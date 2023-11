Sedekerskis nežaidė, tačiau be jo likusi „Baskonia“ dvigubą savaitę baigė nepralaimėjusi

Penktadienio vakarą Eurolygoje dar vieną įspūdingą pergalę iškovojo Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (5-4) ekipa. Tiesa, susirgęs lietuvis šiam mačui registruotas nebuvo.

Ispanijos komanda išvykoje rezultatu 88:81 (20:30, 22:19, 31:16, 15:16) palaužė vietos Vilerbano ASVEL (2-7) krepšininkus. Tai buvo ketvirtoji „Baskonia“ pergalė iš eilės.

Tiesa, dėl pergalės reikėjo kaip reikiant pavargti, nes po dviejų kėlinių svečiai dar atsilikinėjo rezultatu 42:49.

Visgi lemiamu tapo trečiasis kėlinys, kurį „Baskonia“ laimėjo pademonstravusi ne tik įspūdingą gynybą, bet ir nepriekaištingą puolimą.

Po jo Ispanijos ekipa jau pirmavo rezultatu 73:65. Trečiajame kėlinyje ASVEL vyriausiasis treneris Gianmarco Pozzecco užsidirbo antrąją techninę pražangą ir buvo išvarytas iš aikštės.

Nepaisant to, lemiamas ketvirtis taip pat buvo intriguojantis, nes ASVEL nesudėjo rankų ir dar bandė kabintis į pergalę, tačiau jos pasiekti visgi nepavyko.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė tikrą solinį šou surengęs Markusas Howardas. „Baskonia“ lyderis per 30 min. pelnė 35 taškus (3/8 dvit., 8/13 trit., 5/5 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir iš viso surinko 25 naudingumo balus.

