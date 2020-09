Nemylimų vaikų smegenys „susitraukia“

Tyrimais nustatyta, kad vaikystėje nepriežiūrą, nepriteklių ir kitokias negandas patyrusių žmonių smegenys būna mažesnės, rašo BBC. Londono karališkojo koledžo mokslininkai stebėjo įvaikintus vaikus, kurių pirmieji gyvenimo metai prabėgo lindynes primenančiuose Rumunijos vaikų namuose.

Suaugusių tokių vaikų smegenys buvo net 8,6 proc. mažesnės nei kitų vaikystėje įvaikintų žmonių.

Mokslininkai teigia, kad tai yra „pirmieji ir labiausiai įtikinantys“ įrodymai, kokį poveikį elgesys su vaiku turi besivystančioms jo smegenims.

Apie baisias sąlygas vaikų namuose sužinota 1989 m., žlugus Rumunijos komunistinio diktatoriaus Nicolae Ceausescu režimui.

Vaikai / AP nuotr.

„Pamenu vaizdus per televiziją iš tų institucijų – jie buvo šokiruojantys,“ – BBC sakė šiuo metu tyrimui ir vaikų stebėjimui vadovaujantis profesorius Edmundas Sonuga-Barke.

Minėtas institucijas jis apibūdino kaip „lindynes“, kuriose jis matė „prie lovų pririštus, nervingai linguojančius, nešvarius ir išsekusius“ vaikus.

Vaikai buvo fiziškai ir psichologiškai nualinti, neturėjo pakankamai socialinio kontakto ar žaislų, dažnas buvo palaužtas ligos.

Tyrime dalyvavę vaikai tokiose institucijose praleido nuo dviejų savaičių iki ketverių metų.

Ankstesni mylinčių šeimų iš Jungtinės Karalystės įvaikintų vaikų tyrimai parodė, kad net ir užaugę jie neretai susidurdavo su psichinės sveikatos problemomis.

Vaikai / AP nuotr.

Fiksuotas didesnis tokių sutrikimų kaip autizmas, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADHD) ir nepažįstamų žmonių baimės stoka (disinhibuotas socialinio įsitraukimo sutrikimas) skaičius.

Žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ paskelbtų tyrimų metu pirmą kartą buvo analizuojamos dalyvių smegenys.

Tyrime dalyvavo 67 įvaikinti asmenys iš Rumunijos. Jų smegenys buvo lyginamos su 21 vaikystėje panašių negandų nepatyrusio įvaikinto asmens smegenimis.

„Mūsų tyrimo išvados iš tiesų gana netikėtos,“ – BBC sakė profesorius E. Sonuga-Barke.

Pirmiausia, vidutiniškai net 8,6 proc. mažesnė bendra iš Rumunijos įvaikintų asmenų smegenų apimtis – smegenų dydis.

Ir kuo ilgiau jie gyveno vaikų namuose Rumunijoje, tuo šis skirtumas didesnis.

Tačiau poveikis smegenims nebuvo visiems vienodas.

„Trijose šių dviejų grupių atstovų smegenų srityse radome struktūrinių skirtumų, – sako vienas iš tyrėjų profesorius Mitulas Mehta. – Šios sritys susijusios su tokiomis funkcijomis kaip organizuotumas, motyvacija, informacijos integracija ir atmintis.“

Mokslininkų manymų, šios tyrimo išvados gali padėti paaiškinti žemesnį šių suaugusiųjų IQ ir didesnį ADHD atvejų skaičių.

Vaikai / AP nuotr.

Vis dėlto šiuo tyrimu nebuvo atsakyta į klausimą, kokie konkretūs su apleistumu ir nemeile ankstyvoje vaikystėje susiję veiksniai turi tokį poveikį smegenų vystymuisi.

Tai reiškia, kad sunku nustatyti kitų vaikystėje patiriamų psichologinių traumų, pavyzdžiui, išnaudojimo ar buvimo pabėgėliu daromą įtaką.

Visgi atlikus šį tyrimą tapo akivaizdu, kad besivystančias smegenis veikia ne vien prasta mityba.

„Šis tyrimas labai svarbus, nes jis pirmą kartą įtikinamai parodė, kokią įtaką smegenų vystymuisi turi aplinka ankstyvojoje vaikystėje ir ypatingai jos neigiami veiksniai, – sako profesorius E. Sonuga-Barke. – Ji nulemia sutrikimus, pastebimus ilguoju, net 20 metų trunkančiu laikotarpiu, kurių neišvengė net ir geriausią priežiūra vėliau juos įvaikinusiose mylinčiose šeimose gavę vaikai.“