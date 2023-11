Sėkmingas lietuvių vakaras Eurolygoje: pergales šventė ir Grigonis su Jokubaičiu

Penktadienio vakaras Lietuvos krepšiniui tapo visiškai pergalingu. Kauno „Žalgiris“ (4-5) šventė pergalę namuose, Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (5-4) triumfavo išvykoje, o vėliau laimėjimus pasiekė ir lietuvius savo gretose turinčios Atėnų „Panathinaikos“ (5-4) ir „Barcelona“ (7-2) komandos.

Pastaroji namuose razultatu 74:70 (25:16, 12:17, 17:19, 20:18) išvargo pergalę prieš „Valencia“ (5-4) krepšininkus.

R. Jokubaitis šiame mače nežibėjo. Per 12 min. jis surinko vos 2 taškus (1/5 dvit., 0/1 trit., 0/1 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas -2 naudingumo balus.

Tuo metu pirmuoju smuiku nugalėtojų komandoje griežė Janas Vesely. Čekas aikštelėje praleido 22 min. Per jas vidurio puolėjas įmetė 17 taškų (7/9 dvit., 0/1 trit., 3/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 20 naudingumo balų.

„Valencia“ ekipoje ryškaus lyderio viso mačo metu taip ir neatsirado. Chrisas Jonesas iš viso pelnė 15, Damienas Inglisas 13, o Xabis Lopezas-Arostegui 10 taškų.

Kitame mače „Žalgirį“ trečiadienį nuskriaudusi „Panathinaikos“ iškovojo dar vieną pergalę ir dvigubą savaitę baigė nepralaimėjusi. Ji rezultatu 90:76 (21:15, 24:27, 17:21, 28:13) įveikė Bolonijos „Virtus“ ekipą (6-3).

