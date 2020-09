Santaros klinikose atlikta ypatinga širdies vožtuvo operacija be dirbtinės kraujo apytakos

Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose, pritaikius inovatyvią technologiją, atlikta mitralinio vožtuvo implantavimo operacija be dirbtinės kraujo apytakos, nestabdant širdies veiklos, rašoma pranešime.

Operaciją atlikę Kardiologijos ir angiologijos centro vadovas prof. Audrius Aidietis ir Širdies ir krūtinės chirurgijos centro vadovas prof. Kęstutis Ručinskas teigia, kad darbas mitralinio širdies vožtuvo implantavimo srityje visame pasaulyje vyksta labai intensyviai, ieškoma pačių efektyviausių ir pažangiausių technikų.

Santaros klinikose atliktą operaciją, taikant pasaulyje dar naują technologiją, medikai laiko ypač sėkminga ir patikima.

Kaip teigia prof. Audrius Aidietis, ši operacija atlikta per labai nedidelį pjūvį, per kurį prieinama prie širdies, punktuojamas kairysis skilvelis, tada įvedama speciali sistema ir per ją implantuojamas mitralinis vožtuvas. Procedūros tikslumą medikai kontroliuoja ultragarsu. Tokią operaciją galima atlikti tik hibridinėje operacinėje, kuri specialiai įrengta tam, kad galėtų dirbti vienoje komandoje įvairių specialybių gydytojai.

„Ši mitralinio vožtuvo implantavimo technika skiriasi nuo kitų paties vožtuvo įdėjimo būdų, – papildo prof. K. Ručinskas. – Anksčiau taikydavome chirurginį būdą vožtuvui prisiūti, o ši technologija leidžia užfiksuoti vožtuvą, panaudojant paties vožtuvo anatomines struktūras“.

Gydytojai / BNS nuotr.

Kaip pasakoja širdies vožtuvą operavę medikai, pagyvenusiam žmogui, patyrusiam infarktą, širdies kraujagyslių šuntavimo operaciją, atviruoju būdu atlikta operacija būtų didelė trauma, nes tektų stabdyti širdies veiklą. Naujoji technologija tausoja žmogaus organizmą, palengvina ir pagreitina sveikimą.

Ligonis, praėjus dviem savaitėms po operacijos, jaučiasi puikiai, yra gydytojų toliau stebimas ir gauna reabilitacijos paslaugas.

Dviburis (mitralinis) vožtuvas mūsų organizme atlieka labai svarbų vaidmenį. Skirdamas kairįjį skilvelį nuo prieširdžio, jis neleidžia kraujui tekėti atgaline kryptimi. Kai mitralinis vožtuvas dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, įvykusio infarkto, tampa nesandarus, kraujas grįžta į kairįjį prieširdį, pasiekia plaučius ir sukelia didelių sveikatos problemų: dėl padidėjusio spaudimo plaučiuose, deguonies trūkumo žmogų ima kamuoti dusulys, negydoma būklė gali lemti plautinės hipertenzijos atsiradimą ir gyvybei pavojingą širdies nepakankamumą.

Širdis / Shutterstock nuotr.

Širdies anatomija – sudėtinga, todėl anksčiau širdies, jos vožtuvų operacijos būdavo atliekamos tik atviruoju būdu. Šiandien visas pasaulis eina minimaliai invazinių operacijų link, atliekamų kuo mažiau paveikiant žmogaus organizmą: naudojami kateteriai, maži pjūviai, įdūrimai.

Paskutiniaisiais metais VUL Santaros klinikose daug dėmesio skiriama mitralinio ir aortos vožtuvo operacijoms dalyvaujant pažangiuose naujas patikimas technologijas išbandančiuose tyrimuose. Pernai buvo implantuota penkiasdešimt naujo modelio aortos vožtuvų. Tyrimas efektyviai pasitarnavo sunkiems, jau neoperuotiniems pacientams, nes procedūrą galima buvo atlikti be dirbtinės kraujotakos, neatveriant krūtinės ląstos ir taikant tik vietinę nejautrą.