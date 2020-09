Seksas ir COVID-19: kaip mylėtis saugiai, nesugriaunant poros artumo?

Pasaulinė seksualinės sveikatos diena – rugsėjo 4-oji yra puiki proga atkreipti dėmesį į lietuvių porų problemas už miegamojo durų. Neaplenkiant ir tų, kurie gyvena atskirai ir nori ir toliau mėgautis kūniškais malonumais. Kaip saugotis, kai porų tyko ne tik neplanuoti nėštumai, lytiniu keliu plintančios ligos, bet ir koronavirusas?

Britų organizacija „Terrence Higgins Trus“, kuri rūpinasi ŽIV infekcijos prevencija ir seksualine sveikata, paskelbė rekomendacijas, kaip mylėtis, kad partneriai plintant COVID-19 infekcijai liktų saugūs. Įdomu tai, kad anot publikacijos autorių, saugus meilės žaidimų partneris koronaviruso kontekste arba esi pats sau, arba tai yra žmogus, su kuriuo tu gyveni. Kiti atvejai nėra tinkami dėl rekomendacijos laikytis socialinės distancijos.

Koronavirusas plinta per seiles, kvėpuojant, kalbant, jo dalelės nusėda ant aplinkinių paviršių. Kyla didelė rizika užsikrėsti bučiuojantis, rankomis liečiant vienas kitą. Terrence Higgins Trus atstovai rekomenduoja meilės akto metu nesibučiuoti ir vengti pozų veidas į veidą, o po jo kruopščiai nusiplauti rankas.

Bučinys / AP nuotr.

Į šias rekomendacija skeptiškai žiūri seksologas, gydytojas psichiatras Viktoras Šapurovas. Jis neneigia būtinybės saugotis infekcijos, tačiau atkreipia dėmesį, kad įvairūs ribojimai gali turėti neigiamos įtakos poros seksualiniam gyvenimui.

„Manau, kad meilės aktas nuo situacijos dėl COVID-19 pasikeisti neturi, bet atsiranda papildomos sąlygos. Jeigu tai yra bendras poros gyvenimas, ar tai būtų santuoka, ar kitokia partnerystė, tai nesikeičia niekas. Mes gyvename toje pačioje aplinkoje, ir tuo virusu, jeigu jis yra, mes juo apsikeičiame ir kasdieniame kontakte.

Jeigu pora gyvena atskirai, reikia žinoti, kad paties meilės akto eigos keisti negalima. Meilės aktas, visos jo formos, visa tai yra reikalinga. Tuo metu, kai žmonės mylisi, jie turi būti maksimaliai atsipalaidavę. Jeigu jie negali atsipalaiduoti, meilės aktas nebus sėkmingas ir jo geriau net nepradėti. Vienas–du nesėkmingi aktai jie gal daug nepakeis, bet ilgainiui gali turėti neigiamų pasekmių“, – sakė V. Šapurovas.

Svarbiausia, anot gydytojo, yra abiejų partnerių sutarimas ir vienodos pažiūros į problemą. Pavyzdžiui, jeigu vienas iš jų labai bijo užsikrėsti, vaikšto su kauke net ir ten, kur tai nėra privaloma, tikėtina, kad jis daugiau bijos ir paties lytinio akto. Jeigu požiūris vienodas – tada jie gali ieškoti kitokių, saugesnių būdų. Tačiau, jeigu požiūris skirtingas – tokio meilės akto geriau nė nepradėti, nes tas, kuris daugiau bijo, negalės atsipalaiduoti.

Viktoras Šapurovas / Asmeninio archyvo nuotr.

„Masturbacija gali būti vienas iš saugesnių mylėjimosi būdų, jeigu abu dėl to sutaria, tačiau tai gali būti laikina forma, tinkanti galbūt vienam–dviem aktams. Ir tokiu atveju greičiausiai bus pasirūpinta tik vienu iš partnerių, kuris lengviau pasiekia pasitenkinimą. Nebent porai šis būdas yra pagrindinė meilės akto forma dėl kitų priežasčių, tada viskas bus gerai“, – tikino seksologas, gydytojas psichiatras.

Galima mylėtis ir per nuotolį

Visai kita sekso forma ir kone pati saugiausia infekcijos akivaizdoje – nuotolinė, tačiau ji gali gelbėti šeimos santykius ne tik per pandemiją. Anot gydytojo, nuotoliniu būdu mylisi poros, kurių vienas iš partnerių darbo reikalais ilgam išvyksta, pavyzdžiui, dirba tolimųjų reisų vairuotoju.

