Slogų sezoną užbaigęs Čeburinas – apie Mikoliūną, nepritapusius legionierius ir būsimus darbus

Vilniaus „Žalgirio“ treneris Vladimiras Čeburinas po paskutinių sezono rungtynių sakė, kad Saulius Mikoliūnas buvo išskirtinis žaidėjas ir neskubėjo daryti gilesnių išvadų apie prabėgusius metus bei prognozuoti ateities planus, rašo fkzalgiris.lt.

Paskutinė sezono dvikova tapo paskutine Sauliui Mikoliūnui, kuris „Žalgiriui“ atstovavo aštuonis sezonus, o du iš jų dirbo kartu su V. Čeburinu.

„Jam linkiu gero gyvenimo kelio. Po futbolininko karjeros pabaigos visada sunku. Matėme jį kaip žaidėją, kaip žmogų. Šiandien jau daug pasakiau žodžių jo adresu. Tokios futbolininko karjeros kaip jo norėtų kiekvienas. Sužaisti iki tokio solidaus amžiaus ne kiekvienam lemta. Tai pavyksta tik išskirtiniams. Jis ir yra toks išskirtinis. Jis daug metų buvo čia, jis komandos kapitonas. Jis savo pavyzdžiu parodė, ką reikia daryti“, – kalbėjo treneris.

Jis nesiryžo spėlioti, kur pasuks tolimesnis buvusio auklėtinio kelias: „Negalime už jį atsakyti. Galime tik spėti kur jis eis toliau. Gal yra nuovargis. Bet futbolas kaip narkotikas, sunku jį išimti iš gyvenimo. Žiūrėsime ką jis pasirinks, tai priklausys nuo jo.“

S. Mikoliūną pakeitė Martynas Šetkus, kuris sužaidė antrąsias savo rungtynes „Žalgirio“ sudėtyje.

„Kalbame, kad jis jaunas, bet tokio amžiaus daug kur Europoje jau žaidžia pagrindinėje sudėtyje. Bet kokiu atveju šiandien jis išeina ir parodo solidų žaidimą. Mus džiugina, jog yra kartų kaita, yra integracija. „Žalgiris“ ties tuo planuoja daug dirbti ateityje. Klubui jau pilnai priklauso akademija ir tai bus vienas iš papildymo šaltinių pagrindinei komandai“, – pažymėjo V. Čeburinas.

Paskutinėse rungtynėse „Žalgiris“ rezultatu 1:0 įveikė Alytaus „Dainavos“ komandą. Treneris teigė paskutine akistata nenusivylęs: „Daug spaudimo, varžovai gynėsi kompaktiškai, mes daug valdėme kamuolį. Nebuvo daug progų, bet jų buvo. Daug žaidimo aikštės viduryje. Stengėmės žaisti agresyviai, varžovas pasirinko kontratakas. Šaunuoliai žaidėjai, tai paskutinės rungtynės. Turnyro lentelėje situacijos tai nekeitė. Tačiau buvo nusiteikimas dėl Sauliaus. Džiugu kad įmušėme baudos smūgį. Sukūrėme progų po kampinių, tai pat džiugina. Paskutiniu metu nebuvome tokie aštrūs prie standartų.“

Paprašytas įvertinti 2023 metų sezoną V. Čeburinas atsakė: „Išsamesniam vertinimui reiktų pasiruošti, iškart po rungtynių spontaniškai nelengva. Sezoną pradėjome laimėta supertaure. Po to startas nebuvo sėkmingas. Nesėkmė jau pirmose rungtynėse. Kažkur nuklydome, teko su savimi pakovoti. Teko ieškoti to priežasčių, kas ir kodėl. Atėjo laikas Europos taurėms. Nelengvas pirmas etapas prieš „Struga“. Po to dar rimtesnis varžovas – „Galatasaray“. Buvo šansų įveikti tą etapą. Toliau turbūt suveikė psichologija. Tos komandos, kurios mums teko, buvo pakankamai drausmingos. Trys mūsų buvę varžovai žaidžia grupėse, ten atrodo neblogai. Galima sakyti, kad Europoje nesusiklostė, nepasisekė. Nenoriu šiuo momentu sezono daug analizuoti ir vertinti. Žinoma, kad esame ne pirmi ir mums tai nėra geras rezultatas.“

Vertindamas šio sezono komandos sudėtį ir žaidėjus treneris teigė, jog ne visiems legioneriams pavyko adaptuotis komandoje.

„Anksčiau taip pat skeptiškai žiūrėjau į tai, kad žaidėjas turi adaptuotis. Dabar šimtu procentų galiu pasakyti, kad jam reikalinga adaptacija. Adaptuotis prie naujų žaidėjų, miesto, šalies, klubo. Vieniems tai pavyksta, kitiems ne. Šiais metais vieniems legionieriams nepavyko dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Teko priimti sprendimą ir juos paleisti. Nereikia laikyti nemotyvuotų žaidėjų. Negaliu sakyti, kad tai buvo klaidos, nes mes skrupulingai vertinome kiekvieną kandidatą. Rinkome visą įmanomą informaciją. Bet kai kuriems žaidėjams nepavyko persilaužti. Jei buvo trys pasiūlymai ir pasirinko mus galbūt galvojant, kad čia konkurencija bus ne tokia stipri, nes nestiprus čempionatas ir visa kita… Tačiau patekus į tokias sąlygas kai kas neišlaikė, kai kas pasirinko kitą kelią.“

Vladimiras Čeburinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasiteiravus apie galimus pasikeitimus komandoje, treneris teigė, jog sprendimai dar laukia: „Po sezono kartu su vadovybe kalbėsime ir spręsime, kas toliau. Pas vienus kontraktai baigiasi, vieni ieškos geresnių pasiūlymų. Tai futbolas, normalūs reikalai. Spręsime, kas mums reikalingi, su kuo išsiskirsime.“

Paklaustas apie kitą sezoną ir galimus potencialius varžovus kovoje dėl titulo, V. Čeburinas teigė, jog matomas bendras čempionato progresas: „Kiekviena komanda nori būti pirma, stiebiasi, kviečiasi pajėgių legionierių, ieško būdų kaip galėtų žaisti efektyviau. Kiekvienas sezonas duoda savo žingsnį į priekį. Per visą laiką Lietuvoje nepamenu tokio meto, kad kitas sezonas būtų prastesnis už praėjusį. Visada yra intriga, ji didėja, konkurencija stiprėja. Šį kartą paskutiniame ture sprendėsi daug. Tik pirmos dvi komandos atsiplėšė nuo kitų. Konkurencija dėl vietų Europoje ir išlikimo lygoje buvo labai stipri.“

Po paskutinių rungtynių daugelis žaidėjų išvyko atostogų, tačiau pasak V. Čeburino, treneriams ne taip paprasta: „O kada treneriui yra atostogos? Per visą savo karjerą… Taip, būna, kad nuvažiuoju prie jūros, kur šilta. Bet tas darbas niekad nesibaigia. Yra komplektacija, žaidėjai, problemos. Tai, kaip darbas 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Kažkoks poilsis yra. Tačiau dabar jau reikia dirbti su komplektacija. Su potencialiais naujokais ir tais kuriuos norime išlaikyti. Kiekvienas galbūt turi kažkokį pasiūlymą. Norint būti pirmiems reikia dirbti. Tai svarbiausia.“