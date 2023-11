Rezultatyviai žaidęs Valančiūnas vaišino varžovus blokais, bet „Pelicans“ krito ketvirtą kartą iš eilės

NBA lygoje Jono Valančiūno atstovaujama Naujojo Orleano „Pelicans“ (4-5) ekipa patyrė ketvirtą pralaimėjimą iš eilės.

Savojo žaidimo pastaruoju metu nerandantys Naujojo Orleano krepšininkai rezultatu 101:104 (31:26, 17:28, 31:16, 22:34) buvo priversti pripažinti Hjustono „Rockets“ (5-3) komandos pranašumą.

J. Valančiūnas aikštelėje praleido 29 min. ir iš viso pelnė 15 taškų (6/11 dvit., 1/1 trit., 0/1 baud.). Jo sąskaitoje taip pat buvo 9 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 4 blokai ir 2 klaidos.