Tiesa, susilaikymas, pasak seksologo, vyro sveikatai žalos nesukelia, bet atneša diskomfortą ir įtampą. Iš kitos pusės, siekdama išsaugoti artimus santykius, intymumą nepaisant atstumo, turėtų pastangų įdėti ir moteris.

Pora / bučinys / artumas / meilė / Pexels nuotr.

„Mano nuomone, moteris visą laiką turi jausti, kad valdo vyro geismą, net ir jam išvykus į tolimą kelionę. Ji neprivalo, bet vertėtų rūpintis, kad meilės aktas vyktų prie jos akių, kad tai vyktų jam matant, kad visas vyro pasitenkinimas būtų susijęs su ja. Tokiu būdu išlieka bendras džiaugsmas, bendras pasitenkinimas. Vyrui moters pagalba šiuo atveju yra labai svarbi. Ir jis džiaugiasi su ja, ir mato, kaip moteris džiaugiasi, pasiekia pasitenkinimą – reiškia, jų seksualinis gyvenimas tęsiasi, nors jie yra toli vienas nuo kito“, – tikino V. Šapurovas.

Tiesa, jeigu vienas iš partnerių intensyviai keliauja darbo reikalais, tokiai porai rekomenduojama 14 dienų nuo lytinių santykių susilaikyti. Jeigu asmuo yra užsikrėtęs COVID-19, simptomai paprastai pasireiškia jau 5-6 dieną, tačiau pasitaiko atvejų, kai asmuo pasijaučia prasčiau ir po poros savaičių.

Moters kūnui glamonių reikia 4 kartus daugiau

Kiek kartų per savaitę būtų rekomenduojama poros mylėtis, tokio rodiklio, anot seksologo, nėra. Kiekvieno žmogaus situacija yra individuali, be to, tai priklauso nuo ir amžiaus. Pavyzdžiui, vyrų didžiausias pajėgumo pikas yra nuo paauglystės iki 25 metų. Vėliau poreikis mylėtis palaipsniui mažėja.

Moterims – atvirkščiai – didžiausia geismo banga fiksuojama 30-40 gyvenimo metais. Anot V. Šapurovo, šie skirtumai negadina poros santykių, jeigu abu partneriai vienas kitą gerbia ir į poreikius atsižvelgia. Pavyzdžiui, vyro jėgų žydėjime moteris, kuri nenori taip dažnai mylėtis, gali ir kitais būdais patenkinti partnerį, Vėliau, po dešimtmečio, jai tuo pačiu atsidėkos ir vyras.

Bučinių atsisakyti net ir COVID-19 kontekste gydytojas nerekomenduoja, nebent abu partneriai poroje nemėgsta bučiuotis. Visgi daugelio porų seksualiniame gyvenime bučiniai vaidina labai reikšmingą vaidmenį ir jie dažniausiai reikalingi moterims. Jeigu bučinių poreikis pas partnerius skirtingas – tai tampa santykių problema.

Pora / artumas / meilė / Pexels nuotr.

„Vyro pasitenkinimas dažniausiai yra garantuotas, nors jo kokybė gali labai skirtis, tačiau moters plato fazė – aukštas susijaudinimo lygis ir orgazmas – labai priklauso nuo to, kaip į tai einama. Dažnai reikia bučinių, nes visame moters kūne, ne tik lyties organų srityse, yra daug erogeninių zonų. Bučiniai yra labai svarbūs, kaip ir dėmesys visam jos kūnui, nes kitaip moteris gali tiesiog nesusijaudinti.

Mano asmeniniais pastebėjimais, vyras moters kūnui turėtų skirti 4 kartus daugiau dėmesio, negu moteris – vyro kūnui, nes moters orgazmas yra negarantuotas, gamta mums tik suteikia galimybę to siekti. Galbūt, laikui bėgant, kai poros meilės aktai pasidaro rutininiai, įprasti, moterims gali pakakti ir mažesnio dėmesio jų kūnui. Tačiau vis tiek tai yra labai pavojinga, nes kažkuriuo metu moteris gali pajusti, kad partneris mažiau jos kūnu domisi ir jos susijaudinimas gali sutrikti, santykiai poroje gali susvetimėti, kartu pablogės ir poros lytinis gyvenimas“, – tikino gydytojas.

