Lietuvos beisbolininkai tęsia pergalių seriją Druskininkuose vykstančiame Europos čempionate

Druskininkų sporto komplekse vykstančiame Europos beisbolo-5 čempionate trečiadienį dvi pergales iškovojo Lietuvos rinktinė. Be kluptelėjimų žygiuojantys Lietuvos beisbolininkai tapo vienvaldžiais grupės lyderiais ir užsitikrino vietą kitame etape, kuriame tęs kovą dėl medalių, rašoma Lietuvos beisbolo asociacijos pranešime žiniasklaidai.

Pirmose rungtynėse Lietuvos beisbolininkai serijoje iki dviejų pergalių 2:0 (11:1 ir 11:2) sutriuškino iki tol dvi pergales turėjusią Italijos rinktinę. Antrame susitikime Lietuvos rinktinė vėl be didesnio vargo laimėjo seriją 2:0 (13:1 ir 12:2) prieš pirmą pralaimėjimą patyrusią Belgijos nacionalinę komandą.

„Nebuvo itin lengvos pergalės, kaip gali atrodyti pažiūrėjus į švieslentę. Su Italijos ir Belgijos rinktinėmis šiais metais jau esame žaidę įvairiuose turnyruose. Gerai žinojom jų stipriąsias ir silpnąsias vietas ir geras pasiruošimas rungtynėms padėjo iškovoti pergales. Mūsų pranašumas – stipresni mušimai ir tuo varžovus ženkliai pranokome. Tuo pačiu gerai ir ginamės bei praleidžiame mažai taškų. Su Europos čempione Prancūzijos rinktine esam mažiausiai taškų čempionate praleidžiančios komandos“, – komentavo Lietuvos rinktinės treneris Maksimas Burdzinas.

Visas tris pergales iškovoję Lietuvos beisbolininkai įsitvirtino pirmoje B grupės vietoje. Antrą vietą su trimis pergalėmis ir pralaimėjimu užima Italijos rinktinė. Italai antrose rungtynėse 2:0 įveikė dvi pergales ir du pralaimėjimus turinčią Čekijos ekipą. Belgų sąskaitoje – viena pergalė, be laimėjimų kol kas lieka grupės autsaiderės Estijos ir Moldovos ekipos.

Ketvirtadienį Lietuvos rinktinė žais dar dvejas grupių varžybų rungtynes su Estijos ir Čekijos rinktinėmis. Trys geriausios grupės komandos tęs kovą dėl Europos čempionato medalių ir kelialapių į kitų metų pasaulio čempionatą. Į planetos pirmenybes pateks Europos čempionai ir vicečempionai.

„Su Estijos rinktine susitinkame gan dažnai ir nemanau, kad estai mus galėtų kuo nors nustebinti. Esame favoritai ir susitikime su čekais. Žaisime tik dėl pergalių ir net nėra minčių, kad galime kažkiek atsipalaiduoti ir dėl to pralaimėti. Mūsų tikslas yra užimti pirmą vietą grupėje ir esame labai arti šio tikslo. Be to, dar turime gerinti savo žaidimą. Kai kurie žaidėjai jau demonstruoja savo geriausią versiją, kitiems dar reikia pasitempti. Dar turime rezervų ir tikiuosi, kad lemiamose antrojo etapo rungtynėse visi žaidėjai demonstruos geriausią savo žaidimą“, – sakė treneris M. Burdzinas.

A grupėje pirmauja Europos čempionų titulą ginantys Prancūzijos beisbolininkai, iškovoję visas keturias pergales. Antrą vietą užima tris pergales turinti Suomijos rinktinė. Toliau rikiuojasi po du kartus laimėjusios Ispanijos, Nyderlandų ir Rumunijos rinktinės, bulgarai laimėjo kartą, latviai pralaimėjo visus keturis kartus.

Europos beisbolo-5 čempionatas organizuojamas antrą kartą istorijoje. Pirmasis Europos čempionatas taip pat vyko Lietuvoje. 2020 m. Senojo žemyno pirmenybės buvo surengtos Vilniuje. Jose Lietuvos rinktinė iškovojo sidabro medalius ir kelialapį į 2022 m. pasaulio čempionatą.