Kantrybę praradę pacientai renkasi privačias klinikas, nevengia kyšių ir „už alkūnės“ metodo

Nesibaigiančios eilės poliklinikose ir mėnesius trunkantis vizito laukimas žmones verčia ieškoti nelegalių kelių pas gydytojus. Tą parodė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikta analizė. Kyšiai medikams ir naudingų pažinčių paieška – pagrindiniai pacientų veiksmai ieškant pagalbos, LRT radijui aiškina STT atstovai.

Koronaviruso infekcija šią problemą tik dar labiau apnuogino. Pacientų atstovai paskaičiavo, kad šį rugpjūtį mirė 400 žmonių daugiau, nei kad pernai tuo pat metu. Anot jų, galimai daugelis mirė nuo uždelstos ligos, taip ir nesulaukę medikų pagalbos.

Kaltų nėra

Dar iki pandemijos oficialiai norint patekti pas kardiologą, endokrinologą ar kitą specialistą, žmonėms tenka laukti net po pusmetį, sako Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis“ vadovė Aušra Degutytė. Varginančios eilės ir specialistų trūkumas regionuose per karantiną dar labiau išryškino korupcijos vingius.

„Kada žmogui yra bėda, kiekvienas galvojame apie save, savo ir artimųjų sveikatą. Natūralu, kad tampame situacijos įkaitais ir kiekvienas sukamės kaip kas išmanome. Tie, kuriems leidžia finansinės galimybės, kreipiasi į privačias gydymo įstaigas. O yra pacientų, kurie vis dar nuo kovo mėnesio bando patekti pas kardiologą. Kiek girdėjau, vizitai atidėti spalio mėnesiui. Gal ir pateks...

Baisiausia ir liūdniausia, kad kaltų nėra. Kas šioje situacijoje atsakys už pacientų sveikatą ir gyvybę? Greičiausia niekas...“, – nusivylimo neslepia A. Degutytė.

Radus neva „savą“ poliklinikos ar ligoninės vadovą, per jį patenkama pas specialistą, kurio apžiūros „paprastiems“ pacientams tenka laukti kelis mėnesius.

„Prioritetiniai pacientai“

Smulkaus kyšininkavimo problema sveikatos apsaugos sektoriuje egzistuoja seniai, tvirtina STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė. Pareigūnai, ketindami išsiaiškinti, kas stabdo skaidrų gyventojų patekimą į gydymo įstaigas, atliko specialų tyrimą. Per jį buvo patikrinta 20 Lietuvos gydymo įstaigų.

STT išvada konkreti – trūksta vienos veikiančios išankstinės pacientų registracijos sistemos. Kol jos nėra, įstaigų vadovai turi savo vietines, dažnai neskaidrias registracijas ir pagal jas dirba. „Daug kas išlieka registratoriaus žinioje. Jis gali savo nuožiūra informuoti arba neinformuoti apie tokio laiko galimybę juo pasinaudoti, – tikina R. Kaziliūnaitė. – Kuomet tai tenka vienam žmogui, tai atsekamumas ir kontrolė yra menka. Tai yra didelis korupcijos veiksnys.“

Kalbu apie vadovybės ar administracijos palydimus „prioritetinius pacientus“, atvedamus už alkūnės, kuriems yra paprašoma skirti tinkamą laiką.

Kita korupcijos schema – naudingų pažinčių paieška, sako STT atstovė. Kaip antai, radus neva „savą“ poliklinikos ar ligoninės vadovą, per jį patenkama pas specialistą, kurio apžiūros „paprastiems“ pacientams tenka laukti kelis mėnesius.

„Gydytojai savo nuožiūra gali įsitraukinėti į jiems sudarytą dienotvarkę papildomus pacientus. Tai yra „pacientai už alkūnės", kaip sako patys gydytojai. Kalbu apie vadovybės ar administracijos palydimus „prioritetinius pacientus", atvedamus už alkūnės, kuriems yra paprašoma skirti tinkamą laiką", – sako STT direktoriaus pavaduotoja R. Kaziliūnaitė.