Lytinis aktas be pasitenkinimo – tuščiai praleistas laikas

V. Šapurovas džiaugiasi, kad per 30 nepriklausomybės metų pasikeitė seksualiniai santykiai lietuvių porose. Mat ne taip seniai, vos prieš 3 dešimtmečius, labai konkretus vyro tikslas buvo – jis turi įvykdyti lytinį aktą, kuris pasibaigtų jo ejakuliacija.

Dabar esą dauguma jų žino, kad tikras vyras yra tas, kuris suteikia džiaugsmą savo moteriai. Anot gydytojo, Lietuvoje yra labai nedaug vyrų, kurie nesistengia sujaudinti savo partnerės ir jų toliau vis mažėja. Tačiau nacionalinis santūrumas vis dar kiša koją.

„Aš klausiu vyro, kiek tu skiri laiko paruošiamosioms glamonėms? Sako 5-10 min. Kartais būna 2 min. Tų kelių minučių gali pakakti tik toms moterims, kurios priskiriamos ketvirtam tipui, kurios susijaudina be jokių glamonių. Tokių moterų yra labai mažai, manau, kad net ir 2 proc. nesiekia.

Tačiau daugumai moterų glamonių reikia ir tam reikia skirti nemažai laiko. Normalus laikas, kurį reikėtų skirti paruošiamosioms glamonėms, negali būti mažesnis nei 20 min., bet normalu ir valandą dėmesio skirti vienas kitam, kad tos glamonės nebūtų skubotos“, – tikino seksologas.

Pora / Pixabay nuotr.

Meilė, V. Šapurovo teigimu, susideda iš trijų dalių: emocinio, dvasinio ir fizinio seksualinio artumo. Šie trys komponentai yra vienodai svarbūs ir bet kurio iš jų sutrikimas per tam tikrą laiką sugriaus ir kitus. Įdomu tai, kad prastėjant ryšiui poroje dalis jų nusprendžia toliau kentėti, laukia, nesiima priemonių, nesikonsultuoja.

„Mūsų visuomenėje įprasta kentėti. Kitą kartą žmonės ateina po 10 metų nesėkmingo lytinio gyvenimo, prašo pagalbos, o gali būti jau per vėlu. Nebėra vilčių, lūkesčiai yra užgesę. Sakyčiau, kad tokio kentėjimo maksimalus laikas, kada dar yra vilties santykius sutvarkyti – 5-6 metai. Aišku, jeigu abu partneriai turi viltį, tada ir vėliau galima jiems padėti, bet tikimybė, kad pagalba bus sėkminga, sumažėja.

Mylėjimasis gali būti labai didelis šaltinis džiaugsmo ir jeigu metų metais žmonės tuo nesidžiaugia, jų gyvenimo kokybė labai nukenčia ir tam tikra prasme tuščiai leidžia laiką“, – pabrėžė seksologas.

Karantinas tik išryškino miegamojo problemas

Be išimties visų Lietuvos porų seksualinius santykius koregavo karantinas. Persikėlę dirbti ar mokytis į namus staiga jie trims mėnesiams atsidūrė po vienu stogu. Porų situacija, anot gydytojo, keitėsi priklausomai nuo to, kokie poros santykiai buvo iki karantino.

Pavyzdžiui, jeigu pora jautė kasdienį psichologinį, dvasinį, emocinį ir seksualinį intymumą iki COVID-19, tai per karantiną šių porų santykiai dar pagerėjo. Jie galėjo daugiau dėmesio skirti, daugiau laiko, daugiau glamonių skirti vienas kitam.

Pora / Pixabay nuotr.

Jeigu iki tol buvo ne labai geri poros santykiai, per karantiną jie dažniausiai pablogėjo, sustiprėjo nesantaika, kilo susierzinimas, o tai veda prie pykčių, susvetimėjimo.

„Kai kuriose šalyse dėl karantino matomas skyrybų pikas. Jeigu šeimoje yra įtampa, dažniausiai santykiai ir lovoje taip pat yra komplikuoti. Tačiau negaliu to teigti 100 proc., nes pasaulyje yra iki 5 proc. porų, kurie nuo mažumės gyveno įtampos, konfliktų sąlygomis ir juos mylėjimasis atpalaiduoja.

Jeigu poroje susitiko abu tokie partneriai, tai jie paprastai mylisi po konfliktų. Meilės aktas nuramina, atpalaiduoja, kartais užmigdo, ypatingai vyrus. Tačiau daugumai žmonių visgi santykiuose reikia ramybės, o mylintis – komforto, atsipalaidavimo ir dėmesio vienas kito kūnui“, – sakė seksologas, gydytojas psichiatras V. Šapurovas.