Pripažinimas Saboniui – lietuvio pavardė atsidūrė geriausių NBA krepšininkų 10-uke

NBA krepšinio lyga kas savaitę atnaujina į naudingiausio žaidėjo apdovanojimą kandidatuojančių lygos krepšininkų sąrašą, kurio pirmajame 10-uke šįkart atsidūrė ir Sakramento „Kings“ lyderis Domantas Sabonis.

Lietuviui buvo skirta 10-oji pozicija.

Domantas Sabonis dropped a complete performance to lead the Kings to the W in LA 💪



29 PTS \ 16 REB \ 7 AST \ 68% FG pic.twitter.com/6ZDLwyfzKs