Neigia piktnaudžiavimą

Pacientams atstovaujanti A. Degutytė teigia, kad po karantino gydymo įstaigos turėjo atnaujinti paslaugas, tačiau to nepadarė ir problema yra nesprendžiama. Valdžia atsakymo neturi, ligoninės pačios sprendžia kaip joms dirbti, todėl rugpjūtį šoktelėjusi mirtingumo skalė atspindi sveikatos apsaugos sistemos spragas.

„Šiais metais per rugpjūčio mėnesį buvo 400 mirties atvejų daugiau nei paprastai, – tvirtina asociacijos „Gyvastis“ vadovė. – Per metus miršta 40 tūkstančių, o per rugpjūtį buvo toks skaičius, tai galima sakyti, kad tai yra pasekmė uždelstų ligų, kurios nebuvo gydomos.“

Rugpjūtį šoktelėjusi mirtingumo skalė atspindi sveikatos apsaugos sistemos spragas.

STT pareigūnai per tyrimą registracijos apskaitoje rado trūkumų. Pasirodo, medikai ne visuomet į e.sveikatos sistemą įrašo laisvas vietas. Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos (LGVS) narys Paulius Kibiša paaiškina, kad laisvos vietos kartais yra tik laikinai atidedamos, o medikai, ypač dabar, stengiasi kuo daugiau atnaujinti paslaugų.

„Ne visus laisvus talonus gydymo įstaigos sudeda į e.sveikatą. Taip daroma todėl, kad gydytojui dažnai reikia dėti pakartotinius vizitus. Jeigu negalėsi skirti pakartotinio vizito, tai gydymo sėkmė nukentės. Tikrai niekas nepiktnaudžiauja ir niekas nesistengia kaip galima mažiau dirbti. Atvirkščiai, visos gydymo įstaigos suinteresuotos, kad pasiektų 80 procentų, jog turėti finansavimą“, – tikina Kauno poliklinikos vadovas P. Kibiša.

Jei ta sistema veiks, kaip kad e.sveikata, tai yra tragiškai, tai bus blogai.

Anot gydytojo P. Kibišos, vieninga sistema būtina, tačiau jeigu jinai taip veiks, kaip dabartinė e.sveikatos sistema, tai „ji neatliks savo darbo“. „Jei ta sistema veiks, kaip kad e.sveikata, tai yra tragiškai, tai bus blogai, – atvirauja LGVS narys. – Tačiau tikimės, kad ji veiks geriau.“

Skaidrumą užtikrintų tik bendra sistema

Sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė neslepia, kad korupcija sveikatos apsaugos sistemoje egzistuoja, tačiau sumažinti pacientų eilių neįmanoma, ypač šiuo metu, kai kas dieną daugėja susirgimų koronaviruso infekcija. Todėl nei poliklinikos, nei ligoninės negali dirbti didesniais pajėgumais, turi laikytis infekcijos kontrolės.

Viceministrė sako, kad pacientams skaidriai patekti pas medikus padės tik bendra išankstinio registravimo sistema. „Ta skaitmeninė sveikata, jos įdiegimas išsprendžia daug problemų. Viena iš jų – skaidrumo didinimas. Tokia nacionalinė sistema, kurioje visi šalies gyventojai gali matyti esamus gydytojus ir registruotis pas juos, būtų didžiulė pagalba ir didžiulis patogus įrankis visiems“, – neabejoja K. Garuolienė.

Viceministrė Kristina Garuolienė neslepia, kad korupcija sveikatos apsaugos sistemoje egzistuoja, tačiau sumažinti pacientų eilių neįmanoma.

Prieš pusantrų metų startavusi išankstinė pacientų registravimo sistema kol kas veikia mažomis apimtimis. Ji yra susieta su e.sveikatos platforma. Sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė teigia, kad prie jos prisijungė beveik 80 gydymo įstaigų iš 800, o naudojasi – vos 30!

Procesą stabdo pandemija ir vasarą įvykęs incidentas Registrų centre, kai buvo užlieti patalpoje buvę serveriai, tikina viceministrė. Planuojama iki šių metų pabaigos visiškai įdiegti išankstinę pacientų registracijos sistemą.

