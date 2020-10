Artėjant ligų sezonui gydytojas Morozovas ramina: saugantis nuo vieno viruso, išvengti galime daugybės

Rudenį ir žiemą padaugėja virusinių susirgimų, tačiau šiemet medikams didesnį nerimą kelia ir COVID-19 plintanti infekcija. Gydytojas Valerijus Morozovas primena paprastą, kad virusų panašumas reiškia ne tik tai, kad atskirti juos iš pradžių gali būti sudėtinga, tačiau ir tai, jog išvengti jų galima tais pačiais būdais, kurių dauguma yra paprasti.

Praėjęs gripo sezonas, kurio dalis sutapo ir su prasidėjusia koronaviruso pandemija, pasižymėjo tris kartus mažesniu sergamumu negu ankstesniais metais, LRT TELEVIZIJAI sakė šeimos gydytojas V. Morozovas. Jis primena, kad ne tik koronavirusas, tačiau ir kitos virusinės ligos gali turėti besimptomes formas.

„Visi virusai ir bakterijos gali turėti besimptomes formas, lygiai taip pat, kaip mes galime nešti streptokoką ar meningokoką, kuris yra labai grėsminga liga, jeigu ja susergi, bet daugelis žmonių nešioja“, – sakė pašnekovas.

Atskirti koronavirusą nuo gripo iš pradžių gali būti sudėtinga, primena jis.

„Ligos labai panašios, jų plitimo ir užsikrėtimo būdas labai panašus. Galbūt gripas kerta greičiau, ūmiau, didesne temperatūra, o COVID-19 labiau būdinga lengvesnė eiga, gali baigtis dusuliu ir plaučių uždegimu. Bet kai dažnai klausia, kodėl nebijome gripo, tai dėl to, kad gripas turi gydymą ir testus. Per kelioliką minučių, daugiausiai per porą valandų mes žinome, tai gripas ar ne ir galime taikyti specifinį gydymą“, – aiškino gydytojas.

V. Morozovas pataria pajutus pirmuosius lengvus simptomus nepanikuoti, ilsėtis ir gydytis įprastomis priemonėmis. Kas kita, jeigu skausmai, didelis nuovargis ir kiti simptomai neapleidžia.

„Jeigu atsiranda simptomų, kurie iš tikrųjų grėsmingi – nenumaldomas galvos skausmas, kai nepadeda jokie vaistai, dusulys, fizinio krūvio netoleravimas, arba kai su simptomais nepavyksta susitvarkyti paprastais būdais, išgėrus paracetamolio arba ibuprofeno tabletę, tai be abejo, nesvarbu koks virusas, turime kreiptis į gydytojus“, – LRT TELEVIZIJAI sakė pašnekovas.

Veido kaukės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jei vienam iš namiškių pasireiškia ligos simptomai, nesvarbu, ar tai būtų gripas, ar COVID-19, reikėtų maksimaliai apriboti tiesioginius kontaktus. Neturint galimybės izoliuotis, tai sudėtinga, tačiau V. Morozovas pasidalijo keliais patarimais.

„Jeigu tai yra mažas vaikas, kuriam reikia slaugos, pageidautina, kad jį slaugytų vienas iš tėvų. Maksimaliai vengti kelių susikryžiavimo – jeigu įmanoma, eiti pro kitas duris, ne tuo pat metu naudotis vonios kambariu ar virtuve, būtinai turėti savo atskirus rankšluosčius ir puodelius, užtikrinti, kad vėdinimas vyktų ne pro tuos pačius kelius, atidaryti daugiau langų, kad jis nesikryžiuotų. Ir tiesiog kurį laiką pasistengti pabūti atskirai vienas nuo kito, ką mokame lietuviai geriausiai – tiesiog užsidaryti nuo kitų ir su niekuo nebendrauti“, – ironizavo gydytojas.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“.