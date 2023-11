Milane – netikrų banknotų lietus: „Milan“ gerbėjai pasiuntė žinutę Donnarummai

Gianluigi Donnarumma grįžo į Milaną, tačiau sutikimas nebuvo pats maloniausias – „Milan“ sirgaliai jam pasiuntė žinutę, o jo atstovaujama Paryžiaus „Saint-Germain“ ekipa patyrė pralaimėjimą.

Antradienį vakare „Milan“ klubas Čempionų lygos namų rungtynėse rezultatu 2:1 palaužė PSG. G. Donnarumma saugojo svečių komandos vartus.

Dar net neprasidėjus rungtynėms italas suprato, kad Milano „San Siro“ stadione yra nelaukiamas.

AC Milan fans throw fake money at Gianluigi Donnarumma in protest at him moving for the money 💰💸



'Dolla-rumma' 🤑 pic.twitter.com/SPwN4EDqVb