Tragedija futbolo aikštėje – Albanijoje rungtynių metu mirė Paulausko komandos draugas

Šeštadienį Albanijos futbolą sukrėtė tragiškas įvykis rungtynių metu, kuomet „Egnatia“ futbolininkas Raphaelis Dwamena patyrė širdies smūgį. Medikams futbolininko gyvybės taip ir nepavyko išgelbėti.

Iš Ganos kilusiam R. Dwamenai buvo vos 28-eri ir šį sezoną jis rungtyniavo kartu su lietuviu Gyčiu Paulausku. Žaidėjas buvo „Egnatia“ klubo kapitonas.

RIP Raphael Dwamena, Gone but never forgotten 💔 pic.twitter.com/taXQ86pJ0p