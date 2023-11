„Žalgirį“ ant menčių paguldęs Kemzūra džiaugėsi pergale: geras jausmas nugalėti čempionus

Sekmadienį Vilniaus „Wolves“ (8-1) ekipa namuose rezultatu 75:64 (17:14, 13:19, 22:12, 23:19) palaužė stringantį Kauno „Žalgirį“ (8-1) ir sukūrė tikrą šventę savo sirgaliams. Visgi po mačo Kęstučio Kemzūros džiaugsmą keitė ir nerimas dėl Rasheedo Sulaimono traumos.

Trečiajame kėlinyje „Wolves“ lyderis veržėsi link krepšio ir slystelėjęs susižeidė koją bei daugiau aikštelėje nepasirodė, tačiau tai šeimininkams iškovoti pergalės nesutrukdė.

LKL rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Vilniaus „Wolves“ / Betsafe-LKL nuotr.

„Smagu nugalėti, geras jausmas. Ypač, kai nugali čempionus, Eurolygos komandą. Manau esminis dalykas yra tai, kad mes išlaikėme savo šaltas galvas. Pradžioje davėme per daug antrų šansų, bet buvome laimingi dėl to, kad „Žalgiris“ jų nelabai išnaudojo. Turėjo progų iš tritaškio, bet prametė. Visgi tų šansų buvo per daug.

Buvo gera energija, kovėmės. Vienas iš punktų buvo išsilaikyti rungtynėse, neleisti jiems labai pabėgti, koncentruotis daugiau į rungtynes. Antroje pusėje mums labiau sekėsi ir apsiginti, o apsigynus pavyko pelnyti ir kelis lengvesnius taškus puolime. Po to, aišku, pataikėme ir tuos kelis sunkesnius metimus. Buvo sunkiau, kai Rasheedas iškrito dėl traumos. „Žalgiris“ keitėsi gynyboje. Visiems aišku, kad jis yra vienas mūsų aštresnių žaidėjų, kuris tokiose situacijose gali pagelbėti. Mums buvo šiek tiek sunkiau, bet mes suradome tų momentų. Labai džiaugiuosi dėl Juškevičiaus – nedaug žaidė, bet davė labai reikalingus taškus. Vaidas Kariniauskas irgi pakontroliavo.

Šiek tiek neramina mūsų dideli. Jiems buvo sunkiau žaisti. Tiek Gagičius prieš dvigubinimą šiek tiek paskubėjo, tiek Mekowulu – šiandien praktiškai jo neturėjome, nes jis prasižengė gana anksti. Džiaugiuosi, didžiuojuosi savo vyrais. Iš kitos pusės, neramina Sulaimono trauma, nes tvarkaraštis nestovi, ateina kitos rungtynės. Deja, džiaugsmas gali būti tik šiandien, nes rytoj jau reikia galvoti apie kitas rungtynes“, – po pergalės prieš Lietuvos čempionus kalbėjo K. Kemzūra.

Paklaustas, kokio rimtumo R. Sulaimono trauma, treneris pabrėžė, kad reikia sulaukti išsamių tyrimų rezultatų.

„Pasuko koją, o kokio laipsnio trauma, paaiškės atlikus tyrimus. Tada ir sužinosime“, – pridūrė strategas.

Iki itin nemalonios akimirkos šeimininkai dar atsilikinėjo nuo žalgiriečių, tačiau tada kaip reikiant susiėmė, spurtavo 11:0 ir taip perlaužė mačo tėkmę. Pasak K. Kemzūros, R. Sulaimono patirta trauma dar labiau suvienijo komandą ir leido vėl pakilti į kovą.

„Kas gali užginčyti, kad nesutelkė, kai toks rezultatas? Manau, kad taip. Kaip ir sakiau pradžioje, išlaikėme šaltą protą, energija niekur nedingo, susitelkėme daugiau gynyboje. Vėlgi, aš suprantu „Žalgirio“ situaciją. Jiems nėra lengva psichologiškai, bet čia jų problemos. Aš nenoriu atimti to, ką padarė mūsų vyrai. Manau, kad jie nusipelnė palaikymo, tos kovos. Bendrai gal ir galima sakyti, kad mums pakrito labiau, bet sekasi tiems, kurie labai stengiasi. Šiandien mes buvome ta komanda. Džiugu, kad demonstravome žaidimą, kuriuo nemanau, kad nusivylė žiūrovai“, – dėstė K. Kemzūra.

Šiuo metu LKL turnyrinėje lentelėje įsivyravo trivaldystė – po 8 pergales ir 1 pralaimėjimą turi ne tik „Wolves“ ir „Žalgiris“, bet ir Vilniaus „Rytas“.

„Wolves“: Rasheedas Sulaimonas ir Vaidas Kariniauskas po 15, Tre'shawnas Thurmanas 14, Adas Juškevičius 9, Eigirdas Žukauskas 8.

„Žalgiris“: Nazas Mitrou-Longas 15, Laurynas Birutis 11, Brady Manekas 9, Arnas Butkevičius 8, Rolandas Šmitas 7, Edgaras Ulanovas 6.