėra kur siųsti pacientų, gali formuotis eilės

Nesitraukiant koronavirusui, šeimos gydytojai su nerimu laukia peršalimo ligų sezono. Kai kurios savivaldybės nutraukė karščiavimo klinikų veiklą, todėl šeimos gydytojai nebeturi, kur siųsti turinčių temperatūros pacientų.

Privačios gydymo įstaigos, nors ir privalo priimti karščiuojančiuosius, daugelis neturi galimybių užtikrinti atskirus pacientų srautus. Pasak medikų, jei sukarščiavę pacientai bus siuntinėjami iš vienos įstaigos į kitą, turintiems kitų ligų žmonėms, teks laukti eilėse.

Vienintelė Panevėžyje veikusi karščiavimo klinika pacientų nebepriima. Pacientams su pakilusia temperatūra duris atverti turėtų visos miesto klinikos ir poliklinikos. Taip pat privalo užtikrinti, kad turintieji temperatūros nesusimaišytų su kitais pacientais, kol yra išsaiškinama ar žmogus serga COVID-19, ar įprastu peršalimu. Pasak privataus Panevėžio medicinos centro vadovės, gydymo įstaigoms tai užtikrinti itin sudėtinga.

„Mes neturime, kur pasiųsti pacientų karščiuojančių, kai reikia plaučių nuotrauką padaryti gydytojo nurodymu. Mažos klinikos, jeigu turi vieną įėjimą negali reguliuoti srautų. (...) Čia yra roblema didžiulė ir lėšų, ir organizavimo“, – teigia Panevėžio medicinos centro vadovė Birutė Paškevičienė.

Panevėžio miesto savivaldybės gydytojas sako, karščiavimo kliniką uždaryti privalėjo, nes nebeturi rentgeno aparato, kurį laikinai skolinosi. O teisės aktai reikalauja, kad toks įrenginys karščiavimo klinikoje privalo būti. Dabar palikta pačioms įstaigoms spręsti, kur siųsti karščiuojančius pacientus, įtarus jiems plaučių uždegimą.

„Žinoma, pirmininės sveikatos priežiūros įstaiga nėra ta įstaiga, kuri gali teikti rentgneo paslaugas, tai šiuo atveju yra tik gydytojui įvertinus būtų nukreipiama rentgeno paslaugos teikimui“, – teigia Panevėžio miesto savivaldybės gydytojas Mindaugas Burba.

Sergamumo COVID-19 rodikliams kylant aukštyn bei artinantis peršalimo ir gripo sezonui, gydytojai baiminasi, kad karščiuojantys pacientai bus siuntinėjami po gydymo įstaigas, o sergantiems kitomis ligomis teks lūkuriuoti eilėse.

Alytaus savivaldybė dar vasaros pradžioje uždarė karščiavimo kliniką, mat taip pat nebeteko rentgeno aparato. Tačiau susitarė su Lazdijų savivaldybe, kad priimtų turinčiuosius temperatūros.

0002

MARIUS JASAITIS

ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIUS

„Yra ir kitų būdų. Šiai dienai teisės aktai leidžia pasikalbėjus su gydytojų nedarbingumą išduoti iki penkių dienų, per tas penkias dienas tikrai galima užsiregistruoti karštąja linija dėl COVID-19 paėmimo į mobilųjį punktą, tai, manau, šioj vietoj išsisprendžia daug žmogiškųjų nepatogumų“, – teigia Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis.

Klaipėdos karščiavimo klinika šiuo metu sulaukia itin mažai pacientų, tačiau stabdyti veiklos neketina. Ypač artinantis gripo sezonui.

„Klinika Klaipėdoje veikia du kartus per savaitę dėl pacientų kiekio, kadangi šiuo metu pacientų kiekis dar nėra pasiekęs piko, dėl to užtenka dviejų dienų per savaitę. Jeigu pacientų kiekis daugėtų, mes pasiruošę kad ir tą pačia dieną veikti didesniu pajėgumu“, – sako Klaipėdos Karščiavimo klinikos koordinatorius Gediminas Dragūnas.

Pablogėjus epidemiologinei situacijai, kai kurios savivaldybės žada atnaujinti karščiavimo klinikų veiklą, kitos reikalaus, kad karščiuojantys pacientai atliktų COVID-19 testą. Šeimos gydytojai prognozuoja, kad peršalimo ligų sezonuu bus vykdoma daugiau nuotolinių konsultacijų.