Įvarčių fiesta „Premier“ lygoje – „Chelsea“ ir „Man City“ užfiksavo įspūdingas lygiąsias

Anglijos „Premier“ lygoje sekmadienio vakarą sirgaliai išvydo tikrą futbolo šventę, kurią sukūrė Londono „Chelsea“ ir „Manchester City“ ekipos.

Nors nugalėtojas taip ir nepaaiškėjo, tačiau pasibaigus mačui švieslentėje puikavosi įspūdingos lygiosios – 4:4.

Pirmoji į priekį išsiveržė „Man City“ ekipa. 25-ą min. pasižymėjo Erlingas Haalandas. Visgi netrukus Londono futbolininkai surengė atsaką, o 29-ą min. lygybę atstatė Thiago Silva.

Aukštesnę bangą pagavusi „Chelsea“ nestabdė ir 37-ą min., po Raheemo Sterlingo įvarčio, jau pirmavo 2:1. Nepaisant to, rezultatas pirmajame kėlinyje buvo išlygintas dar kartą, kai 45+1 min. pasižymėjo Manuelis Akanji (2:2).

47-ą min. E. Haalandas „Manchester City“ vėl išvedė į priekį, bet 67-ą min. lygybę dar kartą atstatė Nicolas Jacksonas (3:3).

Galiausiai 86-ą min. savo progą išnaudojo Rodri ir jau atrodė, kad „Man City“ tikrai turėtų švęsti pergalę, bet 90+6 min. „Chelsea“ išgelbėjo Cole`as Palmeris.

MAN CITY LEAD 4-3!



