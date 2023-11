„Nitto ATP Finals“ turnyro pusfinalyje raketes surems Alcarazas ir Džokovičius

Turine vykstančiame „Nitto ATP Finals“ turnyre paaiškėjo abi pusfinalio etapo poros. Dėl vietos finale kausis ir vienas geriausių pastarųjų metų tenisininkų Carlosas Alcarazas (ATP-2).

Žūtbūtinėje akistatoje jis užtikrintai rezultatu 6:4, 6:4 nugalėjo Daniilą Medvedevą (ATP-3) ir savo grupėje iškovojo pirmąją vietą.

Charly is COOKING 🔥@carlosalcaraz defeats Medvedev 6-4 6-4 to finish top of the Red Group on his #NittoATPFinals debut! pic.twitter.com/n13E7rezRN