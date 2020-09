Pas kaimynus ne tik žolė žalesnė: latviai kaukių nedėvi, tačiau sergamumas COVID-19 čia rekordiškai žemas

Lietuva per pastarąsias dvi savaites negali pasigirti sėkminga kova su COVID-19. Paros užsikrėtimų skaičiui kone pasiekus 100, dar labiau įsikniaubėme į kaukes ir dezinfekcinį skystį, pavydžiai dairydamiesi į kaimynus latvius. Ten pirmadienį per parą registruotas vos 1 atvejis, o visi vaikšto be kaukių. Kokia latvių sėkmės paslaptis?

Lietuvoje susirgimų koronavirusu skaičius nuo pavienių atvejų iki poros dešimčių per parą pradėjo augti jau rugpjūtį, o rugsėjį situacija pablogėjo drastiškai: mėnesio viduryje atvejų skaičius per parą pasiekė pusę šimto, antroje pusėje – ir 99. Pastarasis buvo apskritai Lietuvos rekordas nuo pandemijos pradžios. Mat daugiausia susirgimų – 90 – buvo registruota tik balandžio viduryje, per karantiną.

Kardinaliai skirtinga situacija iki šiol buvo Latvijoje: penkis mėnesius iš eilės čia užsikrėtimų skaičius neperkopė 20 atvejų per parą, dažniausiai registruoti pavieniai susirgimai. Tik antradienį Latvijos ligų prevencijos ir kontrolės centras pranešė, kad per parą registruoti 34 užsikrėtimai koronavirusu.

Koronavirusas Latvijoje / Vida Press nuotr.

Kur slypi latvių paslaptis valdant koronaviruso infekcijos plitimą, naujienų portalas LRT.lt kalbėjosi su Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku bei LRT atstovu Latvijoje Rolandu Žalnieriumi.

– Kokios apsaugos priemonės Latvijoje taikomos?

– Nėra nei labai daug priemonių, nei labai didelių draudimų. Mes visą laiką sakome, kad gal žmonės yra truputėlį sąmoningesni ir laikosi to atstumo, naudoja higienos priemones. Jaučiasi, kad yra mažiau susibūrimų renginiuose, mažiau žmonių vaikšto senamiestyje. Nors nedėvime kaukių, tačiau tas gyventojų sąmoningumas yra. Ir dar vienas svarbus dalykas – labai mažai Latvijoje koronaviruso židinių. Gal todėl infekcija ir neplinta taip plačiai.

– O kaip latviai vasaros atostogas praleido: keliavo į užsienio šalis ar daugiau laiko leido šalies viduje?

– Latviai daugiau keliavo valstybės viduje, rinkosi atokesne vietas. Rygos senamiestyje ar šalies pajūryje, pavyzdžiui, Jūrmaloje, daugiau buvo svečių iš Lietuvos, Estijos, nei pačių latvių. Žmonės patys apribojo kontaktus ir mes tikimės, kad taip toliau išliks ir tas sergamumas COVID-19 nebus toks didelis.

Rolandas Žalnierius / BNS nuotr.

– Veidą dengiančias kaukes privalu dėvėti daugelyje Europos šalių, net mokyklose vaikai vaikščioja su kaukėmis. Kodėl Latvijoje nėra reikalavimo dėvėti kaukių, pavyzdžiui prekybos vietose arba viešajame transporte?

– Nėra Latvijoje kaukių, nėra privaloma jas dėvėti, išskyrus ligoninėse ir poliklinikose lankant susirgusius savo artimuosius. Visur kitur kaukių nėra, todėl stengiamasi tiesiog laikytis atstumo. Pavyzdžiui, prekybos centruose kas du metrus pirkėjams, stovintiems eilėje, yra nubrėžtos linijos, žyminčios stovėjimo vietą. Žmonės stengiasi laikytis to atstumo, įėję į parduotuvę, įstaigas, mokyklas, kitas institucijas žmonės dezinfekuoja rankas, ten visada yra dezinfekcinio skysčio.

– Ar Latvijoje nuotolinis darbas yra populiarus?

– Dabar stengiamasi, kad kuo daugiau vaikų mokytųsi nuotoliniu būdu. Mokyklose vyksta įprastas mokymasis ir stengiamasi atskirti mokinių srautus, tam yra įrengti skirtingi įėjimai, vaikai mokosi savo klasėje ir pas juos ateina mokytojai, tačiau kartu taikomas ir dalinis nuotolinis mokymasis. Vieną dieną per savaitę pamokos mokiniams vyksta nuotoliniu būdu iš namų, kad prie to būtų priprantama, ugdoma ir žinoma.

Veido kaukės Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Galbūt Latvijoje taikomi griežtesni ribojimai atvykstantiems iš užsienio šalių?

– Dabar yra liūdna situacija ir kas skaudžiausia buvo latviams ir Latvijos lietuviams – tai išvykimas į Lietuvą, kai sužinojome, kad grįžus iš Lietuvos reikės karantinuotis 10 dienų. Taip pat ir iš Estijos bei kitų šalių. Draudimas ir karantinavimosi sistema atvykstantiems iš užsienio šalių Latvijoje galioję labai panašūs į tuos, kurie taikomi ir Lietuvoje.

Įdomu tai, kad Latvijos pasienyje, kiek teko girdėti, nėra žmonių, kurie stovėtų ir sektų atvykstantį srautą. Latvijos lietuviai rašo socialiniuose tinkluose, kad vykstant per sieną nėra pasieniečių, žmonių, kurie prašytų užpildyti anketas. Bent taip buvo iki antradienio ryto. Tai vėlgi kalbame apie žmogaus sąmoningumą: jeigu tu tikrai nusižengsi taisyklėms, turėsi už tai atsakyti.

– Kokias galias Latvijoje turi policija valdant koronaviruso plitimą? Gaudo pažeidėjus, kurie nesilaiko atstumo?

– Buvo pasakyta, kad tokių dalykų šalyje nebus daroma ir kol kas to nėra. Jeigu sergantis žmogus, pats tai jausdamas, migruos, jam už tai gresia teisinė atsakomybė.

Ryga, Latvija / Shutterstock nuotr.

– Tačiau saviizoliacijoje latviai praleidžia 10 dienų, kai Lietuvoje galioja reikalavimas atvykus iš užsienio valstybės izoliuotis dviem savaitėms.

– Toks yra nutarimas Latvijoje, kad užtenka 10 dienų koronavirusui nustatyti. Jei asmuo yra užsikrėtęs COVID-19, kiek dienų jis praleis saviizoliacijoje, priklauso nuo jo ligos, kiek jis sirgs ir kiek gydysis. Tačiau Latvijoje iki šiol tai nebuvo dažnas atvejis. Praėjusią savaitę per parą registruota po 4-5 atvejus. Atvejai registruoti ne tik sostinėje, bet ir kituose šalies miestuose: ir Liepojoje, ir Daugpilyje. Tačiau daugiausia Latvijoje tarp nustatomų koronaviruso atvejų vyrauja įvežtiniai.

– Antradienį atvejų skaičius Latvijoje drastiškai šoktelėjo: patvirtinti 34 nauji užsikrėtimai. Gal turite žinių, kas čia nutiko?

– Kol kas negaliu labai daug komentuoti, žinau tiek, kad mokykloje užsikrėtė vienas vaikas ir nuo jo infekcija paplito, užsikrėtė 5 asmenys. Esame iš tiesų pakraupę dėl pašokusių rodiklių, bet tikimės, kad tikrai būsime saugūs, mokysimės vieni iš kitų ir būsime sąmoningi.